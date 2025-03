Voici tous les smartphones qui vont profiter de Xiaomi HyperOS 2 avec Android 15 et Xiaomi HyperAI

Envie de savoir si votre Xiaomi aura droit à HyperOS 2 ? Voici la liste et les surprises qui arrivent avec.

Xiaomi a profité de ses annonces dm MWC pour officialiser l’arrivée de HyperOS 2, sa toute dernière mise à jour logicielle basée sur Android 15 (en toute logique, mais HyperOS 2.0 peut aussi être dissocié d’Android 15).

Que vous ayez un téléphone flambant neuf comme le Xiaomi 15 ou un modèle plus ancien comme le Redmi Note 12, cette mise à jour va donner un coup de jeune à votre appareil. Mais alors, qui a droit à cette nouveauté et quand ? Et surtout, qu’est-ce qui change vraiment ?

Mais ce n’est pas tout ! HyperOS 2, c’est aussi l’arrivée de Xiaomi HyperAI, une dose d’intelligence artificielle qui rend votre appareil plus futé. Traductions en temps réel pendant vos appels, retouches photo automatiques ou encore résumés de réunions : l’IA s’invite partout. Ajoutez à ça des performances boostées et une interface plus fluide, et vous obtenez un smartphone qui fait plus sans vous compliquer la vie. Alors, prêt à découvrir ce que ça change pour vous ? Allons-y !

Commençons par le plus important : la liste des appareils qui vont profiter de cette mise à jour.

Qui reçoit HyperOS 2 et quand ?

Pas de panique, on ne va pas vous noyer sous une liste interminable. Voici l’essentiel : les nouveaux smartphones comme la série Xiaomi 15, les tablettes Xiaomi Pad 7 et la montre Xiaomi Watch S4 auront HyperOS 2 dès leur lancement, entre novembre 2024 et mars 2025.

Si vous avez un modèle un peu plus ancien, comme le Xiaomi 14T Pro, le Redmi Note 13 5G ou même la tablette Xiaomi Pad 6S Pro, la mise à jour arrivera entre mars et juin 2025. Et pour les possesseurs de Redmi Note 12 Pro+ ou de vieux guerriers comme le Xiaomi 13 Ultra, comptez entre décembre 2024 et mai 2025.

Système Disponibilité immédiate Mises à jour prévues Xiaomi HyperAI Smartphones : Xiaomi 15 et 15 Ultra

Tablettes : Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 7 Pro À partir d’avril 2025

Smartphones : Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi MIX Flip, Redmi Note 14 Pro+ 5G

Tablettes : Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Xiaomi HyperOS 2 Disponibles sur les nouveaux modèles dès la sortie

Smartphones : Xiaomi 15 Series

Tablettes : Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 7 Pro

Montres connectées : Xiaomi Watch S4, Redmi Watch 5 Entre novembre 2024 et mars 2025

Téléphones : Xiaomi MIX Flip, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 13T Pro, Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13

Tablettes : Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Wearables : Xiaomi Smart Band 9 Pro Entre mars et juin 2025

Smartphones : Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14, Redmi A3 Pro, Redmi 14C Entre décembre 2024 et mai 2025

Smartphones : Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13T, Xiaomi 13, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi Mi MIX Fold2, Mi MIX Fold3, Mi MIX Fold4, Mi 11 Ultra

Redmi Note 12 Series (Pro+, Pro)

Redmi 12 Series (12C inclus)

Tablettes : Redmi Pad 6 Series (Pro et SE inclus).

En gros, Xiaomi a pensé à tout le monde, ou presque. Même les appareils plus abordables, comme le Redmi 14C, auront leur part du gâteau. Le déploiement se fait par vagues.

Les nouveautés d’HyperOS 2.0

Passons aux choses sérieuses : qu’est-ce qu’HyperOS 2 apporte de nouveau ? D’abord, il y a cette fameuse HyperAI, une intelligence artificielle façon Galaxy AI de Samsung ou Apple Intelligence d’Apple. Notez que HyperAI n’est pas pour tous les Xiaomi, les options sont réservés aux flagships de 2024 et 2025, équipés du Snapdragon haut de gamme.

En plus de Gemini de Google, HyperAI arrive avec plusieurs fonctions spécifiques à Xiaomi.

Un exemple ? Si vous passez un appel avec quelqu’un qui ne parle pas votre langue, une traduction en temps réel s’affiche. C’est ce que Samsung propose aussi.

Besoin de chercher quelque chose sur votre écran ? Avec Cercle pour rechercher (merci Google), vous entourez une image ou un texte, et la recherche se lance toute seule.

Côté photo et texte, l’IA s’en donne à cœur joie. AI Erase Pro supprime les intrus sur vos clichés (adieu, photobomheur !), et Extension d’image AI agrandit vos photos en devinant le fond, comme par magie. Il y a aussi beaucoup d’outils autour de l’écriture, l’interface est clairement inspirée de cette d’Apple Intelligence au passage.

Mais ce n’est pas tout : HyperOS 2 rendrait aussi votre téléphone plus rapide grâce à une meilleure gestion du stockage et des performances. Le noyau HyperCore, ça ne vous dit peut-être rien, mais c’est censé rendre votre smartphone plus fluide après la mise à jour.

Et pour les fans de personnalisation, les nouveaux fonds d’écran dynamiques qui utilisent de l’IA pour générer une petite animation à partir de photos fixes.

Pour finir, l’interface devient plus épurée avec le Fluid Cloud, un système de notifications discret qui ne vous bombarde pas de texte.

Tout comme AI Magic Painting (AI Art), pour griffonner des choses sur l’écran du smartphone, et les voir générer grâce à l’IA.

Les nouveautés d’HyperOS 2.0 sont assez importantes, il y a aussi une fonction similaire au Dynamic Island inspiré de l’iPhone pour interagir avec les applications depuis le haut de l’appareil.

Il y a aussi pas mal de fonctions HyperConnect, qui est l’écosystème où votre smartphone Xiaomi, votre voiture et même votre maison intelligente papotent ensemble. Mais la vraie surprise, c’est l’ouverture vers l’univers Apple.

Vous pouvez désormais partager des fichiers entre votre iPhone et votre Xiaomi, afficher vos documents iWork (Pages, Numbers, Keynote) sur votre téléphone Xiaomi, ou encore transférer des données vers un Mac sans prise de tête (façon AirDrop). C’est un pont entre deux mondes qui ne se parlaient pas beaucoup avant, et ça change la donne pour ceux qui veulent un smartphone Xiaomi et qui ont un Mac.

HyperConnect va plus loin que le simple partage de fichiers. Vous pouvez aussi afficher l’écran de votre smartphone sur le Mac avec une fonction mirroring.

Il y a aussi un nouveau centre de contrôle simplifié, comme One UI 7. Les transitions et animations sont annoncés comme plus fluides.