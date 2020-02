Le zoom sur les Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra : tout comprendre à son fonctionnement

Les Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra promettent d'être d'excellents smartphones, mais le fonctionnement de leurs modules photo respectifs peut être assez complexe à comprendre, surtout en ce qui concerne le zoom. Nous y avons dédié ce papier pour clarifier les choses.

Si vous lisez cet article, vous n’êtes sans doute pas passé à côté de la nouvelle : Samsung a officialisé les Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra. Les trois smartphones intriguent notamment par leurs modules photo respectifs et, plus particulièrement, par la manière dont est géré le zoom.

Ce détail se montre en effet plus complexe à comprendre qu’il n’y paraît et nous avons décidé d’y consacrer un papier pour tirer tout cela au clair. Attention, nous n’allons pas revenir ici en détail sur l’ensemble des caractéristiques, promesses et fonctionnalités de ces smartphones.

C’est pourquoi, avant d’aller plus loin, n’hésitez pas à consulter nos premières impressions sur ces appareils :

Le Samsung Galaxy S20 Ultra, facile à comprendre

Le Galaxy S20 Ultra a beau être le smartphone le plus sophistiqué du trio, son module photo est relativement simple à comprendre.

En effet, ici le capteur photo principal est celui doté de la plus grosse définition : 108 mégapixels avec un objectif ouvrant à f/1,8. Au vu de ces informations, on comprend assez facilement que c’est ce même capteur qui est exploité pour enregistrer les vidéos en 8K.

En outre, avec ce capteur principal, vous pouvez soit prendre des clichés ultra détaillés en 108 mégapixels, soit profiter de meilleures performances en faible luminosité grâce à une technique de Samsung appelée le « nona binning ». Via ce procédé, l’appareil photo regroupe neuf pixels en un afin de capter plus de lumière et de réduire le bruit numérique. En contrepartie, vous devrez composer avec une image de 12 mégapixels. Entre vous et moi, cela est largement suffisant et prendra bien moins de place sur vos terminaux.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Le reste du module photo peut être rapidement passé en revue, car sa logique coule de source : le capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) s’occupe des prises de vue en ultra grand-angle, le capteur TOF sert à la gestion de la profondeur de champ tandis que le zoom périscopique de 48 mégapixels (f/3,5) permet un grossissement « hybride optique » jusqu’à x10 sans perte selon Samsung et jusqu’à x100 quand il est poussé à fond.

Le zoom s’appuie notamment sur les données du capteur de 108 mégapixels pour préserver les informations dans l’image.

Samsung Galaxy S20 et S20+ : ça devient plus compliqué

Maintenant, nous pouvons passer aux Galaxy S20 et Galaxy S20+ dont les modules photo diffèrent significativement de celui du S20 Ultra.

Seul l’ultra grand-angle est commun aux trois appareils, tandis qu’on retrouve le capteur TOF sur le Galaxy S20+, mais pas sur son petit frère. Pour le reste, le fonctionnement est assez particulier.

Sur les Galaxy S20 et Galaxy S20+, le capteur principal n’a pas droit à la plus grosse définition et se contente de 12 mégapixels avec un objectif ouvrant à f/1,8. Voilà pour la partie simple. Maintenant, accrochez-vous bien, c’est ici qu’il faut bien suivre.

Zoom complexe sur les Galaxy S20 et S20+

Les Galaxy S20 et 20+ sont dotés d’un capteur de 64 mégapixels (f/2,0). Celui-ci sert à prendre des photos en 64 mégapixels – logique — si vous avez envie d’images plus nettes et il est aussi sollicité sur les vidéos 8K. Certes, mais c’est également ce même capteur qui permet de faire des zooms.

D’aucuns pourraient donc se demander si les vidéos en 8K et les photos en 64 mégapixels sont zoomées, vu que ces prises de vue en appellent au même capteur. Nous avons demandé quelques explications à Samsung sur le sujet.

Pour aller plus loin

Tout savoir sur la photo sur smartphone

La marque nous indique sur que la focale de l’objectif associé au capteur de 64 mégapixels est un équivalent 26 mm. Il s’agit donc d’un objectif grand-angle à peine différent de celui associé au capteur principal de 12 mégapixels : équivalent 27 mm.

En conséquence, on se retrouve avec un champ de vision de 76 degrés sur les photos en 64 mégapixels et les vidéos 8K, contre 79 degrés pour la prise de vue classique. En d’autres termes, il faut vraiment y prêter attention pour remarquer cette différence en passant d’un mode à l’autre. Surtout, cela signifie qu’il n’y a pas de véritable téléobjectif, mais que les smartphones viennent découper dans l’image.

Pour le zoom, les Galaxy S20 et S20+ vont exploiter la matrice de 64 mégapixels et rogner dedans pour en agrandir une partie, comme sur un zoom numérique. Samsung promet qu’aucune perte n’est constatée jusqu’à x3, mais il faut souligner que le zoom peut monter jusqu’à x30.

Prix et disponibilités

Nous n’avons pas encore eu d’explications officielles justifiant ce choix de deux technologies de zoom différentes pour trois modèles présentés en même temps. Samsung a sans doute dû composer avec les spécificités de chaque capteur pour trouver les formules qui lui paraissaient les plus judicieuses. On a hâte de voir ce que cela donne dans le cadre d’un test complet.

On terminera en rappelant que la commercialisation des Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra débute le 13 mars prochain pour des prix conseillés allant de 909 euros pour le S20 4G à 1359 euros pour le S20 Ultra 5G.

NB : Notre journaliste Omar Belkaab est présent à San Francisco dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Samsung afin de couvrir l’officialisation des Galaxy S20. La session de prise en main a eu lieu quelques jours auparavant, sous embargo.