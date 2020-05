Samsung Galaxy Note 20 et Note 20+ : le zoom x100 serait abandonné

Les Samsung Galaxy Note 20 et Note 20+ seraient privés de zoom x100, une fonctionnalité pourtant très mise en avant sur le S20 Ultra.

Le zoom x100 est l’une des fonctionnalités les plus mises en avant du Samsung Galaxy S20 Ultra. Inutile pour certains, épatante pour d’autres, cette option photo a fait beaucoup parler d’elle. Toutefois, les futurs Galaxy Note 20 et Note 20+ n’y auraient apparemment pas droit.

C’est en tout cas ce qu’affirme Ice Universe, le célèbre leaker dont les prédictions se sont montrées très justes sur la série des S20 et sur le Galaxy Z Flip.

Ice Universe ajoute par ailleurs que le Galaxy Note 20+ aurait toujours droit au capteur principal de 108 mégapixels, comme sur le S20 Ultra. Toutefois on aurait ici un capteur supplémentaire en soutien pour améliorer la mise au point pendant la prise de vue.

Galaxy Note20 + will still use 108mp HM1, but add a new sensor to assist in focusing and completely solve the focusing problem.

— Ice universe (@UniverseIce) May 19, 2020