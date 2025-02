Shokz OpenRun Pro : depuis la sortie de son successeur, le prix de ce casque à conduction osseuse est en forte baisse

Le Shokz OpenRun Pro est un casque à conduction osseuse, qui délivre donc le son directement via les os du crâne au lieu des tympans. L’OpenRun Pro 2 a pris sa suite l’an dernier, mais le premier modèle reste toujours intéressant, surtout à 139,99 euros au lieu de 189,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Le casque Shokz OpenRun Pro aux oreilles // Source : Chlo̩ Pertuis РFrandroid

Shokz est l’une des marques pionnières sur le marché des casques à conduction osseuse, ces modèles taillés pour le sport qui utilisent un système de vibration d’ondes sur les tempes pour propager le son par le crâne jusqu’à l’arrière du tympan. En 2024, le fabricant a levé le voile sur une nouvelle référence, l’OpenRun Pro 2, mais aujourd’hui, c’est le premier OpenRun Pro qui nous intéresse : en ce moment, il bénéficie d’une réduction de 50 euros.

Les points essentiels du Shokz OpenRun Pro

Un excellent maintien sur le crâne

Des moteurs de vibration et des transducteurs dynamiques intégrés

Une autonomie de 10 heures

Auparavant proposé à 189,99 euros, le casque Shokz OpenRun Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 139,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Un casque qui tient bien en place

Le casque à conduction osseuse OpenRun Pro de Shokz se présente sous la forme d’un casque tour de cou et tour d’oreille. Il est équipé d’un arceau semi-rigide à l’arrière, qui est assez éloigné du crâne pour qu’il ne vienne pas taper contre la nuque à tout bout de champ. Un bon point pour le confort, surtout pendant les entraînements. Les oreillettes entourent quant à elle les oreilles, et cette configuration offre un très bon maintien, y compris lorsque l’on court.

Vous l’aurez remarqué : le conduit auditif n’est pas bouché par ce casque, du fait de sa technologie de conduction osseuse. Les allergiques aux écouteurs intra-auriculaires devraient en être plus que satisfaits, donc. Par ailleurs, ce casque est certifié IP55, ce qui signifie qu’il peut résister à la poussière, mais aussi aux éclaboussures et jets d’eau. Le porter sous une pluie fine ne devrait donc pas poser de problème.

Une qualité audio convenable

Comme tout bon casque à conduction osseuse, l’OpenRun Pro utilise un système de vibration d’ondes sur les tempes pour propager le son par le crâne jusqu’à l’arrière du tympan. Les ondes sonores ne se diffusent donc pas dans l’air, mais directement dans les os du crâne pour atteindre l’arrière du tympan. Si ce casque est mécaniquement adapté pour reproduire les fréquences médiums, il aura toutefois plus de mal avec les basses et les aigus, qui se propagent moins bien dans le crâne. Shokz a donc décidé de placer, aux côtés des moteurs de vibration, des transducteurs dynamiques pour épauler la conduction osseuse et compenser la faiblesse des graves et des aigus.

De quoi profiter d’un meilleur rendu, mais retenez qu’un tel casque n’offre pas une qualité audio exceptionnelle, et qu’il restera, de ce point de vue-là , toujours inférieur aux écouteurs et casques traditionnels. Cependant, ce casque étant principalement taillé pour les sportifs souhaitant enchaîner les exercices avec un petit fond musical ou un podcast, une qualité sonore exceptionnelle n’est généralement pas une exigence. De plus, en raison de sa conception, l’OpenRun Pro n’est pas capable de proposer une isolation passive, ni une réduction de bruit active, les oreilles étant totalement découvertes. Côté autonomie, ce casque se révèle excellent puisque la marque annonce pas moins de 10 heures d’écoute par charge.

