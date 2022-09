Un Dyson à 700 euros ou un ventilateur classique : lequel aère le mieux votre salon ?

On avait chaud, trop chaud. Alors on s'est demandé si un ventilateur à pales classiques faisait l'affaire pour aérer une pièce ou s'il fallait investir dans un produit presque sept fois plus cher. Découvrez notre comparatif en vidéo.

Il a fait chaud cet été. Vraiment très chaud. Face aux canicules, beaucoup de personnes se sont dotées d’un ventilateur pour aérer et rafraîchir leur logement. Et chez Frandroid, nous nous sommes posé une question toute simple : faut-il débourser plusieurs centaines d’euros pour avoir un appareil performant ? Dans cette optique, nous avons donc réalisé une vidéo où nous comparons le Dyson Purifier Cool Formaldehyde à 699 euros avec un Rowenta Turbo Silence Extreme d’une valeur de plus ou moins 115 euros selon les offres.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour cette vidéo, nous avons analysé deux éléments : la vitesse de l’air (avec un anémomètre) et le niveau de décibels émis pour évaluer la pollution sonore. Les mesures ont à chaque fois été réalisées à 50 cm du produit.

S’il se démarque par son design raffiné et très épuré, l’appareil de Dyson se montre moins performant que le produit pourtant largement moins onéreux de Rowenta. Il projette l’air moins vite (et donc moins loin) et émet plus de bruit. Cela vaut aussi bien pour les mesures en puissance maximale qu’avec le mode nuit enclenché.

La vraie plus-value du Dyson Purifier Cool Formaldehyde

Faut-il pour autant bouder le Dyson Purifier Cool Formaldehyde ? Cela dépend de vos besoins. En réalité, cet appareil se destine surtout aux personnes souhaitant purifier l’air au sein de leur foyer. Des filtres intégrés lui permettent de bloquer les molécules de formaldéhyde. C’est un gaz polluant (mélange de carbone, hydrogène et oxygène) régulièrement présent dans un logement, car il se loge dans les peintures, matelas, panneaux contreplaqués, produits d’entretien, jouets, etc.

Le prix élevé de ce produit vient essentiellement du fait qu’il a vocation à assainir votre lieu de vie ou de travail. Par ailleurs, c’est un produit connecté que vous pouvez contrôler depuis un smartphone. Pour les personnes allergiques au pollen, prenez garde, ce n’est pas forcément un achat recommandé. Si vous vous habituez à un air très filtré dans votre logement, vous pourriez vivre plus difficilement le choc avec l’extérieur dès que vous sortez de chez vous.

Enfin, si vous voulez simplement aérer une pièce, un ventilateur classique avec des pales comme celui de Rowenta fera parfaitement l’affaire. En outre, si vous souhaitez connecter ce genre de produit, vous pouvez investir dans une prise connectée et configurer l’appareil pour qu’il fonctionne avec un assistant intelligent.

