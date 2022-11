Meta : une erreur de calcul de Mark Zuckerberg provoque 11 000 licenciements

Mark Zuckerberg annonce le licenciement de 13 % des effectifs de Meta, soit 11 000 personnes. L'homme d'affaires affirme en assumer la responsabilité et admet avoir fait des erreurs.

Meta licencie 11 000 personnes, soit 13 % de ses effectifs. C’est ce qu’a annoncé Mark Zuckerberg dans un message aux employés rendu public par communiqué de presse. Rappelons que ce licenciement de masse était pressenti.

L’homme d’affaires, qui présentait il y a peu l’ambitieux Meta Quest Pro affirme vouloir « assumer la responsabilité de ces décisions et de la façon dont nous en sommes arrivés là ». « Je sais que c’est difficile pour tout le monde, et je suis particulièrement désolé pour les personnes touchées », confie-t-il par ailleurs.

Dans son message, Mark Zuckerberg livre quelques explications.

Au début du Covid, le monde s’est rapidement tourné vers Internet et l’essor de l’e-commerce a entraîné une croissance démesurée des revenus. De nombreuses personnes ont prédit qu’il s’agirait d’une accélération permanente qui se poursuivrait même après la fin de la pandémie. J’ai fait la même chose, et j’ai donc pris la décision d’augmenter considérablement nos investissements. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme je l’avais prévu. Non seulement le commerce en ligne est revenu aux tendances antérieures, mais le ralentissement macroéconomique, l’intensification de la concurrence et la perte de publicités ont fait que nos revenus ont été bien inférieurs à ce que j’avais prévu. Je me suis trompé, et j’en assume la responsabilité.