Audio-Technica ATH-CC500BT2 : Le casque à transmission cartilagineuse fait peau neuve

La marque japonaise Audio-Technica lance aujourd’hui la deuxième génération de son casque à transmission cartilagineuse, l’ATH-CC500BT2, enrichi de nouvelles fonctionnalités et d’une technologie audio affinée.

La transmission cartilagineuse, à ne pas confondre avec la conduction osseuse, découverte en 2004 par le professeur Hiroshi Hosoi de l’Université Nara Medical, est une alternative aux méthodes traditionnelles de transmission du son. Cette technique utilise le cartilage de l’oreille comme conducteur sonore, se distinguant ainsi de la transmission aérienne classique et de la conduction osseuse.

Le principe est simple : les vibrations se propagent à travers le cartilage de l’oreille jusqu’au tympan, qui fait ensuite vibrer l’air pour créer le son perçu par la cochlée. Cette approche permet aux utilisateurs de maintenir leurs conduits auditifs dégagés tout en profitant d’une expérience sonore immersive.

Quelques améliorations techniques au programme

Par rapport au précédent modèle, le casque Audio-Technica ATH-CC500BT, la nouvelle version ATH-CC500BT2 intègre plusieurs innovations technologiques. La réduction de bruit assistée par IA (AIVC) s’appuie sur une base de données de plus de 500 millions d’échantillons sonores pour isoler la voix humaine lors des appels. Cette technologie veut garantir une clarté optimale des conversations téléphoniques.

Le nouveau modèle adopte aussi une structure plus légère que son prédécesseur, avec des contours d’oreille et un tour de cou en titane flexible et en silicone souple. L’ATH-CC500BT fait 35 grammes contre 32 grammes pour l’ATH-CC500BT2. En outre, la certification IPX4 assure une protection contre les éclaboussures.

On peut compter sur une autonomie équivalente au précédent modèle. En effet, la marque annonce que le casque offre jusqu’à 20 heures d’écoute continue sur une seule charge. Une recharge rapide de 10 minutes permet d’obtenir 120 minutes d’utilisation supplémentaires.

Une expérience utilisateur enrichie

L’application Audio-Technica Connect accompagne l’utilisateur avec plusieurs modes d’utilisation, notamment le mode Clear Voice qui optimise la clarté des conversations, le mode BGM qui propose une ambiance sonore plus détendue, le mode Limit Sound Leakage qui réduit les fuites sonores dans les espaces publics et la fonction Soundscape qui propose des paysages sonores apaisants pour une meilleure concentration ou des séances de relaxation.

Ce modèle profite de la connectivité Bluetooth multipoint qui permet de relier simultanément deux appareils, facilitant la transition entre les différentes sources audio. Le casque est également compatible avec les assistants vocaux Siri et Google Assistant. Il supporte les codecs AAC et SBC.

Disponibilité et prix du casque Audio-Technica ATH-CC500BT2

Le nouveau casque Audi-Technica ATH-CC500BT2 est disponible au prix public conseillé de 139 euros. Il est décliné en bleu/noir ou crème.