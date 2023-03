Le patron de Meta, Mark Zuckerberg, annonce 10 000 licenciements dans son entreprise et la suspension de 5000 recrutements. Cette annonce intervient quatre mois après une vague de 11 000 licenciements.

Meta s’enfonce dans une crise. À sa tête, Mark Zuckerberg vient d’annoncer le licenciement de 10 000 personnes. Cela intervient quatre mois après une première vague d’ampleur où 11 000 employés avaient déjà été licenciés, à la fin de l’année 2022. Dans le même temps, les ouvertures de 5000 nouveaux postes ont été suspendues.

« Année de l’efficacité » = 10 000 licenciements

En 2022, Mark Zuckerberg évoquait des erreurs de calcul qui l’avaient incité à augmenter drastiquement les investissements de la firme qui règne sur Facebook, Instagram, WhatsApp tout en voulant pousser le fameux métavers. Il pensait, à tort, que l’essor de ses activités observé depuis le début de la pandémie de Covid-19 allait se poursuivre. Pour ces 10 000 nouveaux licenciements, l’homme d’affaires opte pour un discours qui a de quoi faire grincer quelques dents en désignant l’année 2023 comme « Année de l’efficacité ».

Meta construit l’avenir de la connexion humaine, et aujourd’hui je veux partager quelques informations sur notre Année de l’efficacité qui nous aidera à y parvenir. Les objectifs de ce travail sont les suivants : (1) faire de nous une meilleure entreprise technologique et (2) améliorer nos performances financières dans un environnement difficile afin que nous puissions mettre en œuvre notre vision à long terme.

« Ce sera difficile, il n’y a pas d’autre solution. Il faudra dire au revoir à des collègues talentueux et passionnés qui ont contribué à notre succès. Ils se sont consacrés à notre mission et je leur suis personnellement reconnaissant pour tous leurs efforts. Nous soutiendrons les gens de la même manière que par le passé et nous traiterons chacun avec la gratitude qu’il mérite », écrit l’homme d’affaires dans un très long post Facebook.

Il partage notamment un calendrier. Ainsi, « au cours des deux prochains mois, les responsables annonceront des plans de restructuration axés sur l’aplatissement de nos organisations, l’annulation des projets moins prioritaires et la réduction de nos taux d’embauche ». Les licenciements interviendront dès avril dans les filières technologiques tandis que les équipes commerciales seront affectées à partir de mai. « Dans un petit nombre de cas, il faudra peut-être attendre la fin de l’année pour que ces changements soient menés à bien. Nos calendriers pour les équipes internationales seront également différents et les responsables locaux fourniront plus de détails à ce sujet », apprend-on.

L’IA et le métavers

Vers la fin de son message, il explique à quel point il croit en l’intelligence artificielle comme vecteur de croissance pour les années à venir. Discours assez classique aujourd’hui au vu du succès rencontré par des outils comme ChatGPT. Il n’oublie cependant pas de citer le « travail de premier plan » de Meta « qui consiste à créer le métavers et à façonner la prochaine génération de plateformes informatiques ». Ce projet « reste également essentiel pour définir l’avenir de la connexion sociale ». Enfin, il rappelle que les applications du groupe continuent de se développer « et de connecter près de la moitié de la population mondiale par de nouveaux moyens ». Selon le CEO, c’est pour mener à bien ce projet que le plan financier qu’il décrit a été monté.

Mark Zuckerbeg termine son message en appelant chaque membre de ses équipes à se concentrer « sur ce qu’il peut contrôler ». « En d’autres termes, faites du bon travail et soutenez vos coéquipiers. Notre communauté est extrêmement résiliente. Le changement n’est jamais facile, mais je sais que nous nous en sortirons et que nous en sortirons une entreprise encore plus forte, capable de construire de meilleurs produits plus rapidement et de vous permettre d’accomplir le meilleur travail de votre carrière ». Pour 10 000 personnes, ces mots n’ont plus aucun intérêt.

