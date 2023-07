Meta, Microsoft et Qualcomm dévoilent un concurrent de GPT-4 (ChatGPT) en open source

Meta et Microsoft ont dévoilé Llama 2, un nouveau modèle de langage gratuit et open source. La firme de Redmond ne se ferme aucune porte dans le domaine de l'IA. Qualcomm souhaite l'intégrer sur smartphone dès 2024.

On connaissait le grand amour de Microsoft pour OpenAI et son modèle de langage GPT-4 intégré en avant-première dans Bing pour prendre de vitesse Google et son Google Bard. Mais Microsoft n’a visiblement rien signé d’exclusif avec OpenAI.

La firme de Redmond vient, en effet, d’annoncer un partenariat en grande pompe avec Meta autour de Llama 2, un nouveau modèle de langage en concurrence directe avec GPT-4.

Une IA très prometteuse et gratuite

Llama 2 se présente comme la nouvelle génération de modèle de langage par Meta. Il est développé en open source et sera mis à disposition gratuitement pour un usage commercial ou pour la recherche. Cela tranche avec OpenAI qui malgré son nom, ne propose plus ses modèles de langage et notamment GPT-4 en open source. Le développement de la startup est jugé de plus en plus opaque par plusieurs observateurs.

Le partenariat avec Microsoft permet d’intégrer Llama 2 directement dans Azure AI et Windows, pour faciliter son utilisation par les entreprises et les développeurs qui souhaitent créer des applications basées sur l’IA générative.

Il faudra attendre de voir Llama 2 en action pour comprendre ses capacités, mais Meta annonce que son nouveau modèle a été entrainé sur 40 % de données en plus en comparaison de Llama 1.

Une IA native pour les PC et les smartphones

La force de Llama, c’est surtout sa capacité à être intégré localement à une machine. Pour fonctionner, ChatGPT a besoin d’une infrastructure cloud qui coûte très cher à OpenAI et est très consommatrices en ressources. Un chercheur a démontré en mars qu’il était possible de faire tourner Llama sur un simple PC.

Qualcomm a très justement annoncé un partenariat avec Meta pour commencer à intégrer nativement Llama 2 sur les PC et smartphones équipés en Snapdragon à partir de 2024. On peut donc s’attendre à ce que le Snapdragon 8 Gen 3 en bénéficie, mais aussi les premières puces Oryon.

En mars 2023, Meta a annoncé des vagues de licenciements records et une réorientation de l’investissement du groupe vers l’intelligence artificielle, laissant de côté le rêve immédiat de la création d’un métavers.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).