Le casque (ou écouteurs) à conduction osseuse délivre le son via les os du crâne, au lieu des tympans. Son utilisation est bien spécifique, mais sa technologie a beaucoup progressé dernièrement. Découvrez les meilleurs modèles de casque à conduction osseuse.

Les casques à conduction osseuse sont un produit audio de niche. Ils sont principalement destinés, étant donné leur nature, aux sportifs. La technologie en elle-même est plutôt ancienne. Le principe est non pas d’envoyer le son directement vers le tympan (comme dans le cas d’écouteurs classiques), mais dans l’os de la mâchoire via des vibrations. Ces vibrations sont ensuite conduites de la mâchoire vers l’oreille interne et donc perçues par l’utilisateur. Un écouteur à conduction osseuse ne se place ainsi absolument pas dans le pavillon de l’oreille, mais juste devant.

La philosophie des casques (ou écouteurs) à conduction osseuse, c’est tout le contraire des écouteurs à réduction de bruit. Vos oreilles sont laissées libres : du coup, vous n’êtes pas isolés du reste du monde. C’est pour cela que ce type de casque est particulièrement utilisé par les sportifs. Cela permet ainsi à un jogger ou un cycliste de pratiquer son sport, en écoutant de la musique, mais tout en restant attentif à ce qui se passe autour. Outre le sport et autres activités en plein air, ce type de casque peut être utile en milieu professionnel, par exemple dans un open space pour rester disponible tout en écoutant sa musique. Certaines personnes malentendantes peuvent également tirer un grand bénéfice de cette technologie, qui ne passe pas par le tympan.

La qualité audio délivrée par un casque à conduction osseuse est forcément moins bonne que des écouteurs classiques. Le fait est que l’on n’achète pas ce produit pour écouter de la musique dans sa plus belle qualité et s’y immerger, mais pour rester alerte. Il s’agit d’un appareil complémentaire aux casques audio ou aux écouteurs, qui n’a pas pour vocation de les supplanter.

Très peu de constructeurs se sont intéressés à cette technologie. C’est donc simple, il existe actuellement un seul fabricant de casques à conduction osseuse : Shokz, (appelé anciennement AfterShokz, jusqu’en 2021).

Que vous soyez sportif, pro ou simplement curieux, on vous explique ici la gamme du fabricant et les différents produits à choisir.

Vous faites souvent du sport ? Découvrez nos différents guides sur les produits tech pour sportifs :

OpenRun Pro : le top de la conduction osseuse

L’OpenRun Pro est le casque le plus récent et le plus haut de gamme de chez Shokz. Ce modèle est clairement destiné aux amateurs de course à pied et autres sports en plein air. Il vient prendre la place du modèle Aeropex.

Comme les autres modèles, ce casque est fabriqué en titane, ce qui le rend particulièrement solide, même en cas de chute. Il est entièrement recouvert d’un silicone doux et agréable contre la peau.

Pour résister efficacement à la sueur, le casque est certifié IP55. La marque a en outre travaillé sur la qualité sonore délivrée, notamment sur la transmission des basses, largement améliorée. L’autonomie a aussi été bonifiée, pour atteindre les 10 heures, une belle performance. La charge rapide est aussi de mise : 5 minutes suffisent pour 1h30 d’utilisation, et une heure est nécessaire pour une charge complète. Un câble de charge magnétique (et propriétaire) est livré avec le casque. Il vous faudra par contre prévoir un bloc secteur en plus — et cela vaut pour tous les modèles Shokz.

Le casque fonctionne via le Bluetooth 5.1 et profite du multipoint. Il est muni d’un double microphone à réduction de bruit pour passer et recevoir des appels, qui s’avère particulièrement efficace, même en environnement bruyant.

Comme souvent chez Shokz, plusieurs coloris sont disponibles: rose, bleu, noir et blanc.

Pourquoi choisir le Shokz OpenRun Pro ?

La toute dernière technologie de conduction osseuse

Microphone à réduction de bruit

Belle autonomie

OpenSwim : pour les nageurs et amoureux de l’eau

En tant que casque waterproof, l’OpenSwim de Shokz est certifié IP68. Il résiste d’abord à la poussière, mais surtout à une immersion totale jusqu’à 2 mètres, pendant 1 heure. Il s’agit tout simplement de la norme de protection la plus élevée. Étant pensé, bien évidemment, pour la nage, vous pourrez porter un bonnet de piscine, des bouchons d’oreille ou encore des lunettes de natation sans souci.

Si l’OpenSwim a de belles qualités, notamment sur le confort de l’objet et sa fiabilité dans l’eau, il a aussi un gros défaut : il ne fonctionne pas en Bluetooth. Il faut en effet charger vos musiques dessus, à la manière d’un ancien lecteur mp3, une époque qui semble déjà bien lointaine. Il possède une petite capacité de stockage de 4 Go, ce qui correspond à environ 1200 chansons. Il prend en charge les formats MP3, WAV, WMA, AAC et FLAC. On oublie ici la charge rapide, réservée au haut de gamme que sont l’OpenRun Pro et l’OpenComm. L’autonomie annoncée est d’environ 8 heures.

On regrettera que Shokz n’ait pas proposé les deux possibilités d’utilisation, c’est-à-dire de pouvoir certes charger des musiques sur le casque, mais aussi de le connecter en Bluetooth avec son téléphone. Tout nageur ou nageuse peut en effet vouloir utiliser son casque à conduction osseuse dans un autre environnement que l’eau, par exemple pour courir : dans ce cas-là, il ne pourra pas connecter son smartphone à l’OpenSwim, ce qui est bien dommage. Il n’est d’ailleurs pas muni de micro, vous pouvez donc dire adieu aux appels en main libre. Vous l’aurez compris, Shokz a conçu ce casque pour, et uniquement pour la natation et autres sports aquatiques.

Petit plus tout de même, il est livré avec des bouchons d’oreille adaptés à la natation, qui seront bien utiles pour mieux percevoir votre musique au milieu des bruits d’éclaboussures et des cris d’enfants. À noter qu’il peut être utilisé sans problème dans la mer.

Pourquoi choisir le Shokz OpenSwim ?

Si vous êtes un nageur invétéré

Adaptation parfaite et confortable sous un bonnet de natation

Parfaitement waterproof

OpenMove : le casque à petit prix

Si vous n’avez pas envie de dépenser autant pour un casque sportif, ou que vous n’en aurez qu’une utilisation occasionnelle, vous pouvez alors opter pour le modèle OpenMove, qui est une des références les plus vendues par Shokz.

L’OpenMove est le casque d’entrée de gamme de Shokz. Ici donc pas de charge rapide ni d’autonomie à rallonge. Vous profitez tout de même de la technologie de conduction osseuse unique à Shokz. Le double micro à réduction de bruit est aussi de la partie.

Il profite d’une homologation IP55 et est donc résistant à la sueur. Il a ainsi été pensé pour le sport, mais pas que. Il possède en effet deux modes d’égalisation : une pour l’utilisation en extérieur, et une pour booster les voix, ce qui rend le casque parfait pour les podcasts, les livres audio ou la radio. Bonne surprise, son Bluetooth est aussi multipoint. Comme les autres modèles, il intègre les boutons de commande (volume, allumer et éteindre le casque…) sur les branches.

Côté batterie, on est sur au moins 6 heures d’autonomie et une recharge en USB-C.

Il s’agit d’un excellent choix si vous voulez simplement tester cette technologie et voir si cela vous convient. On le recommandera chaudement aux personnes qui se déplacent à vélo en ville et ont besoin d’entendre ce qu’il se passe autour d’eux pour des questions de sécurité.

Pourquoi choisir le Shokz OpenMove ?

Un tarif plus abordable

Un bon micro

Homologation IP55

OpenComm : un casque idéal pour le travail

L’OpenComm peut être une option sérieusement intéressante si vous passez vos journées au téléphone. Ce casque est spécifiquement pensé pour les appels téléphoniques, et être porté longtemps.

À l’heure où le télétravail est devenu chose courante, et donc les coups de fil et réunions en visio également, ce casque prend ainsi tout son sens. Il sera parfait pour ceux qui ne supportent pas de passer la journée avec des écouteurs enfoncés dans les oreilles ou avec des oreillettes de casque qui tiennent chaud.

Il profite de la même charge rapide que l’OpenRun Pro, avec une belle autonomie de 16 heures en conversation. Il s’agit du seul casque muni d’un microphone à perche, avec un système de réduction de bruit DSP qui fonctionne très bien. On regrettera toutefois que ce micro, qui est lui aussi en titane, ne soit pas amovible. Petite spécificité, le casque peut être appairé très rapidement par NFC avec un smartphone.

On regrettera un tarif à 160 euros un peu élevé pour le produit.

Pourquoi choisir le Shokz OpenComm ?

Micro antibruit particulièrement efficace

Très léger et confortable

Appairage par NFC

À propos des casques à conduction osseuse

Qui est Shokz ?

Shokz, qui s’appelait AfterShokz jusqu’à fin 2021, est une entreprise américaine fondée en 2004. Leur premier casque à conduction osseuse est sorti en 2012, cela fait donc dix ans que la marque perfectionne sa technologie et dépose brevet sur brevet. Depuis peu, Shokz est le fournisseur officiel de la Fédération Française d’Athlétisme.

Comment fonctionne exactement un casque à conduction osseuse ?

Pour comprendre comment fonctionne précisément un casque à conduction osseuse, il faut comprendre les principes de l’acoustique, le son étant une onde se propageant différemment selon le milieu dans lequel elle se trouve. Dans le cas d’écouteurs traditionnels, le son se propage par l’air ; dans le cas de la conduction osseuse, le son se propage par les os, plus précisément via l’arcade zygomatique de l’os temporal, situé juste sous la tempe. C’est sur cet os que se pose l’émetteur du casque. Le son est ainsi délivré directement à l’oreille interne, sans passer par le tympan. C’est pour cela qu’ils sont très pertinents pour les personnes dont les tympans possèdent une déficience.

Les personnes autour de moi vont-elles entendre ce que j’écoute ?

Oui, c’est possible, mais cela dépend bien sûr du volume ainsi que de l’environnement dans lequel vous vous trouvez. Si vous êtes dans un lieu calme en intérieur, par exemple un bureau, il est possible que vos collègues entendent les vibrations.

Puis-je porter des lunettes avec un casque à conduction osseuse ?

Aucun problème pour porter des lunettes, de vue ou de soleil, avec un casque à conduction osseuse. Ils sont pensés pour ne pas gêner le passage des branches. Par contre, si vous avez les cheveux longs, nous recommandons de les attacher quasi systématiquement, les cheveux pouvant vite se prendre dans l’arceau, rendant l’expérience assez pénible.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.