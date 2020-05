Samsung annonce un capteur 50 MP… avec de gros pixels pour la photo de nuit

En marge de ses capteurs 48, 64, et 108 mégapixels, Samsung vient d'annoncer un nouveau venu : l'Isocell GN1, un capteur de 50 Mpx doté de gros pixels. Ce dernier devrait s'avérer efficace en basse lumière.

Leader sur le marché des capteurs photo, Samsung muscle encore un peu plus un catalogue déjà généreux. En plus des capteurs de 48, 64 et 108 Mpx d’ores et déjà intégrés à de smartphones actuels, le géant coréen annonce son Isocell GN1. Ce nouveau capteur photo 1/1.31 pouce se limite à « seulement » 50 Mpx mais troque les petits pixels du capteur de 108 Mpx (0,8 microns) pour des pixels bien plus gros (1,2 microns) capables, en tout cas sur le papier, de capter plus de lumière, y compris en basse luminosité ou de nuit. Bien exploitée, cette seule caractéristique pourrait faire de l’Isocell GN1 un capteur milieu / haut de gamme très à l’aise de nuit.

Le pixel binning une nouvelle fois au centre du jeu

Sans surprise, Samsung compte bien miser sur le pixel binning pour permettre les meilleures performances possibles en photo avec ce nouveau capteur. La firme indique ainsi que les 50 Mpx de l’Isocell GN1 seront capables d’accoucher de clichés de 12,5 Mpx (pour 2,4 microns par pixels). C’est mieux que les 12 Mpx (pour 1,6 microns) permis par l’actuel capteur de 48 Mpx que Samsung distribue depuis plusieurs mois. Cette différence devrait là aussi contribuer à de meilleures photos de nuit et / ou en basse lumière. Un domaine sur lequel les mobiles récents ont déjà fait de beaux progrès.

Autre atout de ce nouveau venu, son autofocus dual-pixel et son algorithme à même de produire des photos de 100 Mpx grâce aux données récupérées par chaque diode-photo, précise Android Authority. Gageons néanmoins que le capteur 108 Mpx de Samsung est meilleur lorsqu’il s’agit d’accoucher de clichés de 100 Mpx ou plus…

Une production de masse lancée le mois prochain

L’Isocell GN1 pourra enfin compter sur une technologie Smart ISO, mais aussi sur du HDR en temps réel et sur une stabilisation basée sur le gyroscope. L’enregistrement en 8K/30 images par seconde est également de la partie, au même titre que les vidéos à 400 ips en 1080p. Une fluidité abaissée à 240 ips, toujours en Full HD, si l’autofocus est activé.

Samsung évoque un début de production de masse le mois prochain pour ce nouveau capteur 50 Mpx. Ce denier arrivera en concurrence de l’IMX689 de Sony (intégré aux très bons OnePlus 8 Pro et Oppo Find X2 Pro) et devrait se généraliser sur les smartphones milieu de gamme et premium lancés sur la seconde moitié de 2020.