Le Pixel 7a ne serait vraiment pas au rabais et pourrait tuer les Pixel 7 et 7 Pro

Les Pixel 7 et 7 Pro ne sont sortis qu'il y a quelques semaines et déjà les premières rumeurs sur le Pixel 7a arrivent. Au programme : un meilleur capteur photo, de la charge sans-fil, mais pas que. Un smartphone qui s'annonce très prometteur après deux très bons Pixel 7.

En ce mois d’octobre, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro de Google sont sortis et ont reçu de (très) bonnes notes. Mais il est déjà temps de s’intéresser au Pixel 7a, déclinaison plus abordable de ces deux bons smartphones. Entre le Pixel 3a d’il y a quelques années et le Pixel 5a, il faut dire que la différence entre les versions « vanilla » des Pixel et les versions « a » s’est réduite. Une lancée stoppée avec le Pixel 6a qui est bien plus raisonnable que les Pixel 6 et 6 Pro.

Google travaillerait sur un Pixel 7a

C’est 9to5Google qui raconte que depuis le début de l’année, ses journalistes suivent cinq appareils Google qui « devraient sortir entre l’automne 2022 et le milieu de l’année 2023 ». Il s’agissait du Pixel 7, du Pixel 7 Pro, mais on trouve aussi la Pixel Tablet et le Pixel Notepad.

Il en reste donc un, qui serait le Pixel 7a, connu sous le nom de code « Lynx ». Pour le média, « les antécédents de la société en matière de fuites » suggèrent qu’il ne se trompe pas et se dit sûr de lui. Un Pixel 7a est en préparation et 9to5Google le sait grâce à des trouvailles dans le code d’Android. Il y a quelques jours, Amazon avait commis l’erreur de proposer de s’inscrire à l’événement de lancement du Pixel 7a, avec une page dédiée où l’on pouvait s’inscrire pour recevoir des informations.

Le Pixel 7a ne serait pas un Pixel 7 au rabais

On peut supposer que le Pixel 7a sortira en 2023, soit plusieurs mois après le reste de la série 7 comme c’était le cas sur la série précédente. Parmi les informations du média anglophone, « tout ce qui a fuité jusqu’à présent sur l’appareil Lynx de Google indique quelque chose de beaucoup plus premium que ce que nous avions normalement attendu du Pixel 7a ».

9to5Google rappelle que l’informateur chinois Digital Chat Station a partagé quelques informations sur un futur Pixel. Il serait fabriqué par l’usine Foxconn en Chine et serait équipé de la même puce que les autres Pixel 7, à savoir le SoC Tensor G2. Le corps du téléphone serait en céramique, ce qui serait une première du côté de Google, qui s’est cantonné jusqu’à maintenant, au plastique, au verre et au métal. Notons qu’il s’agit d’un matériau premium que l’on ne retrouve pas sur les autres Pixel 7, pourtant situés dans le haut de gamme sur le marché des smartphones.

Autre nouveauté absente du Pixel 6a : l’arrivée de la charge sans-fil. Selon l’expert d’Android Kuba Wojciechowski, le Pixel 7a disposerait de la puce « P9222 » qui est dédiée à cet usage. Néanmoins, cette puce ne supporte qu’une charge de 5 W, ce qui peut correspondre à un boîtier d’écouteurs sans-fil.

Des capteurs photo vraiment intéressants

Là où les Pixel se démarquent très souvent, c’est sur la photo. Là non plus, le Pixel 7a ne serait pas à la traîne puisqu’il aurait un capteur principal Samsung GN1 de type 1/1,3 pouce et de 50 Mpx, comme sur le Pixel 6. Deux autres capteurs viendraient le compléter, à savoir le Sony IMX787 (64 Mpx) pour le téléobjectif et le Sony IMX712 (13 Mpx) pour l’ultra-grand-angle. Ce dernier se trouverait aussi à l’avant du téléphone pour les selfies.

Un téléobjectif serait une première pour un Pixel de la série A, d’autant plus que le téléobjectif n’est présent que sur les variantes « Pro » de Pixel 6 et Pixel 7. 9to5Google note que « sur le papier », ce téléobjectif bat le Samsung GM5 du Pixel 7 Pro.

