À 24,99 euros, cet abonnement fibre prouve que le triple play n’a pas dit son dernier mot

Si vous en avez assez d’utiliser les applications des chaînes de télévision sur votre smart TV, SFR propose actuellement un abonnement fibre triple play (connexion internet + boitier TV + téléphone fixe) à un tarif très compétitif.

Si la nouvelle tendance des offres fibre internet élimine les à-côtés pour diminuer le prix des abonnements, SFR prouve que la traditionnelle offre triple play peut, elle aussi, être compétitive.

Affichée à 24,99 euros par mois seulement avec un engagement de 12 mois, la SFR Fibre Starter ne fait aucun compromis en offrant un accès à internet, un décodeur TV et les appels illimités. SFR vous fait également cadeau des frais de mise en service (49 euros), ce qui en fait l’un des abonnements les plus compétitifs du moment.

Triple play : zéro galère

Les offres triple play sont l’équivalent du all inclusive dans le milieu de l’hôtellerie : vous ne payez qu’une fois pour profiter de tous les services, sans vous poser de question. Un seul abonnement permet alors de couvrir tous les besoins télécom d’un foyer, et dans la plus grande simplicité.

Avec son offre triple play SFR Fibre Starter à 24,99 euros (engagement 12 mois), l’opérateur au carré rouge donne accès :

à une connexion fibre 1 Gb/s (montant et descendant) ;

à un décodeur TV en 4K avec 160 chaînes ;

aux appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations.

Le décodeur TV : un atout insoupçonné

Ne sous-estimez pas l’intérêt d’un décodeur TV pour votre installation en 2025. Si les smart TV vous permettent d’installer les applications des chaînes de télévision, celles-ci sont souvent limitées à un flux vidéo en Full HD dans leur version gratuite, et avec des pubs.

Le décodeur SFR vous permet lui de regarder la télévision jusqu’en 4K sans publicités supplémentaires, et avec la possibilité d’enregistrer des programmes pour les regarder plus tard.

Une souscription offerte et simplifiée

Généralement bien cachées dans les petites lignes du contrat, les frais de mise en service sont la mauvaise surprise lors de la souscription à une nouvelle offre internet. Sauf chez SFR, qui se décide à vous les offrir, vous faisant ainsi économiser 49 euros dès le premier mois d’abonnement.

Pour le reste, la procédure d’inscription est des plus standards. Après avoir réalisé un test d’éligibilité sur le site de SFR, nous vous conseillons d’inscrire votre identifiant RIO, que vous pouvez obtenir en composant le 31 79 depuis la ligne téléphonique concernée. Cet identifiant permet à la fois de conserver le même numéro de téléphone pour votre ligne fixe, mais autorise également SFR à résilier votre ancien abonnement internet.

Le premier mois, SFR vous offre par ailleurs une box 4G afin de répondre à vos besoins de connexion internet à domicile. De quoi patienter sereinement jusqu’à la livraison de vos équipements et l’intervention d’un technicien SFR pour relier votre logement à la fibre.