Ces caractéristiques du Xiaomi 15 évoquent une évolution en douceur

Le Xiaomi 15 devrait être lancé avant la fin de l'année. Ses détails techniques se dévoilent peu à peu, de quoi faire une première projection de ce qu'il pourrait donner.

Xiaomi devrait sortir ses prochains Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro en octobre prochain. À l’instar de la génération précédente, la version Pro devrait n’être réservée qu’à la Chine. Via une fuite relayée sur le réseau social chinois Weibo, on a désormais quelques informations sur le Xiaomi 15 qui nous intéresse.

Pour aller plus loin

Xiaomi 14 vs iPhone 15 : comment choisir le meilleur smartphone ?

Selon ces informations, le Xiaomi 15 serait un smartphone plutôt compact avec une dalle Oled de 6,36 pouces. Elle afficherait une définition 1,5K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1400 nits.

Une évolution en douceur

Au coeur du téléphone, trônerait en toute logique la dernière puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 4. La mémoire vive serait en LPDDR5x et le stockage prendrait en charge l’UFS 4.0.

La batterie serait de 4800 ou 4900 mAh avec compatibilité charge rapide à 100 Watts en filaire et 50 Watts en sans fil.

La partie photo serait quant à elle garnie à l’arrière de trois capteurs :

un grand-angle de 50 mégapixels (OmniVision OV50N)

un ultra grand-angle de 50 mégapixels (Samsung JN1)

un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique x3

Le Xiaomi 15 serait certifié IP68 et possèderait deux haut-parleurs.

Aucune image de ce smartphone ne nous est encore parvenu. Aussi faut-il se limiter à ses détails techniques pour l’instant. En projection, il semble qu’il soit dans la lignée de son prédécesseur. Même taille, puissance augmentée et toujours ces trois capteurs de 50 mégapixels. Une évolution en douceur sur la partie technique à ce que l’on en sait.

Un Xiaomi 15 Ultra en préparation

Une version Ultra serait aussi au programme. Gizmochina rapporte qu’il est déjà apparu dans une base de données sous trois numéro IMEI différents, l’un pour la Chine, l’autre pour l’Inde et le troisième pour l’international. Plus puissante et résolument orientée photo comme le Xiaomi 14 Ultra, ce Xiaomi 15 Ultra ne serait pas prévu avant le début 2025.