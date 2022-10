Amazon lance la piste d’un Pixel 7a et d’une nouvelle montre Google

Une petite erreur d'Amazon permet d'ouvrir la piste d'un Google Pixel 7a et, plus surprenant, d'une nouvelle montre connectée Pixel.

Les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro à peine sortis, voici déjà que l’on parle de leur petit frère supposé, le Google Pixel 7a. Comme le fait remarquer GSMArena, Amazon propose déjà de s’inscrire pour l’événement de lancement.

Des captures d’écran partagé par le média permettent en effet de voir que le site marchand a prévu une page dédiée pour l’annonce de lancement de la « famille Pixel 7a ». Les internautes peuvent ainsi cocher une case s’ils souhaitent recevoir des informations concernant cet événement par notifications. Jusqu’ici, la petite erreur d’Amazon ne provoque pas une grande surprise.

Source : GSMArena Source : GSMArena

Cela fait quelques années désormais que Google a pris l’habitude de lancer un modèle estampillé « a » plusieurs mois après ses modèles phares. Le Pixel 7a viendrait ainsi compléter la gamme en 2023 — sans doute vers la fin du premier semestre — avec des caractéristiques plus modestes et pour un prix plus abordable.

Une nouvelle Pixel Watch ?

L’information la plus intrigante réside ailleurs. Le texte explicatif d’Amazon évoque également le lancement d’une montre connectée en plus du Pixel 7a. S’agit-il simplement d’une erreur quelconque ou faut-il désormais s’attendre à un modèle au tarif plus attractif que la Pixel Watch récemment lancée ?

Il est aujourd’hui bien trop tôt pour se lancer dans moult spéculations. Néanmoins, Amazon vient sans doute d’ouvrir une chasse aux infos sur une nouvelle Pixel Watch à l’ADN similaire au Pixel 7a.

