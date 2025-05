OnePlus 13 vs OnePlus 12 : quel smartphone OnePlus haut de gamme choisir ?

Un nouveau modèle chasse le précédent. C’est dans l’ordre des choses. Mais faut-il pour autant disqualifier d’office le OnePlus 12, maintenant que le 13 est disponible ? C’est ce que nous allons étudier dans ce nouveau comparatif !

Deux smartphones haut de gamme, reçus avec un chaleureux 8/10 dans nos colonnes au moment de leur test respectif, qui se distingueront surtout de prime abord par leur tarif. Le OnePlus 13, tout récent, s’affiche à 1029 euros. Son aîné, le OnePlus 12, se trouve aujourd’hui autour des 620 euros. Quel est le meilleur smartphone ? Réponse dans ce comparatif.

Les fiches techniques des OnePlus 13 et OnePlus 12

Modèle OnePlus 13 OnePlus 12 Dimensions 76,5 mm x 162,9 mm x 8,5 mm 75,8 mm x 164,3 mm x 9,15 mm Interface constructeur ColorOS OxygenOS Taille de l’écran 6,82 pouces 6,82 pouces Définition 3168 x 1440 pixels 3168 x 1440 pixels Densité de pixels 510 ppp 510 ppp Technologie OLED OLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Puce graphique Qualcomm Adreno 830 Qualcomm Adreno 750 Stockage interne 256, 512 Go 256, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 50 Mp Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 64

Capteur 3 : 48 Mp Capteur photo frontal 32 Mp 32 Mp Définition enregistrement vidéo 8K@30fps 8K @24 fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 5.4 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 6000 mAh 5400 mAh Poids 213 g 220 g Couleurs Noir, Blanc, Bleu Noir, Blanc, Vert Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Le jeu des sept différences

OnePlus n’a pas bouleversé ses codes esthétiques en un an. Aussi le OnePlus 13, coloris mis à part, ressemble à s’y méprendre au OnePlus 12. Les plus attentifs remarqueront simplement que l’îlot d’appareils photo flotte désormais sans être « rattaché » à la tranche du smartphone.

Si l’on s’attarde sur les détails, on remarquera néanmoins que le nouveau modèle est plus fin (8,5 mm) que son devancier (9,2 mm). Il est également un peu plus léger, en perdant 10 grammes sur le OnePlus 12.

Dans les deux cas, nous sommes face à des smartphones très bien conçus, et dont le bouton Alert Slider fait toujours son petit effet.

Non, ce qui va surtout différencier le OnePlus 13 du OnePlus 12, c’est la nouvelle certification IP68, qui améliore sensiblement sa résistance en cas d’immersion accidentelle. OnePlus corrige ainsi une tare de longue date — ce qui se paie en dépassant, pour la première fois, le pallier des 1000 euros.

OnePlus 13 // Source : ElR – Frandroid

Un écran en (trop) léger progrès

Sur l’un, comme sur l’autre, on adopte une dalle AMOLED proposant une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz et pouvant atteindre une définition QHD+. Le poinçon situé en haut de l’écran sait se montrer discret, tout comme les bordures qui cadrent l’afficheur.

La luminosité du OnePlus 13 est très légèrement supérieure à celle du OnePlus 12, nous renseignent nos sondes. Notez qu’elle reste dans tous les cas assez faible par rapport à d’autres smartphones haut de gamme. La réflectance est d’ailleurs importante, ce qui peut rendre la lecture de l’écran compliquée en extérieur et en plein soleil.

Cela étant, l’écran AMOLED offre de belles couleurs, par ailleurs assez justes — surtout sur le nouveau modèle.

Bref, ce n’est pas vraiment sur la seule base de l’écran que vous pourrez faire votre choix entre ces deux concurrents.

OnePlus 13 // Source : ElR – Frandroid

Des interfaces propres et fonctionnelles

Le OnePlus 13 est livré avec Android 15 via la surcouche OxygenOS 15. L’ancien modèle attend toujours sagement de recevoir cette mise à jour, mais cela viendra. Les deux smartphones profiteront de quatre mises à niveau majeures d’Android, et de deux années supplémentaires de correctifs de sécurité. Correct, mais peut mieux faire par rapport à Google ou Samsung, par exemple.

Très proche d’Android Stock, OxygenOS est une interface ne comptant quasiment aucun bloatware. Une épure très bienvenue, qui permet de mettre rapidement le doigt sur ce que l’on cherche. Riche en fonctionnalités, les deux OnePlus versent évidemment dans l’IA.

Même si la plupart des features ne sont pas (encore) disponibles en français, on peut déjà trouver de quoi s’amuser dans le volet retouche photos (gomme magique). On notera malgré tout le petit ajout sympa du OnePlus 13, avec cette capsule interactive évoquant la Dynamic Island des iPhone.

De redoutables performances

Les performances ne seront jamais un problème sur les OnePlus 12 ou 13. Logiquement, ce dernier embarque la toute dernière puce à la mode : la Snapdragon 8 Elite. Mais la Snapdragon 8 Gen 3 du modèle de l’an dernière s’en sort toujours admirablement bien dans tous les scénarios.

Navigation ultra fluide, jeux poussés à fond, traitement rapide des photos… Rien à craindre, ce sont des monstres.

Modèle OnePlus 13 OnePlus 12 AnTuTu 10 2380948 1745523 AnTuTu CPU 496776 389237 AnTuTu GPU 1127702 749210 AnTuTu MEM 440222 334903 AnTuTu UX 316248 275512 PC Mark 3.0 14162 12979 3DMark Wild Life Extreme 6860 4844 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 41 FPS 29.01 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 90 / 119 FPS 60 / 62 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 90 / 212 FPS 60 / 114 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 90 / 483 FPS 60 / 313 FPS Geekbench 6 Single-core 3171 1138 Geekbench 6 Multi-core 9721 5455 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 24176 16190 Lecture / écriture séquentielle N/C 833.48 / 886.84 Mo/s Voir plus de benchmarks

De beaux progrès en photo

OnePlus améliore sa copie d’année en année, côté photographie. Vous n’allez pas tomber de votre chaise : le OnePlus 13 est meilleur que le OnePlus 12 dans la plupart des scénarios.

OnePlus 13

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.6, OIS ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/2.0 ;

Téléobjectif 3x : 50 Mpx, f/2.6, OIS ;

Selfie : 32 Mpx, f/2.4.

OnePlus 12 :

Grand-angle (23 mm) : 50 Mpx, f/1.6 ;

Ultra grand-angle (14 mm) : 48 Mpx, f/2.2 ;

Téléobjectif x3 (70 mm) : 64 Mpx, f/2.6 ;

Selfie : 32 Mpx, f/2.4.

Le grand-angle est, sur les deux smartphones, le capteur le plus capable. Il délivre une très bonne restitution des couleurs, mais force peut-être un peu trop les contrastes pour qui cherche un rendu naturel. Le piqué est au rendez-vous, et le module est également très capable en basse lumière.

Nous notions dans notre test du OnePlus 13 que l’ultra grand-angle du OnePlus 12 était parfois plus à l’aise, notamment pour exposer correctement le ciel. Le dernier modèle garde cependant pour lui une finesse d’affichage supérieure grâce à un capteur de 50 mégapixels.

Peu de changements sur la longue focale, mais plutôt quelques menus ajustements. En termes de traitement, le OnePlus 13 donne l’impression d’être plus modéré lorsqu’on utilise le grossissement numérique. Dans tous les cas, les photos prises avec le téléobjectif sont très détaillées, et adoptent la même approche colorimétrique, assez chaleureuse, que les autres capteurs. Du bel ouvrage !

Une OnePlus 13 beaucoup plus endurant

OnePlus a beaucoup amélioré l’autonomie du OnePlus 13. Cela s’explique d’une part avec sa batterie de meilleure capacité (6000 mAh contre 5400 mAh), mais aussi par la consommation énergétique réduite de la puce Snapdragon 8 Elite.

Concrètement, le OnePlus 13 vous permettra d’envisager deux jours d’utilisation sans craindre la panne sèche. Cela est moins vrai pour le OnePlus 12, même si les plus économes (ou les non-joueurs) parviendront très certainement à obtenir une belle journée et demie d’autonomie.

Enfin, pour la recharge, les deux smartphones sont ultrarapides grâce à leur puissance en entrée plafonnée à 100W. Le OnePlus 12 est cependant (un peu) plus rapide. Il ne faut que 26 minutes pour le recharger totalement, contre 36 minutes sur le OnePlus 13.

OnePlus 13 // Source : ElR – Frandroid Le OnePlus 12 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

OnePlus 13 ou OnePlus 12 : lequel choisir ?

Le OnePlus 13 est, sur bien des aspects, très semblable au précédent modèle. Et avec presque 400€ d’écart sur la facture, difficile de ne pas vous diriger plutôt vers le OnePlus 12, si vous parvenez à le trouver à bon prix.

Certes, le nouveau modèle est un peu plus polyvalent en photo, et jouit d’une autonomie supérieure. Mais ce ne sont pas là des révolutions technologiques susceptibles de justifier une dépense (bien) supérieure pour ces coquetteries.