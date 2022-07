Meta Quest Pro : le nouveau casque VR très ambitieux serait hors de prix

Le Meta Quest Pro refait parler de lui. Le casque qui devrait avoir affaire au premier produit concurrent d'Apple serait très ambitieux... et très cher.

On connaissait ses indiscrétions dans l’univers Apple, mais visiblement le journaliste Mark Gurman sait aussi récupérer des informations précieuses chez Meta. Toujours pour le média Bloomberg, le journaliste a obtenu des nouvelles du projet Cambria, le prochain casque de réalité virtuelle très ambitieux de Meta.

Un casque de VR à plus de 1 000 dollars

On apprend ainsi, comme on pouvait s’y attendre, que ce projet Cambria devrait être commercialisé sous le nom de Meta Quest Pro. Il s’agit d’un produit très attendu car rien n’est sorti des cartons de l’ex-Oculus depuis le lancement du Quest 2 en fin d’année 2020.

D’après Mark Gurman, le nom Pro serait accompagné d’une facture très salée. Le casque serait en effet vendu pour plus de 1 000 dollars. Bien loin des 350 euros, prix de lancement du Quest 2. Avec une telle montée en gamme et un espace de deux ans, on s’attend à être très impressionné par les capacités de ce nouveau casque.

Un marché très concurrencé

Il faut dire que la fin de l’année 2022, moment où l’on attend la présentation de ce Meta Quest Pro, pourrait être très occupée. Hormis les rumeurs persistantes d’un tel casque en préparation chez Apple, qui porte forcément une ombre sur Meta, on peut aussi mentionner l’arrivée pour le grand public du PlayStation VR 2 riche en nouvelles technologies. Mais Meta reste pour le moment le leader du marché et tous les regards sont donc tournés vers le Quest Pro.

Mark Gurman indique que le Quest Pro est une énorme priorité de Meta, a récemment abandonné plusieurs projets comme sa montre connectée ou des lunettes de réalité augmentée. La firme enchaîne les tempêtes, et aurait bien besoin d’une bonne nouvelle avec ce lancement.

Les caractéristiques attendues

Pour convaincre, ce Meta Quest Pro intégrerait un SoC beaucoup plus performant que celui du Quest 2. Il aurait aussi le droit à des caméras externes de haute qualité en couleur pour simuler une expérience en réalité augmentée crédible, avec suivi du regard. Les écrans du casque auraient également été revus pour des modèles haute définition, ainsi que les deux manettes fournies avec le casque.

Avec un tarif de lancement à plus de 1 000 dollars, le Meta Quest Pro pourrait se retrouver en confrontation directe avec le futur casque d’Apple sous RealityOS. Espérons tout de même que la marque a également prévu des casques à des prix plus accessibles pour le grand public. Le lancement du Meta Quest Pro devrait se faire à l’automne.

