À -32 %, ce casque à conduction osseuse OpenRun de Shokz va ravir les sportifs

Pour profiter de votre musique durant vos séances de running en plein air, tout en restant attentif à votre environnement, vous pouvez très bien vous tourner vers un casque à conduction osseuse, comme le modèle OpenRun de Shokz qui ne coûte pas plus de 100 euros avec cette offre.

Sur le marché de l’audio, on trouve des casques traditionnels, des écouteurs Bluetooth intra-auriculaires… mais aussi des casques à conduction osseuse. Orienté pour le sport, ils utilisent un système de vibration d’ondes sur les tempes pour propager le son par le crâne jusqu’à l’arrière du tympan. Ainsi, les oreilles restent libres, et l’on peut entendre les sons qui nous entourent, ce qui peut être plus sécurisant. Dans ce domaine, c’est la marque Shokz qui règne en maîtresse. Et actuellement, c’est son casque OpenRun qui nous intéresse tout particulièrement : non seulement pour sa fiche technique remplie de bons points, mais aussi et surtout pour son prix, qui ne dépasse actuellement pas les 95 euros.

Que propose le casque OpenRun ?

Un casque léger (26 g) et qui tient bien en place

Un son clair

Une charge rapide

De base à 139,95 euros, le casque OpenRun de Shokz est aujourd’hui proposé à 94 euros chez Amazon.

Un casque léger pour des séances intenses

Comme la plupart des casques à conduction osseuse, le modèle OpenRun de Shokz est à la fois un casque tour de cou et tour d’oreille. L’arceau semi-rigide à l’arrière est heureusement assez éloigné du crâne pour ne pas qu’il vienne taper contre la nuque à tout bout de champ. Les oreillettes sont quant à elles posées autour de l’oreille, et c’est d’ailleurs cette configuration qui va assurer un très bon maintien. Comme nous l’avions noté lors de notre essai de la version Pro de l’OpenRun, le casque, très similaire dans sa conception, ne bouge pas d’un fil, ce qui est très pratique lorsque l’on court ou qu’on fait d’autres activités un peu intensives.

De plus, le casque OpenRun ne pèse que 26 g, ce qui le rend encore plus confortable sur la durée. Le revêtement en silicone est quant à lui très agréable sur la peau, et la structure en titane bien ajustée permet au casque de rester bien en place. Le fait que le conduit auditif ne soit pas bouché renforce également ce confort : on ne ressent donc aucune gêne durant les séances de sport, alors qu’avec certains écouteurs intra-auriculaires standards, l’incommodité est bien plus grande. Notez enfin que l’OpenRun est certifié IP67 : il peut donc résister aux éclaboussures, à la sueur et à la pluie, mais il n’est pas recommandé de l’utiliser pour les séances de natation.

Rassurant et endurant

Ce casque à conduction osseuse, de par sa conception, permet à l’utilisateur d’entendre tous les bruits qui l’entourent, ce qui est bien plus rassurant si l’on court dans une rue avec beaucoup de trafic, par exemple. N’espérez donc pas avoir une isolation passive, et encore moins une réduction de bruit active ici : le concept même des casques à conduction osseuse rend impossible le fait de se plonger dans une bulle lors de l’écoute de notre musique. Côté audio, naturellement, la qualité ne sera pas comparable avec celle offerte par un casque plus isolant ou une paire d’écouteurs standards. Si la marque promet un son clair et des basses profondes, attendez-vous tout de même à ce que les graves ne soient pas très généreux et les aigus pas suffisamment fluides.

Le casque se rattrape avec sa bonne autonomie : selon la marque, vous pouvez écouter votre musique pendant 8 heures sur une seule charge. Encore mieux, la charge rapide est de la partie et peut en théorie vous faire gagner 1h30 d’écoute supplémentaire en seulement 10 minutes de charge.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références fonctionnant de la même façon que le casque OpenRun, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs casques à conduction osseuse du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.