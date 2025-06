Le Xiaomi Redmi Note 14 se fait déjà déstocker : c’est presque moitié prix pour la version 4G de cet excellent smartphone entrée de gamme

Écran AMOLED 120 Hz, capteur photo 108 Mpx, design affiné, et enveloppe tarifaire maîtrisée, voici le Xiaomi Redmi Note 14 4G. Sur AliExpress, il est disponible à 113,92 euros au lieu de 203 euros lors de son lancement.

Les smartphones 4G n’ont pas dit leur dernier mot. Dans une Ă©poque oĂą la 5G ne change pas encore radicalement la donne pour le grand public, Xiaomi joue la carte du bon sens : miser sur le confort d’usage, la fluiditĂ©, et l’autonomie, pour pas cher. C’est lĂ que son Redmi Note 14 intervient, et on le recommande encore plus avec cette remise de 90 euros sur la version 4G.

Le Xiaomi Redmi Note 14 4G en trois points

Écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement 120 Hz

Capteur photo principal 108 Mpx, rare Ă ce prix

Autonomie solide, et certification IP54 en bonus

Au lieu de 203 euros lors de son lancement, le Xiaomi Redmi Note 14 4G est aujourd’hui disponible en promotion Ă 113,92 euros sur AliExpress.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Xiaomi Redmi Note 14 4G. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un bel Ă©cran et de bonnes specs pour le prix

Le Redmi Note 14 4G embarque une dalle AMOLED de 6,67 pouces, Full HD+, rafraîchie à 120 Hz. C’est net, fluide, et franchement agréable à l’œil. Que ce soit pour les réseaux, les vidéos ou les jeux en 2D, on est très loin d’un écran d’entrée de gamme. La luminosité atteint un pic de 1800 nits, ce qui assure une bonne lisibilité même en extérieur.

Sous le capot, on retrouve le MediaTek Helio G99 Ultra, une puce gravée en 6 nm taillée pour l’efficacité énergétique et les usages quotidiens. Couplée à 6 ou 8 Go de RAM (LPDDR4X) et 128 ou 256 Go de stockage UFS 2.2, le tout tourne sous MIUI 14 basé sur Android 13 avec des performances fluides pour la plupart des usages, sans chauffe ni lenteur notable.

Côté batterie, on est sur un accumulateur de 5 500 mAh. Pas de recharge ultra express, mais une journée et demie d’usage sans sourciller, avec un retour à 100 % en environ une heure. Une gestion équilibrée, surtout avec cette dalle AMOLED bien calibrée.

Photo et finitions : pas juste pour le look

Le module photo arrière s’articule autour d’un capteur principal Samsung ISOCELL HM6 de 108 Mpx, avec pixel-binning 9-en-1 pour de bons rĂ©sultats en journĂ©e. Le reste du setup est plus classique (macro 2 Mpx et capteur de profondeur), mais les clichĂ©s de jour sont très propres pour ce segment, et le traitement logiciel s’est affinĂ©. Par contre, la nuit c’est un peu moins le cas.

Sur le plan design, Xiaomi conserve le look soigné de sa gamme : dos mat, tranches droites, et poids maîtrisé autour des 200 grammes. Bonus non négligeable : le smartphone est certifié IP54, donc résistant aux éclaboussures et à la poussière. Il embarque le NFC, un capteur d’empreintes latéral, un port jack 3.5 mm et un double haut-parleur stéréo, un combo rare à ce niveau de prix.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Xiaomi Redmi Note 14 4G.

Afin de comparer le Xiaomi Redmi Note 14 4G avec d’autres références de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 200 euros du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.