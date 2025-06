Suunto Wing : ces écouteurs à conduction osseuse taillés pour les runners sont en promotion pour les soldes d’été

LancĂ©s il y a deux ans, les Suunto Wing sont des Ă©couteurs Ă conduction osseuse confortables, endurants et qui offrent plusieurs fonctionnalitĂ©s bien pratiques. En pleine pĂ©riode de soldes d’Ă©tĂ©, on peut les trouver Ă 179 euros au lieu de 199 euros chez Cdiscount, Amazon et Ă la Fnac.

Les casques ou Ă©couteurs Ă conduction osseuse sont des modèles Ă part sur le marchĂ© de l’audio. Le son qu’ils dĂ©livrent ne passe non pas par le tympan, mais par les tempes et l’os de la mâchoire. Les vibrations ressenties sont ensuite conduites vers l’oreille interne. Des rĂ©fĂ©rences idĂ©ales pour les sportifs qui souhaitent garder les oreilles dĂ©gagĂ©es et entendre les sons environnants. Parmi les rĂ©fĂ©rences qui pourront les accompagner pendant leurs sĂ©ances de running, on trouve par exemple les Suunto Wing, des Ă©couteurs notĂ©s 8/10 par nos soins qui ne manquent pas d’atouts, et qui sont soldĂ©s Ă moins de 180 euros.

Ce qu’il faut savoir sur les Suunto Wing

Ils sont confortables

Ils peuvent être contrôlés par des mouvements de la tête

Ils sont livrés avec une batterie externe

Au lieu de 199 euros, les Suunto Wing sont aujourd’hui disponibles en promotion Ă 179 euros chez Cdiscount, Amazon et Ă la Fnac.

Un casque agréable à porter

Le premier atout des Suunto Wing est sans conteste leur confort. LĂ©gers et composĂ©s de silicone et d’un alliage de titane, ces Ă©couteurs restent agrĂ©ables Ă porter, y compris après plusieurs heures d’utilisation pendant une course. L’arceau Ă l’arrière, caractĂ©ristique des casques Ă conduction osseuse, peut ĂŞtre perturbant au dĂ©but, mais il s’oublie bien vite.

L’appareil est par ailleurs assez solide, puisqu’il rĂ©siste Ă la poussière et Ă l’eau, et est mĂŞme certifiĂ© IP55. Attention, il ne doit pas ĂŞtre utilisĂ© pour nager. Notez aussi qu’il est un poil plus lourd que les Shokz OpenRun Pro, avec 33 g contre 29 g. Sur les Ă©couteurs, vous trouverez des boutons de commande bien pratiques, dont l’un, multifonction, est protubĂ©rant, donc plus facile Ă presser si l’on porte des gants.

Un son forcément particulier

En raison de leur système de conduction osseuse, les Suunto Wing ne peuvent pas prĂ©tendre offrir un son semblable Ă celui dĂ©livrĂ© par des Ă©couteurs classiques, et encore moins une bonne immersion, puisque les oreilles ne sont pas recouvertes. Durant notre test, si nous avons Ă©videmment pu entendre les bruits environnants – et c’est vraiment rassurant – nous avons forcĂ©ment peinĂ© Ă entendre notre musique, mĂŞme Ă 90 % du volume, surtout en plein centre-ville.

En revanche, en forĂŞt ou en montagne, l’utilisation est bien plus agrĂ©able et il est mĂŞme possible d’ĂŞtre enveloppĂ© dans une bulle sonore. Sachez en revanche qu’Ă l’inverse des modèles Shokz, les Suunto Wing sont dĂ©pourvus de haut-parleur pour combler les difficultĂ©s sur les basses et hautes frĂ©quences ; les basses saturent donc plus rapidement.

Les Suunto Wing marquent par ailleurs d’autres points grâce Ă leurs fonctionnalitĂ©s originales, comme leurs voyants LEDs pour nous permettre d’ĂŞtre visibles de nuit, ou encore le contrĂ´le de la musique avec des gestes de la tĂŞte, particulièrement efficace. Mais gare aux faux positifs quand on court, par exemple. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, les Suunto Wing ont fonctionnĂ© pendant 9 heures et 41 minutes, et avec plus d’une heure d’appel, pendant notre test. Et une batterie externe est fournie.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet des Suunto Wing.

Quel est le meilleur casque Ă conduction osseuse en 2025 ?

