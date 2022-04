Voici le casque de réalité virtuelle avec lequel Meta compterait lancer son métavers

Sur Twitter, l'analyste Brad Lynch a partagé des rendus 3D du possible design du casque issu du Project Cambria de Meta.

En octobre dernier, Facebook changeait de nom. Si le réseau social conserve sa dénomination, le groupe est quant à lui devenu Meta. Une manière pour la firme de mettre en avant le métavers. À cette occasion, la firme dévoilait d’ailleurs l’un des outils de cette réalité virtuelle avec le « Project Cambria ».

À l’époque, Meta n’avait fait qu’esquisser les contours de ce futur casque de réalité virtuelle, dans une courte vidéo qui permettait d’apercevoir essentiellement sa silhouette et ses contrôleurs. Entre-temps, si Meta a annoncé que les produits Oculus seraient désormais rebaptisés Meta Quest, on ne sait toujours pas à quoi ressemblera le casque issu du projet Cambria qui devrait définitivement lancer Meta dans le métavers.

Sur Twitter, l’analyste Brad Lynch, spécialisé dans le domaine du hardware, a cependant partagé plusieurs rendus de ce à quoi devrait ressembler le casque de réalité virtuelle.

Special thanks again to Marcus Kane for getting together with me to create these renders

Conviction that these models are correct: 250% pic.twitter.com/GCW2fhC2vX

— Brad Lynch (@SadlyItsBradley) April 13, 2022