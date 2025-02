Idéal pour les sportifs, le casque Shokz OpenMove à conduction osseuse de seulement 29 g est à prix cassé

Les casques à conduction osseuse comme le Shokz OpenMove ne sont pas les plus répandus, mais les sportifs les adore. Ce modèle d’entrée de gamme est en plus disponible à 69 euros sur Son-Vidéo.com.

Si vous ne connaissez pas le principe de la conduction osseuse, il s’agit en fait de transmettre le son via les vibrations des os du crâne, sans passer par les tympans. Ça permet d’écouter vos playlists ou passer vos appels en restant conscient de votre environnement, d’où son intérêt pour les sportifs, ou simplement les piétons. L’avantage, c’est qu’ils fonctionnent très bien même avec les personnes ayant des problèmes d’audition. Pour tester tout ça, direction Son-Vidéo.com où le modèle bleu du Shokz OpenMove est disponible avec 20 euros de réduction.

Les points forts du Shokz OpenMove

Son poids de 29 grammes fait que vous le sentez à peine

Il est certifié IP55 pour résister à la transpiration, top pour les sportifs

Une autonomie de 6h, une sacrée séance à la salle

Le prix fort du Shokz OpenMove est de 89 euros. C’est pour ça qu’il est plus judicieux de se rendre sur Son-Vidéo.com pour profiter du modèle bleu pour 69 euros.

Un casque atypique qui ne passe pas par le conduit auditif

En plus de leur technologie originale, les casques à conduction osseuse comme ce Shokz OpenMove optent pour un design tout aussi atypique. Ils font le tour de la tête avec des écouteurs-boutons qui se posent directement sur votre crâne, légèrement devant l’oreille, sous les tempes. Le casque tient bien sur la tête, ne bouge pas lorsque vous courrez ou faites tout autre effort, et diffuse donc votre contenu audio sans entrer dans vos oreilles.

Ce modèle particulier ne pèse que 29 grammes, c’est certes plus lourd qu’une paire d’écouteurs Bluetooth, mais c’est surtout beaucoup plus léger qu’un casque classique. Ce n’est malheureusement pas une conception sans défaut, avec une qualité audio qui reste inférieure aux écouteurs classiques, notamment pour les basses. De plus, des fuites sonores peuvent se produire si vous poussez le volume. Et certaines personnes peuvent ressentir une gêne due aux vibrations.

Une bonne autonomie et une connexion multipoint

Le tour de cou du Shokz OpenMove est en titane, donc vous pouvez l’écarter un peu sans risquer de le briser. Au niveau de l’oreille, ce qu’on pourrait qualifier d’écouteur, vous avez un bloc en plastique plus carré où se trouvent les commandes. Comptez un petit temps d’adaptation pour les repérer avec vos doigts et dompter le casque.

Le casque bénéficie d’une autonomie de 6h et se charge en USB via une prise sous un clapet. Comptez environ 2h pour le charger complètement, et il n’y a pas de charge rapide au rendez-vous. Par contre, vous avez du multipoint, ce qui est pas mal du tout pour vous connecter sur deux appareils. Aussi, quand vous passez des appels avec, il y a un système de réduction des bruits environnants, pour avoir une discussion claire. Pour de l’entrée de gamme, ça reste honnête.

Si ce genre de produits vous intéresse et que vous voulez en découvrir plus, vous pouvez consulter notre guide d’achat sur les meilleurs casques à conduction osseuse du moment.