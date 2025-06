Ce ventilateur Rowenta Turbo Silence Extreme en promo est aussi en mission pour sauver vos journées d’été

Vous êtes à la recherche d’un outil qui rafraîchisse autre chose que votre PC ? Le Rowenta Turbo Silence Extreme est un modèle puissant (72 m³/min), silencieux (45 dB), orientable et oscillant automatiquement, idéal pour rafraîchir vos nuits sans vous vriller les nerfs. Un allié de taille contre les coups de chaud. Le ventilateur sur pied est affiché à 79,99 euros au lieu de 139 euros.

Si le mois de juin vous a déjà retourné la nuque comme un grille-pain, il est peut-être temps de vous équiper. Loin des clim’ bruyantes et des ventilos jetables de supermarché, Rowenta glisse dans la mêlée son Turbo Silence Extreme, un ventilateur de 40 cm qui fait ce qu’on lui demande : brasser fort, mais en paix. Avec 72 m³/min de flux d’air, un mode nuit à 45 dB, une oscillation automatique, une orientation réglable et une grille ultra-sécurisée, ce modèle assume sans forcer sa double casquette : fraîcheur immédiate et sommeil respecté. Et en ce moment pour les soldes d’été, il prend un coup de chaud en perdant 60 euros sur Amazon.

Les points forts du Rowenta Turbo Silence Extreme

Un flux d’air qui envoie (72 m³/min)

Un niveau sonore plancher (45 dB)

Une orientation souple et oscillante pour couvrir toute la pièce

Au lieu de 139 euros, le Rowenta Turbo Silence Extreme est aujourd’hui disponible en promotion à 79 euros sur Amazon.

Une puissance maîtrisée dans un corps en acier

Derrière ses airs de ventilateur de bureau un peu chic, le Rowenta Turbo Silence Extreme balance du lourd. Grâce à son hélice de 40 cm, il propulse l’air à une vitesse redoutable, sans pour autant retourner votre salon. Le débit de 72 m³/min suffit à rafraîchir une pièce entière, même quand la canicule s’invite à l’apéro.

Mais sa vraie force, c’est la discrétion. Avec seulement 45 dB(A) en mode nuit, il réussit l’équilibre rare entre ventilation puissante et silence de bibliothèque. Pas de bruit parasite, pas de cliquetis douteux, juste le souffle régulier d’un appareil qui fait son job.

Oscillation, orientation et ergonomie bien sentie

Côté maniabilité, Rowenta signe ici une copie quasi irréprochable. L’oscillation automatique couvre largement la pièce, assurant une diffusion homogène de l’air, que vous soyez affalé sur le canapé ou en plein rush à votre bureau. L’orientation manuelle, elle, permet de cibler au degré près, vers le lit, le coin lecture ou ce collègue qui a toujours trop chaud.

Ajoutez à cela une grille ultra-sécurisée, pensée pour garder les petites mains curieuses (et les grandes un peu distraites) à bonne distance des pales. Le tout repose sur un pied à hauteur réglable, stable même à plein régime.

Lors de nos tests, anémomètre en main, le Turbo Silence Extreme a montré qu’il n’était pas là pour faire de la figuration. En enclenchant le mode Turbo Boost, on a relevé un souffle à 17 km/h (et 5,5 km/h en mode normal). Oui, 17 km/h de brise dans le salon. C’est deux fois plus que le très chic (et très cher) Dyson Purifier Cool Formaldehyde. Autant dire que ça ventile sec, et tout de suite.

