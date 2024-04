Xiaomi 14 vs iPhone 15 : comment choisir le meilleur smartphone ?

Alors que Xiaomi est de plus en plus agressif sur le segment du haut de gamme, le modèle 14 a-t-il de quoi déstabiliser un Apple qui a su se réinventer avec l'iPhone 15 ? On vous aide à y voir plus clair et à faire votre choix dans notre nouveau comparatif !

Le haut de gamme est un marché d’évidences. Avec un millier d’euros, on a le choix entre se réfugier dans des marques connues, aux références bien établies, comme Apple et son iPhone 15, ou se montrer un peu plus aventureux et se laisser séduire par des marques que, peut-être, on connaît moins, comme Xiaomi. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir livré des smartphones extraordinaires ces dernières années ! Alors faut-il hésiter ? Nous allons le voir, il y a beaucoup à dérouler à ce propos.

Les Xiaomi 14 et iPhone 15 sont déjà disponibles à partir de 1099 euros et 969 euros.

Les fiches techniques des Xiaomi 14 et iPhone 15

Modèle Xiaomi 14 Apple iPhone 15 Dimensions N/C x N/C x 8,2 mm 147,6 mm x 71,6 mm x 7,8 mm Interface constructeur MIUI N/C Taille de l'écran 6,36 pouces 6,1 pouces Définition 2670 x 1200 pixels 2556 x 1179 pixels Densité de pixels 460 ppp 461 ppp Technologie OLED OLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Apple A16 Bionic Puce graphique Qualcomm Adreno 750 Apple GPU Stockage interne 256 Go, 512 Go 128 Go, 256 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 32 Mp Capteur 1 : 48 Mp

Capteur 2 : 12 Mp Capteur photo frontal N/C 12 Mp Définition enregistrement vidéo 8K @24 fps 4K Wi-fi N/C Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth N/C 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes N/C Non Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 4610 mAh N/C Poids 193 g 171 g Couleurs Noir, Blanc, Vert, Rose Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Design : deux petits smartphones séduisants

Il faut d’abord se rendre à l’évidence : le Xiaomi 14 comme l’iPhone 15 sont des smartphones compacts. Les rares survivants d’un marché sur le déclin, si l’on voulait se montrer dramatiques. Le fait est que se procurer un téléphone que l’on peut manipuler à une main est désormais une gageure. Et, même si l’iPhone mini est à présent mort et enterré, l’iPhone 15 « classique » continue de se présenter dans des dimensions très raisonnables. Plus que celles du Xiaomi 14 qui, malgré tout, reste catégorisé comme compact.

Le smartphone d’Apple est à la fois moins grand, moins large, plus fin et plus léger que son concurrent. Il se décline aussi dans des coloris qu’on pourrait juger plus fun, ou du moins colorées que le Xiaomi 14 qui reste un peu sage (noir mat, vert ou blanc brillant).

Xiaomi 14 // Source : Frandroid / Chloé Pertuis L’iPhone 15 pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Aussi, ça se voit comme le nez au milieu de la figure : le bloc d’appareils photo du Xiaomi 14 est beaucoup plus proéminent que le modeste duo de capteurs de l’iPhone 15. Cela aura son intérêt plus tard dans notre comparatif, mais, pour ce qui est de l’esthétique, le point va selon nous à l’iPhone.

Côté résistances et durabilités, c’est un combat à armes égales entre nos deux rivaux. Un verre très robuste protège l’écran, et les smartphones disposent d’une certification IP68.

L’iPhone a un écran plus lumineux, mais…

Respectivement équipés d’un écran 6,36″ et 6,1″, les deux smartphones jouent à armes égales en matière de résolution (460 et 461 PPP). La finesse d’affichage est excellente. En revanche, l’iPhone standard est toujours limité à une fréquence d’affichage de 60 Hz, là où le Xiaomi 14 offre une meilleure fluidité avec ses 120 Hz variables. Pas de doute, en termes de confort, on préférera opter pour le Xiaomi !

Xiaomi 14 // Source : France Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Cependant, l’iPhone 15 a pour lui une meilleure luminosité. D’après nos mesures, son écran peut grimper jusqu’à 2000 nits, là où celui du Xiaomi n’excède pas les 1200 nits. Cela peut avoir un impact direct sur la lisibilité de l’écran en extérieur, et a fortiori en plein soleil. Aussi, en matière de colorimétrie, Apple livre une prestation beaucoup plus neutre que son concurrent qui, en sortie de boîte, affiche des couleurs très loin de ce que l’on attend de lui. Toutefois, seul Xiaomi permet un accès aux réglages avancés de l’écran. Chez Apple, on se contente de ce qu’on nous donne.

Pour l’interface, on préfère l’original à la copie

Cela n’a jamais été très bien caché : MIUI, et désormais HyperOS, est une interface très inspirée d’iOS. Cela est d’autant plus visible désormais que le centre de contrôle et le panneau de notifications sont dissociés. Remarquez, cela contribue aussi à faire sortir cette interface du lot, côté Android. Mais en la comparant directement à son modèle, iOS 17, difficile de la préférer.

Il faut dire que Xiaomi a encore la main lourde sur les applications préinstallées et sur la publicité. Oui, même sur un téléphone vendu 1100 euros. Chez Apple, certes, l’écosystème est moins ouvert (encore que ça va s’alléger avec le DMA), mais l’expérience utilisateur est moins brouillée par ce genre de signaux parasites.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

D’un côté comme de l’autre, on pourra éventuellement regretter l’absence (pour l’instant) de fonctionnalités IA comme on peut en trouver sur les Galaxy S24. Cela arrivera peut-être avec les prochaines mises à jour des constructeurs… Et puisque l’on parle de mises à jour, impossible de ne pas mettre en exergue le décalage qui sépare nos deux smartphones du jour : le Xiaomi 14 ne sera mis à jour que durant cinq ans (4 mises à jour majeures d’Android + 1 an de support de sécurité) contre six, voire sept ans pour l’iPhone 15.

L’A16 Bionic a du mal à suivre face au Snapdragon 8 Gen 3

Pour ce qui est des performances, ce n’est guère une surprise : le smartphone d’Apple se fait distancier dans nos benchmarks. La raison est toute simple : l’A16 Bionic est une puce de 2022, que l’on retrouvait au sein des iPhone 14 Pro. Plutôt logique que le Xiaomi 14 avec son Snapdragon 8 Gen 3 dernier-cri s’en sorte mieux en termes de performances !

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Cela étant dit, les deux smartphones sont très capables et offrent évidemment une expérience de navigation parfaitement fluide. Il n’y a guère que sur des jeux gourmands type Genshin Impact qu’il faudra, à l’occasion, concéder quelques détails techniques sur l’iPhone 15. En termes de chauffe, les deux mobiles sont à peu près équivalents. Si notre journaliste n’a pas été gêné par la dissipation de chaleur du Xiaomi 14, il m’est arrivé à titre personnel de le faire entrer en mode sécurité surchauffe lors de mes propres tests. Retenez simplement que ce ne sont pas des smartphones conçus pour de très longues sessions de jeu.

En photo, la polyvalence du Xiaomi 14 prime

Le duel s’annonce presque comme perdu d’avance pour l’iPhone 15 sur la partie photo. Il n’y a qu’à regarder les configurations photo pour s’apercevoir que le téléphone d’Apple aura du mal à fournir une expérience satisfaisante sur les longues focales (il ne possède pas de téléobjectif, mais peut opérer un zoom numérique 2x).

Xiaomi 14 :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1,6 ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/2.2 ;

Téléobjectif 3,2x : 50 Mpx, f/2.0 ;

Selfie : 32 Mpx, f/2.0.

iPhone 15 :

Grand-angle : 48 Mpx, f/1,6 ;

Ultra grand-angle : 12 Mpx, f/2.4 ;

Selfie : 12 Mpx, f/1.9.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les iPhone sont de bons téléphones pour la photo. Ils l’ont toujours été. Mais il faut leur reconnaître un côté un peu froid, un peu brut… un peu trop naturel en réalité. Cela a ses vertus, bien entendu, mais si d’aventure vous recherchez un photophone qui propose un petit quelque chose en plus, une petite folie dans le traitement numérique — sans que cela en devienne extravagant, alors le Xiaomi 14 est plus indiqué pour vos besoins. Grâce à son partenariat avec Leica, Xiaomi propose une grande variété de modes de prise de vue et des filtres aussi bien conçus qu’ils mettent en valeur les clichés les plus banals.

Xiaomi 14, grand-angle

iPhone 15, grand-angle

Mais c’est évidemment sur les longues focales que l’écart se creuse. Tout juste capable d’offrir un zoom 2x (ce qui est déjà une petite révolution pour l’iPhone standard), impossible pour l’iPhone 15 de rivaliser avec la qualité du téléobjectif 3,2x du Xiaomi 14. Son piqué est exceptionnel, et le monde de possibilités qu’il ouvre en matière de portraits est vertigineux. Osons l’écrire : il n’y a pas photo.

Xiaomi 14, téléobjectif

iPhone 15, zoom 2x (numérique)

L’iPhone 15 représente un réel progrès en termes de photographie par rapport à ses prédécesseurs. Son capteur est plus grand, plus lumineux et plus détaillé, mais la configuration technique reste trop modeste pour vraiment réussir à tenir tête au Xiaomi 14.

Quand la pomme n’a plus de jus

En matière d’autonomie, on doit dire avoir été agréablement surpris par les capacités du Xiaomi 14. Même après une longue journée de test, il avait encore ce qu’il faut pour embrayer sur une demi-journée du même acabit, voire sur une journée complète en se montrant parcimonieux. D’après notre protocole automatisé ViSer, son autonomie est établie à 14h01 précisément. Un bon score pour un téléphone compact.

Nous n’avions pas pu passer l’iPhone 15 à la moulinette ViSer à l’époque de notre test. Mais, d’expérience, il reste difficile d’imaginer pouvoir tirer deux jours d’autonomie du smartphone d’Apple. Même s’il se montre plus économe en énergie que ses devanciers, cela reste un téléphone conçu pour vivre au jour le jour.

Xiaomi 14 // Source : Frandroid / Chloé Pertuis Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Enfin, côté recharge, on ne prolongera pas le suspens : le Xiaomi 14 met une vitesse à l’iPhone 15. Compatible avec la charge 66 W (le chargeur est inclus), il peut être rechargé totalement en 31 minutes. Pour l’iPhone 15, il faut compter 1h30 avec un adaptateur secteur 20 W (le maximum autorisé).

Xiaomi 14 ou iPhone 15 : lequel choisir ?

Le duel est serré et les deux smartphones ont de très bons arguments à faire valoir. Dans tous les cas, vous avez déjà probablement fait votre choix si vous êtes inféodés à Android ou à Apple. Reste que, pour les indécis, le choix est plus cornélien : l’iPhone propose un design plus élégant et un logiciel bien plus agréable à utiliser au quotidien. Seulement, quand on additionne les points, c’est bien le Xiaomi 14 qui ressort vainqueur.

Avec son écran 120 Hz, ses performances de pointe, son autonomie redoutable (pour un compact) et, surtout, sa polyvalence en photo, il fait office de véritable coup de cœur. Au point de vous faire quitter Apple ? On vous laisse seuls juges.



