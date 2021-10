Meta (Facebook) montre son nouveau casque VR haut de gamme pour son futur métavers

Durant sa conférence « Connect », Meta (nouveau nom du groupe Facebook) a teasé l’arrivée d’un casque de réalité virtuelle haut de gamme inédit. Aujourd’hui nommé « Project Cambria », ce dispositif pourrait débarquer dès l’année prochaine.

Facebook est au cœur de l’attention médiatique depuis sa keynote « Connect ». Il n’est d’ailleurs plus question de nommer le groupe dirigé par Mark Zuckerberg par ce nom, puisque l’entité qui réunit le réseau social Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp et Oculus, change de dénomination et s’appelle désormais Meta.

Durant sa conférence, Meta a ainsi teasé l’arrivée d’un tout nouveau casque de réalité virtuelle haut de gamme. À l’heure d’écrire ces lignes, cet appareil se cache derrière l’appellation « Project Cambria ». Pour certains, ce casque n’est autre que l’Oculus Quest Pro qui a fait l’objet de récentes fuites.

Adieu Oculus

Mais attention : Meta a aussi chamboulé ses filiales en profondeur en faisant disparaître la marque Oculus. L’entreprise rachetée en 2014 pour 2 milliards de dollars n’apparaît plus dans le nom des casques VR : il faut désormais dire Meta Quest au lieu d’Oculus Quest, à la fois pour l’application et le casque.

Pour l’instant, on ne sait pas comment Meta appellera son futur « Project Cambria ». Mais ce qui est sûr, c’est qu’il débarquera avec une toute nouvelle génération de contrôleurs, probablement l’année prochaine. Il sera aussi question de nouvelles lentilles, qui permettront de réduire l’épaisseur de l’appareil. Un bon point pour son design et son poids.

Eye et face tracking au menu

Meta va également intégrer des technologies d’eye et face tracking, dédiées au suivi des yeux et des expressions faciales pour une meilleure transcription de nos émotions au sein d’un environnement virtuel. The Verge mentionne enfin des capteurs et algorithmes qui aideront à reconstruire le plus fidèlement possible le monde réel qui vous entoure.

Plus globalement, ce « Project Cambria » participera activement à la nouvelle stratégie métavers de Meta. Ce métavers n’est autre qu’un « univers virtuel fictif, dans lequel les individus pourraient évoluer dans des espaces persistants et partagés, en trois dimensions », décrivait le PDG du groupe américain lors de la keynote.