Test Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G : ce smartphone de milieu de gamme fait peau neuve

Les smartphones Redmi Note sont à Xiaomi ce que les Galaxy A sont pour Samsung, c'est-à-dire des modèles de milieu de gamme. Leur but n'est pas de séduire par des innovations technologiques étonnantes, mais d'offrir le meilleur rapport qualité/prix possible. Comment le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G compte-t-il relever ce challenge ? C'est ce que nous allons voir.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Malgré les apparences, la série Redmi Note 14 de Xiaomi, et ses cinq nouveaux smartphones, est assez simple. Elle comprend les modèles suivants :

Les Xiaomi Redmi Note 14 4G et Redmi Note 14 5G.

Les Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G et Redmi Note 14 Pro 5G.

Le Redmi Note 14 Pro+ 5G, le mieux équipé.

Le problème, ou plutôt la difficulté, réside dans le fait que certaines caractéristiques techniques du Redmi Note 14 Pro 4G, comme la définition du capteur photo frontal ou la capacité de la batterie, sont plus sophistiquées que celle du Redmi Note 14 Pro 5G, ce qui est quelque peu déroutant.

Nous allons ici nous en tenir au Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G, un smartphone « d’entrée de gamme du milieu de gamme », segment qui comprend de nombreux concurrents au potentiel intéressant, comme le Samsung Galaxy A35 (sorti en mars dernier et aujourd’hui vendu aux environs de 369 € en version 8 Go / 256 Go), le Honor Magic 7 Lite ou encore le Nothing Phone (2a).

A première vue, rares sont les progrès qui ont été réalisés depuis le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Même écran (mais mieux protégé); processeur légèrement plus véloce; même configuration photo (à l’exception du capteur frontal, un peu mieux défini); Wi-Fi 6 & Bluetooth 5.4; quasiment la même batterie, avec une charge filaire moins rapide (!). En fait, le principal changement est esthétique.

Fiche technique

Modèle Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Dimensions 74,42 mm x 162,33 mm x 8,4 mm Taille de l’écran 6,67 pouces Définition 2712 x 1220 pixels Densité de pixels 446 ppp Technologie AMOLED SoC Mediatek Dimensity 7300-Ultra Puce graphique Mali-G615 MC2 Stockage interne 256 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 200 Mp

Capteur 2 : 8 Mp

Capteur 3 : 2 Mp Capteur photo frontal 20 Mp Bluetooth 5.4 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5110 mAh Poids 190 g Couleurs Noir, Vert, Mauve Fiche produit

Un nouveau design qui prend la tendance à contre pied

En effet, alors que la tendance globale semble favoriser les bords plats, à l’image des derniers smartphones lancés par Samsung, OnePlus, Google ou encore Apple, Xiaomi fait marche arrière avec son nouveau Redmi Note.

Alors que le modèle de l’année dernière, le Redmi Note 13 Pro 5G, arborait un écran et un dos plats, le modèle de cette année revient à un design tout en courbes, avec un dos incurvé sur les quatre côtés, et un écran incurvé sur sa longueur. Ce faisant, ses formes font un peu penser à celles du Honor Magic 7 Lite, que nous avons récemment testé.

Si ce changement pourrait déplaire à certains, il faut reconnaître que la prise en main s’en trouve facilitée, d’autant que le smartphone est léger, avec un poids de seulement 190 grammes.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Bon point, la finition brillante du dos n’est plus d’actualité. Ce dernier est désormais mate (en noir ou vert), ce qui permet de quasiment éliminer les traces de doigts. Un troisième modèle, violet, arbore un dos en cuir végétalien (comprendre simili cuir !), qui – lui – ne retient pas du tout les traces de doigts. Il est également très légèrement plus épais (8,55 mm contre 8,4 mm pour les deux autres coloris).

On constate également un gros changement au niveau du bloc optique par rapport à son prédécesseur : on passe d’un bloc carré, placé dans le coin supérieur gauche du dos du Redmi Note Pro 13 5G, à un bloc arrondi et centré.

Autre nouveauté de taille : le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G est désormais certifié IP68, ce qui signifie que son étanchéité est maintenant totale. C’est mieux que son prédécesseur, qui ne résistait qu’aux projections d’eau (IP54), comme le Nothing Phone 2a (IP54 lui aussi) ou le Magic 7 Lite (IP64). Le Redmi Note 14 Pro 5G se hisse donc au niveau du Samsung Galaxy A35 en termes de résistance à la poussière et à l’eau, ce qui est une bonne chose pour les maladroits ou les malchanceux.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G // Source : Robin Wycke pour Frandroid

D’autre part, l’écran est parfaitement protégé par le revêtement Corning Gorilla Glass Victus 2. Les chutes ne devraient donc pas lui causer de gros problèmes. Et la minuscule ouverture, en forme de poinçon, qui abrite l’objectif photo frontal, s’avère très discrète.

Enfin, on retrouve le lecteur d’empreintes digitales au bas de l’écran. Si on le désire, il est également possible d’activer la reconnaissance du visage, mais elle est moins sécurisée.

Affichage : un écran bien calibré

Sans réelle surprise, l’écran OLED du Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G mesure 6,67 pouces de diagonale. Ce dernier affiche des images dans une définition de 2712 x 1220 pixels.

Par défaut, la fréquence de rafraîchissement de l’écran s’adapte à l’application utilisée (60 Hz ou 120 Hz). Il est aussi possible de la fixer à 60 Hz ou à 120 Hz. Pas de progression douce via du LTPO ici, mais au prix demandé on n’en veut pas à Xiaomi.

D’autre part, le constructeur annonce une luminosité maximale annoncée de 3000 nits. Or, en pratique, à l’aide de notre sonde et du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays, nous n’avons pu mesurer qu’une luminosité maximale de 492 nits, sans la luminosité adaptative, et un peu plus de 1000 nits, aussi bien en SDR qu’en HDR, lorsque celle-ci est activée.

Ces résultats, sans être exceptionnels, s’avèrent plutôt satisfaisants, car dans la moyenne pour un smartphone de ce prix.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Nos mesures montrent également que l’écran est bien calibré ! En effet, si on utilise le profil d’affichage Normal (deux autres modes sont disponibles, appelés Intense et Saturé), avec un réglage Froid, la fidélité des couleurs s’avère excellente (Delta E moyen de 2,16) alors que la colorimétrie est presque parfaitement neutre (température des couleurs de 6590 K).

Ces résultats constituent une amélioration appréciable par rapport à l’écran du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, dont le Delta E moyen n’était – dans le meilleur des cas – que de 3,5.

En outre, le constructeur annonce que l’écran du Redmi Note 14 Pro 5G est capable d’affiche 100 % du gamut DCI-P3, ce que nous avons pu effectivement vérifier. Il peut également reproduire 148 % du BT 709 et 67 % du BT 2020.

En résumé, compte tenu du prix du Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G, les performances de l’écran sont des plus satisfaisantes.

Logiciel : 4 années de mises à jour d’Android

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G fonctionne sous Android 14, avec la surcouche HyperOS de Xiaomi (qui remplace l’interface MIUI 14 du Redmi Note 13 Pro 5G).

Bon point, le constructeur annonce que les mises à jour du système d’exploitation sont assurées pendant les quatre prochaines années (et 6 ans pour les mises à jour de sécurité). C’est donc un peu mieux que le précédent modèle (3 ans / 4 ans).

Pour ce qui est des des fonctions originales, on retrouve Gemini, le nouvel assistant intelligent de Google, ainsi que la fonction Entourer pour rechercher.

L’intelligence artificielle est mise à contribution pour effacer des objets ou des personnes, qui sont repérées automatiquement (fonction AI Eraser). Elle permet également d’embellir les portraits, en proposant plusieurs options permettant d’affiner le visage, d’éliminer les rides, etc.

Une autre option amusante, appelée Sky, permet de modifier l’apparence de l’arrière-plan d’un paysage pour créer des ambiances plus ou moins originales. Le ciel est détouré puis remplacé automatiquement. Et force est de constater que les résultats s’avèrent plutôt séduisants. On note au passage que toute la colorimétrie de l’image est modifiée afin de s’adapter aux teintes du nouveau ciel.

Enfin, le constructeur annonce que d’autres fonctions devraient faire leur apparition lors d’une prochaine mises à jour, comme AI Image Expansion, qui devrait élargir la scène photographiée en prolongeant les éléments du décor dans toutes les directions.

Lecteur d’empreintes digitales / capteur de fréquence cardiaque

Original, parmi les options du système d’exploitation, on trouve une fonction qui permet de mesurer le rythme cardiaque. Il suffit de poser son pouce sur le lecteur d’empreintes digitales pendant quelques secondes pour voir apparaître le résultat.

Outre une précision discutable (voir la photo ci-dessous), on peut s’interroger sur l’intérêt de cette fonction sur un smartphone, qui ne réalise pas la mesure automatiquement, à tout moment, grâce à un capteur dédié, comme sur une montre connectée.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G // Source : Xavier Regord pour Frandroid

Performances : pas d’extravagance

Le SoC Mediatek Dimensity 7300 Ultra qui équipe le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G est un modèle à 8 cœurs, avec une fréquence maximale de 2,5 GHz. On note que son grand frère, le Redmi Note 14 Pro+ 5G, embarque pour sa part la puce Snapdragon 7S Gen 3 de Qualcomm.

Les concurrents de ce processeur Mediatek sont le Samsung Exynos 1380 présent par exemple dans le Galaxy A35, le Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (intégré au Honor Magic 7 Lite), le Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (dans le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G) ou encore le Mediatek Dimensity 7200 Pro du Nothing Phone (2a).

Moyenne pondérée des benchmarks AnTuTu, 3DMark et Geekbench 6 (du plus cher au moins cher)

Bon point, avec les différents benchmarks, le Dimensity 7300 Ultra obtient des résultats plutôt flatteurs, avec des scores globalement supérieurs à ceux observés avec les processeurs cités ci-dessus.

Pourtant, les performances en jeu s’avèrent tout juste correctes. Ainsi, par exemple, dans ses paramètres, Fortnite ne propose, au mieux, que le mode 30 images par seconde. Bon point, cette fluidité est atteinte quasiment tout le temps, malgré une qualité d’affichage optimale (mode Epique). A défaut de bénéficier d’animations ultra fluides, la beauté des décors est au rendez-vous.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G // Source : Xavier Regord pour Frandroid

Et ce n’est pas le mode Hautes performances, activable dans les réglage de la batterie, qui change quoi que ce soit (aucun impact sur les scores des différents benchmarks n’est visible !).

Ces performances, moyennes, sans plus, sont d’autant plus regrettables que le Poco X7 Pro, le dernier smartphone gamer de Xiaomi (dont nous publierons le test très prochainement), embarque la puce Dimensity 8400 Ultra de Mediatek, bien plus performante, comme le montre le graphe ci-dessus, alors que son prix est légèrement inférieur à celui du Redmi Note 14 Pro 5G.

Photo : on prend les mêmes et on recommence !

A l’instar du Redmi Note 13 Pro 5G, le Redmi Pro 14 Pro 5G est doté de trois objectifs dorsaux. D’ailleurs, ce sont les mêmes :

Un grand-angle équipé d’un capteur de 200 mégapixels, avec stabilisation optique (f/1,65),

un ultra grand-angle de 8 mégapixels,

et le traditionnel (et assez inutile !) capteur macro de 2 mégapixels.

Le tout est complété par le capteur frontal, pour réaliser des selfies en 20 mégapixels. Ce dernier est un peu mieux défini que le capteur frontal du Redmi Note 13 Pro 5G (16 mégapixels), mais moins précis que celui du Redmi Note 14 Pro (32 mégapixels !).

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Objectif principal

Par défaut, l’objectif principal capture des images en 4080 x 3060 pixels. Un mode 200 mégapixels est disponible, si on désire obtenir des photos en pleine définition.

De jour, la qualité des photos s’avère des plus satisfaisantes ! On a toutefois souvent l’impression que le piqué des images pourrait être meilleur, comme si celles-ci avaient été lissées. Les résultats sont très loin d’être désagréables, mais cette sensation que la netteté pourrait être meilleure demeure présente.

On a la possibilité de capturer des Clichés dynamiques. Il s’agit de photos animées, d’environ deux secondes, que l’on peut exporter ensuite dans un fichier vidéo MP4 ou sous la forme d’un GIF animé.

D’autre part, un mode rafale permet de prendre 30 images par seconde. Il suffit de faire glisser le déclencheur virtuel vers le haut pour déclencher les prises de vue.

Enfin, le constructeur annonce que le capteur de 200 mégapixels est en mesure de réaliser des zooms numérique 2x et 4x, sans perte de qualité (le zoom numérique maximum est de 30x).

En pratique, on constate effectivement que la précision des photos prises avec un zoom 2x ou 4x est au rendez-vous.

On peut même pousser le zoom jusqu’en 10x et bénéficier d’une assez bonne précision.

En revanche, si on essaye de se rapprocher encore plus de son sujet, avec un zoom 20x, voire 30x, la qualité des images se dégrade rapidement. Toutefois, selon la complexité de la scène photographiée, certaines images peuvent encore être exploitées, pour une consultation sur le petit écran d’un smartphone.

Si on active le mode Nuit, l’objectif principal s’en sort très honorablement. La technologie Pixel Binning 16-en-1 permet de capter suffisamment de lumière pour générer des images réalistes.

Parfois, si les sources lumineuses ne sont pas trop éloignées, on peut même faire appel au zoom 2x et encore bénéficier d’une précision appréciable.

Ultra grand-angle

Même lorsque la luminosité ambiante est élevée, la précision des photos générées nous laisse un peu sur notre faim. C’est dommage, car les couleurs sont précises.

De nuit, autant oublier ! Car, à de rares exceptions près (lorsque les sources lumineuses étaient très proches), nos clichés se sont révélés flous et trop peu précis.

Objectif macro

Avec sa définition de 2 mégapixels, l’objectif macro et son capteur génèrent des photos peu précises, en 1600 x 1200 pixels. Toutefois, si la luminosité est suffisante, les clichés obtenus peuvent s’avérer satisfaisants.

Toujours est-il qu’il pas évident que tous les utilisateurs aient un réel besoin pour ce type de capteur. D’ailleurs, de son côté Honor l’a jugé tellement utile qu’il l’a purement et simplement supprimé du récent Magic 7 Lite, qui n’intègre plus que 2 objectifs dorsaux.

Selfies

Comme nous l’avons déjà indiqué, la définition du capteur photo frontal est de 20 mégapixels. Ses photos ont donc une définition de 5184 x 3888 pixels.

Leur précision s’avère satisfaisante, quand on regarde les photos à l’écran du smartphone. Toutefois, si on les affiche en plein format sur un grand écran, on constate que le piqué des images n’est pas optimal.

De plus, lorsqu’on active le mode Portrait, la perte de précision est encore plus grande. Le flou appliqué à l’arrière plan des photos semble déborder quelque peu sur le sujet photographié, puisque le visage semble lui aussi très légèrement flouté.

Vidéos

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G n’est pas des plus performant lorsqu’il s’agit de filmer. En effet, si on désire réaliser des séquences en 4K, on est limité à 30 images par seconde. Pour filmer en 60 image par seconde, il faut basculer en Full HD.

De même, le mode Vidéo stable n’est disponible qu’en Full HD, avec 30 ips seulement !

Le capteur frontal est quant à lui limité à des séquences vidéo en Full HD et 60 images par seconde.

La seule petite originalité réside dans la présence d’un mode Dual vidéo, qui permet de filmer simultanément avec les capteurs avant et arrière (en Full HD seulement).

Audio : la prise jack n’est plus au programme

On peut regretter que la prise jack du Xiaomi Redmi Note 13 Pro, pourtant bien pratique pour connecter un casque filaire, ait disparu. Il faut donc désormais passer par le port USB C ou configurer un casque ou des écouteurs Bluetooth.

On peut aussi profiter des deux haut-parleurs stéréo pour jouer, écouter de la musique ou regarder des vidéos. Dans ce cas, on bénéficie d’une puissance satisfaisante et d’une restitution sonore d’assez bonne qualité. Malgré des basses en retrait, comme c’est quasiment toujours le cas sur un smartphone, le rendu global s’avère plaisant, avec un bon équilibre entre les médiums et les aigus.

Réseau et communication

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G peut recevoir deux cartes nano SIM, ou une seule plus une eSIM. En revanche, il n’est pas possible d’installer une carte de stockage de type microSD.

Outre sa compatibilité 5G, le smartphone est compatible avec les technologies Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 et NFC.

Batterie : une autonomie et une vitesse de recharge correctes

Petite bizarrerie, alors que le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G embarque une batterie de 5500 mAh, la capacité de celle du Redmi Note 14 Pro 5G n’est que de 5110 mAh.

Le constructeur affirme que celle-ci est en mesure d’assurer le fonctionnement du smartphone pendant 15 heures, si on regarde des vidéos en streaming.

Nous avons donc vérifier cela, en lisant un film de 2 heures en boucle, sur Netflix en Wi-Fi. Nos tests ont été réalisés en mode 60 Hz, avec une luminosité d’affichage ajustée à 300 nits.

Dans cette configuration, nous avons observé une baisse de 11 % du niveau de la batterie au bout de deux heures, de 25 % après 4 heures, puis de 40 % au bout de 6 heures de streaming. Donc, autonomie potentielle, avec une plein charge de batterie est de…. 15 heures ! Promesse tenue.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G // Source : Robin Wycke pour Frandroid

S’il s’avère satisfaisant, ce résultat demeure néanmoins très inférieur à l’autonomie en streaming vidéo mesurée sur de nombreux autres smartphones (entre 20 et 30 heures !). Par exemple, nous avons estimé l’autonomie en streaming vidéo du tout récent Honor Magic 7 Lite à plus de 37 heures (certes, sa batterie de 6600 mAh lui confère un très sérieux avantage dans ce domaine).

L’autonomie en bureautique/multimédia, mesurée par le benchmark intégré à l’application PC Mark, a été de 13 heures et 18 minutes (le niveau de la batterie passe de 100 % à 20 %). Il s’agit d’un résultat satisfaisant, qui permet d’envisager une journée et demie d’utilisation avant qu’il soit nécessaire de recharger la batterie.

Recharge

Autre petite incohérence, la charge filaire « rapide » du Redmi Note 14 Pro 5G s’effectue avec une puissance maximale de 45 W, alors que le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G prenait en charge du 67 W (contre 120 W pour son grand frère, le Redmi Note 14 Pro+ 5G).

Et, comme le chargeur n’est plus fourni, nous avons utilisé un adaptateur secteur Samsung de 45 W. Il a permis de recharger la batterie à hauteur de 30 % en 15 minutes, puis à hauteur de 59 % au bout d’une demi-heure. Au bout de 45 minutes, le niveau de charge est remonté à 82 %. Enfin, au bout d’une heure, la batterie était quasiment rechargée (96 %).

Bref, les têtes en l’air qui oublient de mettre leur smartphone en charge le soir ne pourront compter que sur une recharge très partielle en un temps réduit.

Précisons enfin que le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G n’est pas compatible avec la recharge sans fil par induction.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Le Xiaomi Redmi Note Pro 5G est disponible en deux versions :

Avec 8 Go de mémoire et 256 Go de stockage, pour 403 €.

Avec 12 Go de mémoire et 512 Go de stockage, pour 453 €.

Bon point, le dernier modèle est d’ores et déjà proposé avec une belle réduction sur le site du constructeur, puisque son prix est actuellement abaissé à 413 €. Pour 10 € de plus, ce second modèle s’avère une très belle affaire !

De plus, une offre de lancement, valable jusqu’au 2 mars prochain, permet de bénéficier d’un coupon de réduction de 20 € (pour tout nouvel utilisateur enregistré sur le site du constructeur). À cela s’ajoute les écouteurs Redmi Buds 6 offerts, un bonus reprise de 70 € (maximum) et une remise de -20% pour les étudiants.