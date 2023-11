Samsung s’attaque à ChatGPT et Midjourney avec une botte secrète : elle s’appelle Gauss

Samsung a dévoilé Galaxy AI, sa propre intelligence artificielle générative qui sera intégré dans ses futurs smartphones, comme les Galaxy S24 qu'on attend. Derrière cette IA, un modèle de langage nommé Gauss, qui permet de réaliser diverses tâches.

Ce jours-ci a lieu en Corée du Sud le Samsung AI Forum 2023, lors duquel la marque coréenne a fait des annonces autour de l’intelligence artificielle. L’occasion pour la marque de présenter Gauss, son propre modèle de langage. Une IA qui arrivera sur les smartphones Galaxy dès l’année prochaine : on pense naturellement aux Galaxy S24 qui devraient arriver en février chez nous.

Pour aller plus loin

Les alternatives à ChatGPT : il n’y a pas que le chatbot d’OpenAI qui existe

Samsung Gauss : l’IA des prochains Galaxy qui peut (presque) tout faire

Galaxy AI est en réalité divisé en plusieurs modèles d’IA. Il y a d’abord Samsung Gauss Language, un LLM (large language model) ou grand modèle de langage en français. C’est l’équivalent de GPT d’OpenAI, de PaLM 2 de Google ou encore de LLaMA 2 de Meta. Il a été nommé d’après le mathématicien allemand Carl Friedrich Gauss, considéré comme l’un des plus grands de tous les temps. C’est lui qui a établi la théorie de la distribution normale, qui sert aujourd’hui dans l’apprentissage automatique des IA. Samsung Gauss Language peut réaliser diverses tâches : traduction, résumé de documents, rédaction de mails, etc. Samsung précise dans un communiqué qu’il est aussi capable de prendre le contrôle des appareils dans lesquels il est intégré. On ne sait malheureusement pas ce qu’il pourra concrètement faire.

Ce LLM est complété par Samsung Gauss Code, une version différente spécialisée dans l’assistance à la programmation informatique. Gauss Code peut aussi décrire du code et générer des tests de code, le tout via une réelle interface.

D’un autre côté, il y a Samsung Gauss Image, qui est un modèle d’IA génératif, à l’instar de Midjourney ou encore de DALL-E 3 d’OpenAI. Il permet de générer des images à partir de requêtes ou de réaliser des modifications sur des images existantes : changement de style, ajouts, mais aussi augmentation de la définition. À l’heure actuelle, les employés de Samsung testent cette IA en interne pour améliorer leur productivité selon les dires de l’entreprise.

Galaxy AI : l’intégration de l’IA dans les smartphones Samsung

À la différence de bien des outils d’IA, Galaxy AI ne fonctionne pas sur les serveurs de Samsung, mais bien sur ses produits, ses smartphones, ses tablettes tactiles. C’est ce qui pourrait donner une longueur d’avance à Samsung par rapport à d’autres constructeurs, y compris Apple. D’autant plus que les rumeurs, les Galaxy S24 pourraient avoir droit au Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, annoncé il y a quelques semaines. Ce SoC permet de prendre en charge des opérations d’IA générative sur l’appareil directement. Aujourd’hui, presque seuls les Pixel 8 et Pixel 8 Pro peuvent le faire grâce au Tensor G3.

Samsung semble vouloir prendre de l’avance sur ce marché. Pour rappel, la marque avait quelque peu raté le train des assistants vocaux, qui n’a jamais vraiment pris en vitesse. Bixby n’a jamais réussi à s’imposer et Samsung le délaisse quelque peu. Reconnaissons qu’il y a une chose que Bixby fait mieux que Google Assistant : son option de filtrage des appels. Galaxy AI pourrait faire des smartphones de Samsung un argument de vente distinctif des modèles de la concurrence.