L’Oculus Quest de Facebook va devenir le Meta Quest : la marque Oculus disparait

Suite à l'opération communication de Mark Zuckerberg, Facebook va devenir Meta. Derrière ce changement se cache aussi la disparition d'Oculus.

Facebook devient Meta. Mark Zuckerberg a annoncé le nouveau nom de l’entreprise lors de sa conférence Facebook Connect, dédiée à son avenir dans la réalité augmentée et virtuelle. De loin, ce changement peut ressembler à celui opéré par Google il y a plusieurs années à la création d’Alphabet. De plus près cependant, le changement semble plus profond. Comme le démontre la disparition de la marque Oculus.

Oculus devient aussi Meta

En effet, là où Alphabet n’a pour ainsi dire jamais été utilisé publiquement, autrement que pour gérer les finances de l’entreprise, la marque Meta sera bien visible auprès des utilisateurs. Le but du changement pour Facebook est aussi de se créer une nouvelle image auprès du grand public, après les nombreux scandales qui ont frappé l’entreprise jusqu’aux récentes révélations du Washington Post.

Andrew Bosworth, le CTO de Meta, a annoncé sur Facebook, le réseau social, que la marque Oculus allait disparaitre à partir de 2022. Le casque Oculus Quest va devenir le casque Meta Quest, l’application Oculus Quest devient l’application Meta Quest et ainsi de suite.

C’est donc la disparition de la marque Oculus rachetée en 2014 par Facebook pour 2 milliards de dollars, en même temps que la start-up née d’un projet Kickstarter.

Nous sommes tous très attachés à la marque Oculus, et cette décision a été très difficile à prendre. Bien que nous fassions disparaitre le nom, je peux vous assurer que la vision originale d’Oculus reste profondément ancrée dans la manière dont Meta continuera à favoriser l’adoption massive de la VR aujourd’hui.

Le logiciel devient Horizon

Meta n’est pas la seule marque lancée par Facebook lors de sa conférence. La firme a aussi dévoilé Horizon, le nom regroupant toutes ses nouvelles expériences en réalité mixte, augmentée ou virtuelle. Ce nouveau nom va aussi toucher les produits Oculus du côté du logiciel.

Les logiciels Oculus vont devenir Horizon Home, Horizon Venues, Horizon Friends ou encore Horizon Profile.

L’obligation de se connecter avec Facebook va disparaitre

En 2020 avec le lancement d’Oculus Quest 2, la firme a obligé les utilisateurs à se connecter avec un compte Facebook faisant grincer des dents la communauté Oculus. Cela signifiait en effet associer définitivement ses usages de la réalité virtuelle avec son « nom réel » et son profil Facebook.

Pendant la conférence, Mark Zuckerberg a indiqué qu’à l’avenir il ne serait pas nécessaire d’utiliser un compte Facebook sur les produits Meta. Ça a le mérite d’être cohérent. Reste à savoir quelle sera la porosité des informations et données personnelles entre un compte Meta et un compte Facebook.