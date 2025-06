L’excellent Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G est presque à moitié prix aujourd’hui

Xiaomi continue de jouer dans la cour des grands sans faire flamber la note. Ce Redmi Note 14 Pro 5G coche toutes les cases du smartphone équilibré : un bel écran, un bon capteur, de la fluidité, et une grosse autonomie. PC Componentes propose une remise au panier qui fait passer le smartphone à 221,65 euros contre, 401 euros lors de son lancement.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Dans la galaxie du milieu de gamme, certains modèles sortent du lot sans même hausser le ton. Le Redmi Note 14 Pro 5G fait partie de ceux-là : une belle dalle AMOLED, un processeur costaud, une compatibilité 5G et surtout un gros focus sur l’autonomie, pour un prix qui reste sage. Son design soigné (finition Noir Minuit, dos mat, bordures réduites) rappelle les codes du haut de gamme, avec un écran AMOLED 120 Hz qui envoie du contraste et des couleurs maîtrisées. Recommandé par la rédaction (7/10), ce smartphone est à presque moitié prix grâce à 180 euros de remise.

Les atouts du Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Une dalle AMOLED FHD+ de 6,67 pouces à 120 Hz

Un SoC Snapdragon 7s Gen 3 et 12 Go de RAM

Une batterie de 5 110 mAh avec une charge rapide de 67 W

Au lieu de 401 euros lors de son lancement, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G est aujourd’hui disponible en promotion à 221,65 euros sur PC Componentes.

Écran et photo : le milieu de gamme qui soigne les détails

L’écran AMOLED 6,67 pouces Full HD+ est l’une des forces du téléphone : rafraîchissement à 120 Hz, pic de luminosité à 1800 nits, HDR et Dolby Vision, et surtout, une bonne calibration d’usine. Que ce soit pour mater des séries, scroller sur X ou shooter des photos, c’est net, réactif, sans effet cartoon ou saturation excessive.

À l’arrière, on retrouve un capteur principal 200 MPX pour mieux capter la lumière. Les résultats sont franchement bons de jour comme de nuit, avec des détails bien présents et un traitement logiciel qui a progressé chez Xiaomi. Ajoute à ça un ultra-grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels pour varier les plaisirs.

Un vrai sans faute à l’usage

Xiaomi mise gros sur l’endurance, et ça paie : la batterie 5 110 mAh tient facile deux jours, même en usage intensif. Le chargeur 67 W inclus remet tout à 100 % en moins de 45 minutes. Pas besoin de changer ses habitudes.

Côté connectivité, c’est complet : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, double SIM. Le capteur sous l’écran sur la tranche est rapide, précis, et bénéficie d’un IP68 pour la résistance à la poussière et aux éclaboussures.

Le Redmi Note 14 Pro 5G tourne sous HyperOS, le nouveau système Xiaomi qui remplace MIUI. C’est plus fluide, plus propre, moins surchargé. Et surtout, les mises à jour sont désormais mieux suivies qu’avant, avec 6 ans de patchs de sécurité et 4 ans de versions Android assurées.

