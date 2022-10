À qui s’adresse le Meta Quest Pro ? Sans doute pas à vous

Le Meta Quest Pro est impressionnant, mais à qui s'adresse-t-il ? Probablement, pas vous. Puisque vous n'avez pas autant d'argent à mettre dans un casque VR/AR, et parce que vous êtes sceptiques sur l'avenir du métavers.

Facebook (pardon, Meta, désormais) a dévoilé mardi son casque de réalité virtuelle et mixte Quest Pro. Un surprenant casque, très onéreux puisque son tarif est de 1 799 euros. Il s’inscrit comme une étape essentielle pour Mark Zuckerberg.

Qu’est-ce que le Meta Quest Pro ?

Mark Zuckerberg ne vacille pas, il avance. Il a changé le nom de son entreprise, de Facebook à Meta, et a signalé son intention de transformer le plus gros réseau social au monde. Il souhaite développer une expérience immersive, ce que l’on appelle le métavers (metaverse). Ainsi, le fondateur de Facebook nous promet un univers joyeux, infini, en réalité virtuelle et en réalité augmentée.

La nouvelle étape est l’arrivée d’un nouvel outil, il s’agit du Meta Quest Pro. Un casque de réalité virtuelle et mixte qui s’inscrit comme un des casques VR les plus haut de gamme.

Il ne remplace pas le Meta Quest 2, vendu à 450 euros, il le complète. Concrètement, c’est une sorte de kit de développement. Vendu à 1 799 euros, il ne s’adresse pas au grand public, mais aux plus passionnés d’entre nous.

Meta n’est pas la seule entreprise sur ce secteur convoité, puisque HTC, Varjo et Valve sont également là. Ce Quest Pro est pourtant discutable à bien des égards.

En effet, il est équipé d’un SoC ARM Qualcomm Snapdragon XR2-Plus (évolution du XR2), de deux écrans IPS LCD avec une définition 1800 × 1920 pixels par œil et un taux de rafraîchissement maximal de 90 Hz, 10 capteurs de VR/MR, de l’audio spatial, 256 Go de stockage et 12 Go de RAM.

Il y a aussi des manettes, les Meta Quest Touch Pro. Ces dernières ont chacune 3 caméras et un SoC Qualcomm Snapdragon 662 afin de permettre des mouvements à 360 degrés dans votre espace virtuel.

Comme le Meta Quest 2, vous pouvez brancher le casque via un port USB-C sur le côté et l’utiliser pendant qu’il se charge, et il prend en charge le suivi des mains, vous n’avez pas besoin constamment des contrôleurs. Meta évoque 1 à 2 heures d’autonomie, pour environ deux heures de charge complète lorsqu’il est posé sur son socle dédié.

Le Quest Pro est bourré de capteurs. Il suit vos yeux, pour ajuster le casque, il a également des caméras orientées vers l’intérieur pour détecter vos expressions faciales. Ces caméras permettent aussi un rendu entièrement fovéal. Techniquement, il peut donc réduire la qualité du rendu dans la vision périphérique en suivant ou en prédisant la position de l’œil afin que la partie de la scène vous regardez soit prioritaire pour un rendu de haute qualité.

Quelles différences avec le Meta Quest 2 ?

Les deux casques VR peuvent être comparés, puisque ce sont des produits similaires. Le Meta Quest Pro pourrait être une évolution du Quest 2, il est plus puissant, plus précis, plus affiné, plus ergonomique… Meta les compare : 50 % plus puissant, une gamme de couleurs 1,3 fois plus étendue, une pile optique 40 % plus affinée, une résolution 4 fois supérieure et ainsi de suite. Meta multiplie les comparaisons entre ses deux produits.

Notons cependant que le Quest Pro est beaucoup moins autonome, on attend 1 à 2 heures d’autonomie (jusqu’à 3 heures sur le Quest 2), et il est également plus lourd.

À première vue, la principale raison d’être du Quest Pro est qu’il fournit un niveau de confort supérieur grâce à de nouveaux capteurs, de nouveaux écrans et une ergonomie améliorée. On peut évoquer, par exemple, les lentilles à glissement que vous pouvez modifier en fonction de la largeur entre vos yeux (la même chose que l’Oculus Rift, on parle de la distance interpupillaire).

Techniquement, les deux casques sont très proches et partagent un socle technique commun, ainsi qu’un OS identique. C’est un fork d’Android avec une interface maison. D’ailleurs, les nouveaux contrôleurs Touch Pro fonctionnent également avec le Quest 2.

Qui a besoin d’un Meta Quest Pro ?

Comme vous l’aurez compris, l’immense majorité des utilisateurs (curieux de rentrer dans le métavers) se dirigeront vers le Meta Quest 2 ou des alternatives chez la concurrence (PlayStation VR 2, HTC Vive, Valve…).

Ce Quest Pro semble s’adresser davantage au monde de l’entreprise, comme kit de développement. D’ailleurs, Meta a signé des accords avec Microsoft, Accenture, Adobe, Autodesk et bien d’autres entreprises. Ce casque sera utilisé pour des formations, des simulations, comme outil de conception 3D ou pour utiliser des salles de réunions virtuelles.

C’est d’ailleurs pour cette raison que Meta a aussi implémenté un service de gestion de flotte. Meta évoque aussi un système d’authentification avancée et des services d’assistance premium.

Les capteurs proposent la possibilité de faire du passthrough, ce que l’on appelle de la réalité mixte à mi-chemin de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée puisque cette technologie permet de mélanger virtuel et réel. En d’autres termes : grâce à ce casque Quest Pro, vous pouvez voir et interagir avec des objets intégrés au monde réel. On a d’ailleurs hâte de constater ce que donnera le suivi des expressions faciales dans ce contexte.

Par exemple, Tribe XR, déjà disponible en réalité virtuelle, utilise la technologie passthrough peut permettre aux DJ d’utiliser l’application pour jouer des concerts dans le monde réel.

Meta travaille aussi sur Horizon Workrooms pour simuler une salle de conférence du monde réel avec d’autres utilisateurs (Magic Rooms). D’ailleurs, la collaboration avec Microsoft comprendra l’intégration de Teams et de Windows 365 dans Quest Pro, mais également l’intégration d’avatars Quest Pro dans Teams.

Meta se permet par ailleurs de devancer Apple, dont les rumeurs d’un casque d’AR/VR s’intensifient au fur et à mesure que le temps passe.

Il serait, de plus, dommage de juger l’effort de Meta uniquement avec ce casque. Reality Labs, la branche Meta chargée de donner vie au métavers, est aussi Horizon, mais également toute une interface neuronale. Mark Zuckerberg a investi des milliards de dollars dans cette vision. En 2021, Reality Labs annonçait ainsi 10,2 milliards de dollars de perte et déjà 6 milliards de dollars depuis le début d’année 2022.

Enfin, le tarif du Quest Pro semble élevé… ce qui est vrai en comparaison des casques grand public. Toutefois, il est bien au-dessous du coût des appareils existants axés sur l’entreprise comme le Hololens 2 de Microsoft (3 500 dollars).

Bref, le Quest Pro n’est pas une surprise en soi. Il est bien connu que les entreprises sont probablement parmi les clients les plus probables (et peut-être parmi les seuls) de la technologie VR. Il est temps que Meta s’adresse à ce public, et sorte de cette orientation grand public initialement portée par Oculus (intégré désormais dans Meta).

