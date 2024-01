Samsung Galaxy AI : on a testé toutes les fonctions IA des S24

La grande nouveauté des Samsung Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra est évidemment l'intelligence artificielle Galaxy AI que l'on retrouve dans plusieurs fonctionnalités, de la photo/vidéo, à la prise de notes en passant par la traduction. Nous avons testé tout ça.

Galaxy¬†S24. Galaxy¬†S24 Plus. Galaxy¬†S24 Ultra. Samsung d√©gaine trois nouveaux smartphones haut de gamme. Trois produits haut de gamme et plein de promesses. Trois beaux appareils qui misent sur un nouveau design l√©ch√© et sur du hardware de pointe pour s√©duire les foules. Or, c’est une nouveaut√© immat√©rielle qui vole la vedette face √† toutes les autres √©volutions. J’ai nomm√© Galaxy AI.

Samsung r√©p√®te √† l’envi que ses smartphones entrent de plain-pied dans ¬ę‚ÄČl’√®re de l’intelligence artificielle‚ÄȬĽ. Derri√®re la notion de Galaxy AI se cachent tout un tas de fonctionnalit√©s intelligentes inaugur√©es sur les S24, S24 Plus et S24 Ultra.

Nous avons pu les essayer lors de nos prises en main des smartphones pour vous donner un aperçu des lendemains chantants censés vous attendre au tournant.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, rappelons que Samsung a d√©voil√© en novembre 2023 un grand mod√®le de langage appel√© Gauss pour propulser la grande majorit√© de ces nouvelles fonctions d’IA. Aussi, si vous souhaitez en savoir plus sur les smartphones en eux-m√™mes, voici¬†:

À la rescousse de vos photos et vidéos

Attaquons le sujet par un gros morceau : comment Galaxy AI peut-il am√©liorer vos photos‚ÄČ? En rendant la retouche d’images plus intelligente et pertinente. D’une part, il y a des suggestions plus sagaces, mais √©galement d’autre part, de l’IA g√©n√©rative plus ambitieuse encore.

De meilleures suggestions

Concernant les suggestions, apr√®s avoir pris une photo avec un smartphone de la s√©rie Galaxy¬†S24 et que vous l’affichez dans la galerie, vous pouvez glisser le doigt vers le haut. Cela va afficher diverses informations sur le clich√©, mais vous verrez aussi appara√ģtre des acc√®s rapides aux options de retouche photo. Un comportement normal jusque-l√† sur One UI¬†6 (Android¬†14).

Or, avec l’IA, ces suggestions s’adaptent aux particularit√©s de la photo consult√©e au lieu de proposer toujours les m√™mes options. Ainsi, si le smartphone d√©tecte une ombre ou un reflet dans l’image, il vous proposera de le supprimer. Si tel est votre souhait, vous n’avez qu’√† appuyer sur la tuile et hop, le syst√®me s’occupe du reste. Pas besoin de d√©limiter la zone √† retoucher.

Image originale Ombre retirée en un clic

Qu’il s’agisse des reflets ou des ombres, Galaxy AI impressionne r√©ellement pour les √©liminer avec pr√©cision‚Ķ quand tout se passe normalement. Il m’est arriv√© que l’IA ne d√©tecte pas un reflet important dans l’image. Hormis ces petits loup√©s, la fonction a su se montrer convaincante dans l’ensemble.

L’IA g√©n√©rative qui √©pate

Cependant, l’effet waouh vient plut√īt de la retouche aid√©e de l’IA g√©n√©rative. En tra√ßant les contours d’un objet ou d’une personne sur une photo — ou simplement en restant appuy√© dessus — vous pouvez d√©tourer cet √©l√©ment et le d√©placer librement dans la sc√®ne.

N’h√©sitez ensuite pas √† grossir, r√©duire ou retourner l’objet ou la personne ainsi s√©lectionn√©e. Lorsque vous √™tes satisfait, laissez l’IA faire le reste. Galaxy AI va combler artificiellement le fond de l’image que vous avez ¬ę‚ÄČd√©coup√©e‚ÄȬĽ pour ne pas y laisser un gros trou.

Dans la majorit√© des cas, l’intelligence artificielle s’en sort avec les honneurs et r√©ussit √† proposer un fond qui‚Ķ se fond bien dans le reste du d√©cor. Sur un peu moins de dix essais, j’ai eu deux gros rat√©s. Du reste, j’ai eu affaire √† des rendus impressionnants, m√™me si en approchant l’√©cran des yeux, on peut voir les imperfections.

Globalement, c’est tout de m√™me tr√®s impressionnant. Je suis peut-√™tre un peu biais√©, car lors de mon tout premier essai, j’ai pu transformer un simple saut le poing lev√© comme Amel Bent en vol √©pique √† la Superman. J’ai ador√©.

Ce n’est pas le seul int√©r√™t de l’IA g√©n√©rative. Un autre cas d’usage est tout aussi impressionnant — et peut-√™tre encore plus courant dans la vie quotidienne. Tout le monde a d√©j√† √©t√© d√©√ßu en s’apercevant qu’une photo tout juste captur√©e n’√©tait pas droite.

Vous pouvez √©videmment l’incliner l√©g√®rement, mais vous devez alors forc√©ment recadrer l’image. Garder les dimensions d’origine reviendrait forc√©ment √† sacrifier les angles. Pour ne pas avoir √† faire ce sacrifice, Galaxy AI g√©n√®re un fond afin que tout le monde n’y voie que du feu.

L√† pour le coup, je ne pense pas avoir r√©ussi √† mettre l’IA en √©chec. Les coins de l’image √©tant souvent des √©l√©ments relativement lointains du d√©cor, il semble que g√©n√©rer un fond dans ces zones soit une t√Ęche plus simple.

Un waterkmark pour rester honnête… mais pas trop

Samsung ne veut pas faire de vous des menteurs √©hont√©s modifiant des photos comme bon leur semble afin de les faire passer pour la r√©alit√©. Ainsi, la marque rajoute automatiquement un watermark sur les images retouch√©es avec de l’IA g√©n√©rative (les images o√Ļ un fond a √©t√© artificiellement cr√©√©).

Le filigrane, affichant le logo √† quatre √©toiles de Galaxy AI, apparait ainsi en bas √† gauche. Vous ne pouvez pas le d√©sactiver‚Ķ mais il suffit de couper le bas de l’image pour le faire dispara√ģtre.

Toutefois, sachez qu’en plus du watermark, les m√©tadonn√©es de la photo pr√©cisent √©galement si elle a √©t√© modifi√©e ou non avec l’IA g√©n√©rative.

Les vidéos au ralenti

C√īt√© vid√©o, l’IA intervient de mani√®re impressionnante pour cr√©er des effets de ralenti. Avec l’option ¬ę‚ÄČInstant Slow Mo‚ÄȬĽ (en anglais), il suffit de rester appuy√© sur un enregistrement pour qu’il passe √† 240 images par seconde. Peu importe si la vid√©o d’origine est √† 30 ou 60 images par seconde.

Pour y arriver, l’IA fait ce qu’on appelle de l’interpolation. Elle vient g√©n√©rer des images et les intercaler entre celles d√©j√† existantes pour atteindre les 240 im/s. L’illusion est parfaite. Sur une vid√©o o√Ļ je cours, je me retrouve en un instant √† avoir la m√™me d√©gaine kitsch que David Hasselhoff dans¬†Alerte √† Malibu, avec quelques points de charisme en moins.

Mieux formuler vos messages écrits

Lorsque vous écrivez un texte (SMS, mail…), il est possible que vous ayez du mal à trouver la bonne formulation, celle qui transmettra correctement le ton de votre message.

Le clavier Samsung d√©barque √† votre rescousse‚ÄČ! Install√© par d√©faut sur les smartphones de la marque cor√©enne, il se dote d’une fonction pratique de Galaxy AI. Ainsi, apr√®s avoir √©crit mon texte, j’appuie sur une touche d√©di√©e √† l’IA et le clavier m’offre trois options¬†: la traduction (sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard), la correction orthographique et le style d’√©criture.

C’est ce bouton qui nous int√©resse le plus. En tapant dessus, l’IA r√©fl√©chit une √† deux secondes avant de proposer quelques reformulations avec diff√©rents tons¬†: professionnel, d√©tendu, ¬ę‚ÄČ#social‚ÄȬĽ, poli, et avec des √©mojis.

Dans un √©lan tr√®s corpo, j’√©cris ¬ę‚ÄČFrandroid est un merveilleux site‚ÄȬĽ. Apr√®s un coup de Galaxy AI, me voici quelques reformulations que le clavier Samsung me propose :

¬ę‚ÄČFrandroid est un site web remarquable‚ÄȬĽ (professionnel)‚ÄČ;

¬ę‚ÄČFrandroid est site merveilleux ūüėć #Tech #Actu‚ÄȬĽ (#social).

On remarquera que la version #social a compris qu’il s’agissait d’un site d’actualit√©s tech et ajout√© des hashtags ad√©quats en plus d’un √©moji.

Dans un √©lan corpo est surtout narcissique, j’essaie aussi avec la phrase ¬ę‚ÄČJ’adore Omar de Frandroid‚ÄȬĽ. La version polie me propose une tournure qui flatte admirablement mon √©go¬†: ¬ę‚ÄČJ’ai beaucoup d’admiration pour Omar de Frandroid‚ÄȬĽ. Toutefois, c’est encore la version #social qui attire le plus mon attention, tant elle me fait rire avec ses hashtags #FandeFrandroid et #OmarEstLeMeilleur que j’esp√®re √©videmment voir en tendances sur tous les r√©seaux sociaux.

Quoi qu’il en soit, une fois que vous avez trouv√© votre bonheur, il suffit de cliquer sur ¬ę‚ÄČIns√©rer‚ÄȬĽ pour que la nouvelle formulation remplace votre premier jet.

√Ä titre personnel, je trouve int√©ressant de voir que l’IA ici n’√©crit pas √† votre place, mais donne simplement un coup de pouce si vous gal√©rez. Notez que ces fonctions li√©es au clavier Samsung ne fonctionnent pas si vous installez un clavier tiers.

Tout traduire pour discuter avec tout le monde

La traduction occupe une grande place dans les apports de Galaxy AI. On l’a dit : le clavier Samsung sait instantan√©ment traduire n’importe quel texte que vous √©crivez pour envoyer un message ou un mail √† une personne parlant dans une autre langue.

De la m√™me sorte, les articles sur le web peuvent aussi √™tre rapidement traduits. Toutefois, c’est loin de s’arr√™ter l√†. On trouve aussi la traduction en temps r√©el au travers d’une application accessible depuis le volet des param√®tres rapide.

On tombe alors sur une interface semblable √† Google Traduction permettant de discuter avec une personne en face de soi parlant une autre langue. Chaque fois qu’un interlocuteur s’arr√™te de parler, le smartphone propose une traduction des propos.

En anglais, pas trop de souci. Mais j’ai pu aussi l’essayer dans une discussion fran√ßais/espagnol et les approximations √©taient assez nombreuses, m√™me si elles ne venaient pas g√™ner la compr√©hension globale de la discussion. Parfois, il faut juste faire l’effort de lire entre les lignes de ces al√©as et on s’en sort tr√®s bien.

Notez bien qu’il s’agit d’une fonction n’ayant pas besoin d’Internet pour se connecter √† un serveur distant. Tout se passe directement en local, sur l’appareil.

Les appels traduits en temps réel

Je ne vous ai pas encore parl√© de mon petit coup de cŇďur sur la traduction assur√©e par Galaxy AI. J’ai pu tester cette derni√®re lors d’un appel o√Ļ la personne √† l’autre bout du fil parlait cor√©en. Malgr√© cela, en parlant en fran√ßais, j’ai pu simuler la r√©servation d’une table pour quatre personnes dans un restaurant √† 20 heures, pas trop pr√®s de la fen√™tre.

Contexte. Je me saisis d’un Galaxy¬†S24 Ultra √† disposition et je compose un num√©ro pr√©enregistr√©. La personne qui d√©croche est une employ√©e de Samsung install√©e dans une autre pi√®ce. Celle-ci parle uniquement cor√©en, mais j’active imm√©diatement la fonction de traduction.

Mon interlocutrice re√ßoit une notification orale pour l’avertir que la conversation sera d√©sormais traduite par une IA. J’entre alors dans mon personnage en qu√™te d’un bon d√ģner dans un restaurant de S√©oul. Je parle, puis une voix synth√©tique prend la parole pour traduire mes propos. Au tour de la communicante de s’exprimer, on attend un peu, la voix synth√©tique traduit, et ainsi de suite.

L√† aussi, il y a des approximations, mais l’√©change est globalement rendu possible, sans avoir √† parler une autre langue. L’IA peine √† retranscrire correctement le moment o√Ļ j’√©pelle mon nom de famille. Pas tr√®s pratique pour une r√©servation o√Ļ il faut donner son nom en arrivant, mais rien de r√©dhibitoire non plus.

Dans la foul√©e, une phrase de mon interlocutrice est traduite par ¬ę‚ÄČVous l’avez r√©serv√© sous le nom de la capsule‚ÄȬĽ.

L’id√©e globale est pass√©e, j’ai une table de r√©server, mais j’imagine que l’IA a utilis√© le mot capsule pour √©voquer l’id√©e de cr√©neau horaire. Je ne suis pas tr√®s convaincu par ma propre explication, mais je tente. Quoi qu’il en soit, l√† non plus cette approximation n’est pas bien grave.

Sachez enfin que les discussions ainsi traduites sont retranscrites donc, pendant l’appel, vous pouvez parcourir l’histoire de conversation pour ne pas perdre le fil. En outre, cette fonction n’est disponible que si l’appel est d√©marr√© depuis un Galaxy¬†S24.

Mieux organiser ses notes

Accrochez-vous, ce n’est toujours pas fini. Place maintenant √† l’IA dans l’organisation des prises de notes. Et oui, avec Assistant Note, vous pouvez prendre des notes manuscrites au stylet et l’IA va non seulement rendre un texte tapuscrit, mais va aussi le formater pour l’organiser de mani√®re lisible. Samsung souligne que c’est bien pratique apr√®s des r√©unions professionnelles, puisque l’on peut ainsi partager ses notes bien pr√©sent√©es aux coll√®gues.

Surtout, Galaxy AI propose un r√©sum√© concis des notes o√Ļ l’IA peut mettre en avant les d√©cisions prises pendant une r√©union tout en pointant du doigt les questions qui restent encore en suspens. C’est assez impressionnant et bien fait. Et surtout, c’est tr√®s concret. √Ä titre personnel, je m’imagine assez facilement utiliser une telle option dans le cadre du travail. C’est plus pratique que de devoir relire toutes les notes prises.

Notez que cela fonctionne aussi avec des fichiers PDF que vous souhaitez résumer.

Ces fonctions se trouvent dans Galaxy Notes, mais on trouve une option similaire dans l’enregistreur vocal. En enregistrant l’audio d’une conversation, le smartphone peut reconna√ģtre jusqu’√† 10¬†intervenants pour proposer une retranscription de la discussion.

Surtout, gr√Ęce √† un bouton, l’IA peut l√† aussi r√©sumer les sujets importants de la conversation dans une liste √† puces. Nos quelques tests ont √©t√© plut√īt fructueux. Cela fonctionne aussi avec des articles trouv√©s sur le web que vous n’avez pas forc√©ment le temps de lire.

Chambouler les recherches Google

Chose √©tonnante, les Galaxy¬†S24, S24 Plus et S24 Ultra sont les premiers √† profiter d’une fonction IA co-d√©velopp√©e avec Google. Et c’est l’une des plus impressionnantes.

Il suffit de rester appuyé sur la touche accueil du smartphone pour entrer dans ce mode. Ensuite, au doigt ou au stylet, vous pouvez entourer un élément affiché sur votre écran (bout de photo, texte, objet…) sur lequel vous souhaitez en apprendre davantage.

Une fois le cercle trac√©, un volet va appara√ģtre par le bas pour afficher des r√©sultats Google sur l’√©l√©ment ainsi d√©limit√©. C’est tr√®s impressionnant. En faisant un cercle sur la face d’un chat, j’ai obtenu des informations sur la race de l’animal.

En faisant la m√™me chose sur mes lunettes, dans un selfie, j’ai eu des liens marchands renvoyant vers des articles ressemblant √† mes binocles.

B√Ętiment ancien, extrait d’un livre sur un fait historique, coordonn√©es GPS sur une carte‚Ķ Cela est cens√© fonctionner avec tout pour vous √©viter de devoir faire des recherches incongrues et tr√®s sp√©cifiques sur un moteur de recherche.

Ensuite, vous pouvez continuer la conversation pour continuer d’en apprendre davantage. Attention, ici on a affaire √† une solution de Google et non au mod√®le de langage de Samsung. √Ä la fin de tout cela, vous n’avez plus qu’√† abaisser le volet pour revenir sur l’application que vous consultiez jusque-l√†. Et l’app est rest√©e ouverte entre-temps. C’est vraiment une belle technologie, reste √† savoir si elle sera grandement utilis√©e.

L’IA sur le smartphone et l’IA dans le cloud

Parler d’intelligence artificielle peut forc√©ment attiser quelques craintes. Samsung veut donc montrer patte blanche et assurer la confidentialit√© de vos donn√©es.

Ainsi, l’immense majorit√© des fonctions li√©es √† l’IA sont g√©r√©es localement. M√™me en mode avion, vous y aurez acc√®s. Cela n’est cependant pas vrai pour ce qui touche √† l’IA g√©n√©rative. Ainsi, les retouches photo qui n√©cessitent de g√©n√©rer un fond artificiellement ont besoin d’une connexion √† Internet. Tout comme la fonction proposant des r√©sum√©s intelligents de texte ou de conversation.

Samsung promet de demander la permission de l’utilisateur ou de l’utilisatrice pour acc√©der aux fonctions IA. En outre, l’outil de s√©curit√© Samsung Knox permet, √† tout moment, de d√©sactiver les options intelligentes ne tournant pas localement sur l’appareil.

Notez enfin que Samsung indique une am√©lioration de la gestion du ray tracing en jeu sans donner plus de pr√©cisions. Galaxy AI s’invite aussi dans la voiture gr√Ęce √† Android Auto. Ainsi, pendant un trajet, vous pouvez demander √† l’IA de faire un r√©sum√© d’un message entrant ou d’ex√©cuter une t√Ęche comme envoyer √† quelqu’un l’horaire d’arriv√©e estim√©e √† une destination.

Une intelligence artificielle rétroactive

Sachez aussi que Galaxy AI ne restera pas longtemps une exclusivité de la série Galaxy S24. Les fonctions vont être déployées dans une mise à jour sur les smartphones Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra et Galaxy S23 FE, ainsi que sur les pliants Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5.

Il en va de même pour les tablettes Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus et Tab S9 Ultra. Ce déploiement est prévu avant la fin du premier semestre de 2024.