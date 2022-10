Voici le Meta Quest Pro : le casque de VR ultime coûte très cher

Le Meta Quest Pro a été officialisé. Ce casque promet la meilleure des expériences en réalité virtuelle (VR). Cependant, le prix annoncé est très élevé.

C’était attendu et on n’a pas été déçu. Pendant le Meta Connect, la firme de Mark Zuckerberg a officialisé son très attendu casque de réalité virtuelle : le Meta Quest Pro — qu’on avait découvert via des leaks sous le nom de « Project Cambria ».

Meta n’y va pas avec le dos de la cuillère et affirme sans sourciller que ce nouveau produit fixe le nouveau standard en termes de casques VR. Ces promesses passent par plusieurs choses, notamment un design qui se veut aussi premium que possible.

Les promesses du Meta Quest Pro

Le Meta Quest Pro se targue ainsi d’embarquer de nouvelles lentilles « pancakes » qui a plusieurs avantages en comparaison du Meta Quest 2. Par exemple, le système optique est moins encombrant de 40 %. Malgré cela, vous profiterez d’une hausse de 37 % du nombre de pixels par pouce. Le contraste, lui, est amélioré de 75 % pour un meilleur confort visuel.

Cela devrait vous permettre de lire sans problème les textes affichés. D’autant plus que vous pouvez attacher des caches magnétiques de part et d’autre de votre visage pour vous assurer de bloquer la lumière environnante.

Côté puissance, le Meta Quest Pro embarque une puce conçue en partenariat avec Qualcomm, le Snapdragon XR2+ Gen 1. Pensé spécifiquement pour la VR, ce SoC promet des performances augmentées de 50 % tout en améliorant la qualité de la dissipation de chaleur.

Des contrôleurs améliorés

Qui des contrôleurs ? Ces derniers ont également été améliorés. Ils peuvent scanner votre environnement avec leurs propres capteurs, sans dépendre du casque, afin d’offrir une meilleure précision. Aussi, le système de retour haptique a fait l’objet d’un soin tout particulier à en croire les équipes de Meta.

Notez d’ailleurs que le Meta Quest Pro et ses contrôleurs se chargent en même temps sur un stand plat prévu à cet effet.

Réalité mixte au programme

Meta et Mark Zuckerberg s’attardent aussi sur la réalité mixte — un terme qui veut montrer que l’ambition est d’aller plus loin que la réalité augmentée que l’on connait déjà bien.

La promesse du Meta Quest Pro est donc d’interagir mieux que jamais avec des objets réels comme s’ils étaient en VR. L’entreprise en appelle aussi explicitement aux développeurs en les invitant à s’approprier les nombreux SDK à leur disposition pour créer autant d’expériences que possible.

Il y a d’ailleurs un « movement SDK » qui permet de faire en sorte que les avatars des utilisateurs et utilisatrices soient très expressifs en imitant le plus fidèlement les vraies expressions de votre visage.

Partenariat avec Microsoft

Enfin, Meta a aussi annoncé un partenariat étroit avec Microsoft. Vous pourrez ainsi rejoindre des conversation Teams en réalité virtuelle. Une solution Microsoft 360 dédiée à la VR est aussi promise.

Enfin, les deux géants de la tech ont aussi teasé l’arrivée du Xbox Cloud Gaming pour que vous puissiez utiliser les manettes Xbox et jouer à des jeux comme Flight Simulator en profitant d’une sorte de très grand écran en portant votre Meta Quest Pro.

Le prix du Meta Quest Pro est très élevé

Le Meta Quest Pro est disponible à la précommande dès maintenant et sera lancé officiellement le 25 octobre.

Le prix annoncé pique cependant beaucoup : 1499,99 dollars aux États-Unis. En Europe, comptez 1799 euros pour le tarif officiel ! Il faut dire qu’on s’attendait à un produit très onéreux. C’est confirmé : ce produit est loin d’être accessible à toutes les bourses.

