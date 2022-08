Horizon Worlds de Meta est disponible en France, tout ce qu’il faut savoir avant de se lancer

Alors que le métaverse commence à prendre forme, voici un nouveau contenu de réalité virtuelle (VR). Aujourd'hui, Meta Platforms Inc., anciennement connu sous le nom de Facebook, lance en France une solution qui permettra aux créateurs de créer plus facilement du contenu en réalité virtuelle.

Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook et actuel PDG de Meta, annonce l’arrivée de Horizon Worlds en France.

👋🇫🇷🇪🇦 Nous lançons Horizon Worlds en France et en Espagne aujourd’hui ! J’ai hâte de voir les gens explorer et construire des mondes immersifs, et d’apporter cela à plus de pays bientôt.

L’occasion de découvrir Meta Horizon Worlds, le dernier produit de réalité virtuelle sociale de Meta. En quelques mots : les créateurs, les passionnés et les utilisateurs de réalité virtuelle vont pouvoir se réunir pour collaborer et participer à des expériences partagées.

Qu’est-ce que Horizon Worlds ?

Meta Horizon Worlds est une application de réalité virtuelle sociale qui permet aux utilisateurs d’explorer des mondes virtuels. En plus des espaces VR navigables, ce service dispose de composants de construction VR prêts à l’emploi tels que des blocs de code, des sons et des effets d’animation pour aider les créateurs de contenu. À première vue, Horizon Worlds ressemble à un concurrent de Dreams, Roblox et Second Life du PlayStation VR. Il s’agit d’un centre de jeux et de contenu, associé au concept de réseau social de Facebook.

Facebook a lancé Horizons pour la première fois en août 2020 comme plate-forme en bêta sur invitation uniquement. Le principe était le même : les utilisateurs pouvaient tirer parti d’un ensemble d’outils de création prédéfinis pour développer les expériences qu’ils souhaitaient en VR. Depuis lors, la suite d’applications Horizon s’est étendue pour englober d’autres plates-formes telles que Horizon Venues pour les spectateurs et Horizon Workrooms pour la collaboration. La prémisse originale d’Horizon de fournir une plate-forme VR pour créer des expériences virtuelles est maintenant poursuivie par Horizon Worlds. En plus d’être une plate-forme de création, Horizon Worlds est également un espace partagé pour les jeux multijoueurs, où les utilisateurs peuvent jouer à des jeux créés par d’autres.

Cette application, qui est en quelque sorte ce qui s’approche le plus de la définition du métaverse selon Mark Zuckerberg, consiste en un gigantesque monde virtuel dans lequel cohabitent différentes personnes qui peuvent participer à des activités différentes, juste en passant d’un endroit à un autre.

Horizon Worlds est pour l’instant exclusif à la réalité virtuelle mais, à terme, devrait faire son apparition ailleurs (sur le web, sur smartphone…). Voyons-le comme une sorte de Sims grandeur nature, avec des vraies personnes.

Ce qu’il faut savoir avant de jouer

Que l’on soit pour ou contre le métavers, Horizon Worlds n’en reste pas moins une expérience à vivre. C’est un monde virtuel dans lequel plusieurs univers co-existent, certains créés par Meta et d’autres par des créateurs externes.

Parmi les univers, Wing Strikes pour piloter des avions, Interdimensional pour collaborer autour de puzzles, American Idol VR vous permet d’utiliser vos talents vocaux pour concourir dans un espace virtuel public ou encore Arena Clash est un jeu de tir PvP. Mais, il y a aussi Questy’s, UA Comedy Club, Kowloon: Nine Dragons, Club Fuego… et ainsi de suite.

Numerama a eu l’occasion de tester le métavers de Facebook pendant une semaine, en s’interdisant toute forme de divertissement, en dehors d’un casque Meta Quest 2 (Oculus Quest 2).

Comment y jouer ? Où télécharger Horizon Worlds ?

Tout d’abord, pour jouer à Horizon Worlds, il faut télécharger Horizon Worlds, tout se passe par ici. Ensuite, vous devez lier le jeu à votre compte Facebook. Il en va de même lorsque vous configurez pour la première fois votre Oculus Quest 2 avec l’application Oculus. Il devra être lié à un compte Facebook pour que vous puissiez terminer la configuration.

Ensuite, il vous faut également un Oculus Quest ou un Quest 2 (et le PC qu’il faut avec), des casques virtuels commercialisés par Meta. Le tarif du Quest 2 a récemment augmenté, il est désormais à 449 euros.

Dans quelques mois, Meta devrait lancer le Quest Pro, aussi connu sous le nom de « Project Cambria ». Cette version haut de gamme du Quest devrait coûter plus de 1 000 euros et mettrait l’accent sur la réalité mixte.

Enfin, il faut au moins 18 ans pour jouer à Horizon Worlds.

