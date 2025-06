Realme GT 7 Pro vs OnePlus 12 : quel téléphone « premium » choisir ? Notre comparatif

Nouveau « flagship killer » en puissance, le realme GT 7 Pro fait de l’ombre au OnePlus 12. Au point de lui voler la vedette dans notre comparatif ? C’est ce que nous allons voir dans ce nouveau versus !

Un nouveau duel au sommet, en cela que les deux smartphones partagent de nombreux points commun… et notamment leur note de 8/10 obtenues dans leur test respectif sur notre site. Le realme GT 7 Pro est disponible à partir de 819 euros. Le OnePlus 12 a été lancé à partir de 969 euros.

Quel est le meilleur smartphone ? Réponse dans ce versus.

Les fiches techniques des realme GT 7 Pro et OnePlus 12

Modèle Realme GT 7 Pro OnePlus 12 Dimensions 76,89 mm x 162,45 mm x 8,55 mm 75,8 mm x 164,3 mm x 9,15 mm Interface constructeur Realme UI OxygenOS Taille de l’écran 6,78 pouces 6,82 pouces Définition 2780 x 1264 pixels 3168 x 1440 pixels Densité de pixels 450 ppp 510 ppp Technologie OLED OLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Puce graphique Qualcomm Adreno 830 Qualcomm Adreno 750 Stockage interne 256, 512 Go 256, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 8 Mp Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 64

Capteur 3 : 48 Mp Capteur photo frontal N/C 32 Mp Définition enregistrement vidéo 8K @24 fps 8K @24 fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 5.4 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 6500 mAh 5400 mAh Poids 222,8 g 220 g Couleurs Orange, Gris Noir, Blanc, Vert Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Plutôt rond, ou plutôt carré ?

Nos deux concurrents du jour proposent un format très similaire. Le OnePlus 12 se distingue par son châssis un peu plus épais, aux bordures légèrement incurvées, mais surtout pas son bloc d’appareils photo circulaire. En face, le Realme GT 7 Pro opte pour une disposition à la forme carrée et des bordures planes.

Le OnePlus a un petit truc en plus grâce à son fameux bouton Alert Slider (avec lequel il est difficile de ne pas jouer en permanence). Mais, techniquement parlant, le realme a de meilleurs arguments en matière de durabilité. Son verre Gorilla Glass est plus moderne et plus résistant, et il profite d’une certification IP69 dernier cri. Le OnePlus 12, bien que plus haut de gamme, n’affiche qu’une certification IP65.

Enfin, précisons qu’il s’agit là de deux smartphones assez lourds : 222 grammes et 220 grammes.

Le OnePlus 12 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

L’écran du OnePlus battu à plates coutures

S’il est censé être plus haut de gamme, le OnePlus 12 rate complètement son sujet en matière d’écran. Notre principal grief concerne la luminosité. Malgré les promesses du fabricant, nous ne sommes jamais parvenus à obtenir une luminosité dépassant les 1000 nits. C’est simple : le realme GT 7 Pro fait deux fois mieux, avec presque 2100 nits.

Le grand soin apporté par realme à l’afficheur se vérifie également sur la colorimétrie. En sortie de boîte, le GT 7 Pro propose une couverture plus généreuse des gamut DCI-P3 et BT.2020, et conserve un delta E très raisonnable. Enfin, la balance des blancs est presque parfaite sur le smartphone de realme, là où il faudra jouer avec les réglages pour obtenir quelque chose de plus neutre sur le OnePlus 12.

Enfin, par défaut, le realme GT 7 Pro offre une meilleure finesse d’affichage grâce à sa résolution 1,5K. Le OnePlus 12 peut opter pour du WQHD+, mais est livré avec le mode Full HD sélectionné.

Le OnePlus 12 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Deux interfaces très proches

Realme et OnePlus sont deux marques sœur, sous l’égide du géant BBK Electronics. Pas étonnant que les GT 7 Pro et le OnePlus 12 embarquent une interface très similaire. Realme UI et OxygenOS sont deux surcouches proches d’Android Stock, offrant myriade d’options de personnalisation et de fonctionnalités avancées. Les power users auront de quoi faire.

Livré sous Android 15, le realme GT 7 Pro bénéficie toutefois d’une meilleure politique de mises à jour. Il recevra 5 mises à jour d’Android, contre 4 pour le OnePlus 12. Et, si l’on prend en compte qu’il a été lancé sous Android 14, il ne lui en reste donc plus que trois à récupérer.

Aussi, même si le OnePlus 12 a récupéré des fonctionnalités IA par l’entremise de diverses mises à jour, le dernier rejeton de realme est plus complet à ce niveau. On trouve des fonctions de retouche photo, mais aussi de traduction, de résumés et de rédaction.

Des performances stellaires

Le realme GT 7 Pro est plus récent. À ce titre, il est l’un des premiers à embarquer la nouvelle puce Snapdragon 8 Elite de Qualcomm.

Le OnePlus 12, lui, tourne sous Snapdragon 8 Gen 3 d’ancienne génération. Une puce qui reste très capable, et qui offre d’excellents résultats dans tous les scénarios d’usage. Mais, benchmark à l’appui, on peut se rendre compte de l’écart qui sépare les deux modèles.

Modèle Realme GT 7 Pro OnePlus 12 AnTuTu 10 2743382 1745523 AnTuTu CPU 587464 389237 AnTuTu GPU 1207240 749210 AnTuTu MEM 561428 334903 AnTuTu UX 394191 275512 PC Mark 3.0 22490 12979 3DMark Wild Life Extreme 6102 4844 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 37 FPS 29.01 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 60 / 97 FPS 60 / 62 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 60 / 163 FPS 60 / 114 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 61 / 424 FPS 60 / 313 FPS Geekbench 6 Single-core 3005 1138 Geekbench 6 Multi-core 9191 5455 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 24425 16190 Lecture / écriture séquentielle N/C 833.48 / 886.84 Mo/s Voir plus de benchmarks

OnePlus reste meilleur en photographie

En observant les fiches techniques des deux smartphones, on remarque vite que le OnePlus 12 donne de meilleurs gages de qualité en matière de photographie. Pour autant, il est des scénarios où le realme GT 7 Pro se défend admirablement bien.

Realme GT 7 Pro :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.8, OIS ;

Ultra grand-angle : 8 Mpx, f/2.2 ;

Téléobjectif 3x : 50 Mpx, f/2.7, OIS ;

Selfie : 16 Mpx, f/2.5.

OnePlus 12 :

Grand-angle (23 mm) : 50 Mpx, f/1.6 ;

Ultra grand-angle (14 mm) : 48 Mpx, f/2.2 ;

Téléobjectif x3 (70 mm) : 64 Mpx, f/2.6 ;

Selfie : 32 Mpx, f/2.4.

Le OnePlus 12 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Avec leur grand-angle, les deux rivaux jouent pour ainsi dire à armes égales. On a toutefois une petite préférence pour le OnePlus qui, grâce à son capteur un peu plus grand, et à l’ouverture un peu plus généreuse, propose un meilleur piqué et un traitement numérique alléchant. Realme a en effet tendance à surjouer un peu trop et à vouloir proposer des couleurs plus flatteuses qu’elles ne le sont vraiment.

À l’ultra grand-angle, c’est incontestable : le OnePlus 12 offre une bien meilleure qualité d’image que son concurrent. Après tout, il y a 40 millions de pixels d’écart entre les deux capteurs. Ça compte, et ça se voit.

L’écart se resserre sur la longue focale. Realme joue des coudes avec un module 50 mégapixels très capable, soutenu par des algorithmes qui font un très bon travail pour lisser les aspérités lors d’un zoom numérique. Pour autant, on reste davantage séduits par les couleurs et le piqué du OnePlus 12. Définitivement notre chouchou.

x60

Un realme imbattable en autonomie ?

Le OnePlus 12 s’en sort très bien grâce à une batterie de 5400 mAh mais, imaginez : le realme GT 7 Pro affiche un accu de 6500 mAh. Ce n’est donc pas une surprise : ce dernier pourra tenir une journée et demie, voire deux jours sans aucun problème. Il faudra se montrer un peu plus mesurés dans son usage avec le OnePlus 12, mais notre test automatisé avec ViSer le classe dans la moyenne des smartphones haut de gamme, avec 12h46 minutes.

Si nous n’avons pas pu effectuer notre test habituel avec le GT 7 Pro, les données de nos confrères de GSM Arena nous informent qu’il a tendance à tenir environ 3h de plus. Remarquable.

En revanche, OnePlus repasse devant avec une recharge rapide permettant de récupérer une batterie pleine en environ 25 minutes. Comptez plutôt 40 minutes avec le Realme GT 7 Pro.

Le OnePlus 12 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Realme GT 7 Pro vs OnePlus 12 : lequel choisir ?

On l’a exploré : chacun a de très belles qualités et des défauts. Malgré tout, quand on fait le compte, c’est évidemment le realme GT 7 Pro qui ressort en tête de ce comparatif.

Moins cher, beaucoup plus performant, increvable grâce à sa nouvelle batterie à haute capacité, il remporte presque tous ses combats contre le OnePlus 12. Ce dernier garde cependant l’ascendant en matière de photo. Si ce critère est particulièrement important à vos yeux, peut-être vaut-il mieux creuser davantage la question en consultant notre test complet.