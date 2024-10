Xiaomi 15 Ultra : on en sait plus sur son téléobjectif au zoom et à la définition gargantuesque

En début d’année prochaine, Xiaomi devrait présenter son prochain smartphone « ultra » haut de gamme, le Xiaomi 15 Ultra. Quelques mois avant sa présentation, on en sait un peu plus sur certaines caractéristiques.

Xiaomi 14 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Alors que le futur Xiaomi 15 n’est pas encore annoncé, le Xiaomi 15 Ultra fait déjà parler de lui. C’est dans une publication sur le réseau social chinois Weibo que le leaker Digital Chat Station a livré quelques informations sur le prochain smartphone premium du constructeur.

Un zoom sans perte jusqu’à x17

En effet, le leaker a indiqué certaines caractéristiques de l’appareil photo. Il y affirme que le Xiaomi 15 Ultra serait doté d’un appareil photo avec téléobjectif permettant une longueur focale équivalent 100 mm avec une ouverture de f/2,6, pour un zoom optique x4,3 par rapport à l’objectif grand-angle principal.

Mais le plus intéressant est la définition de l’appareil photo en question comme prédit par Digital Chat Station. Selon ses informations, l’appareil embarquerait un capteur de 200 millions de pixels, comme le capteur principal du Galaxy S24 Ultra. Outre le mode très haute définition que cela pourrait permettre, un tel capteur devrait surtout servir à profiter d’un zoom hybride sans perte. On devrait ainsi pouvoir opérer un recadrage x4 dans le capteur tout en conservant une image de 12,5 millions de pixels. De quoi permettre, zoom optique et numérique cumulés, un zoom jusqu’à x17 sans perte de qualité.

Une annonce attendue en début d’année 2025

Outre les informations concernant l’appareil photo avec téléobjectif, Digital Chat Station a également indiqué en commentaire que le smartphone devrait être lancé « après le Nouvel An lunaire ». Or, celui-ci sera célébré le 29 janvier prochain. On peut donc s’attendre à une annonce dans le courant du mois de février.

Traditionnellement, les smartphones de la gamme « Ultra » de Xiaomi sortent quelques mois après les modèles de référence. Ainsi, si les Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro sont attendus avant la fin de l’année, il faudra donc patienter encore un ou deux mois avant l’annonce du Xiaomi 15 Ultra.