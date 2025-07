800 W de puissance, 110 Nm de couple et système de verrouillage inédit : les vélos électriques Hepha sortent les muscles

La nouvelle génération de vélos électriques Hepha 8, qui se décline en trois versions, adopte un moteur très performant, un antivol connecté et un poids largement réduit. Nous avons pu les découvrir à l’Eurobike 2025.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Marque allemande encore marginale en France, Hepha tente de faire son trou sur le marché du vélo électrique depuis 2022 avec son Trekking 7. Pour séduire plus d’utilisateurs dans un univers ultra-compétiti,, elle présente une nouvelle génération « 8 » au salon du cycle Eurobike 2025 à Francfort.

Un vélo électrique Hepha 3-en-1

Cette génération se démarque par un dessin plus fin, notamment au niveau du tube diagonal qui renferme la batterie. Conséquence : le poids tombe entre 22 et 23 kg selon les versions.

Le vélo électrique Hepha City 8. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Nous avons ici même base qui a pour objectif de proposer une vaste palette de vélos électriques :

L’Urban 8 est le vélo de ville légèrement sportif avec une fourche rigide et une position active ;

Le City 8 est un VAE urbain à position plus passive et avec une fourche suspendue ;

Le Trekking 8 est un VTC électrique avec un dérailleur 10 vitesses pour un usage polyvalent.

Un moteur encore plus puissant

En plus d’une nouvelle génération de vélos électriques, Hepha apporte un nouveau moteur P110 développé avec Gaobao. Cousin du P101C, il développe un couple de 110 Nm – d’où le nom – et augmente la puissance maximale à 800 W (vs 750 W), tout en contenant le poids à 2,85 kg. Ce bloc rentre ainsi dans la course à puissance des moteurs vélos face à DJI, Bosch ou encore Yamaha.

Le moteur Hepha P110. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Ce nouveau moteur central est compatible avec trois batteries d’une capacité de 600, 708 et 800 Wh, ainsi qu’avec le chargeur 6A. L’Hepha P110 équipe seulement la version Hepha Trekking 8 Ultra, à comparer avec les Trekking 8 Long Range et Performance au moteur 100 Nm.

Un antivol connecté astucieux

Les deux autres modèles disposent de deux versions. Le City 8, uniquement en 100 Nm, propose des variantes Long Range et Performance modifiant les freins, l’éclairage et le type de transmission (chaine ou courroie).

L’urbain sportif Hepha Urban 8. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

L’Hepha Urban 8 utilise le cadre du Trekking – ouvert ou fermé au choix – ainsi que le cintre ajustable Hepha ErgoAdjust récompensé aux Awards du salon. Il déploie la variante Long Range qui utilise le moteur 85 Nm avec transmission monovitesse, quand l’Urban 8 Ultra grimpe à 100 Nm en Nexus 5, et améliore les freins et intègre le 2Lock.

L’antivol de roue électronique 2Lock. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le 2Lock est un verrouillage du vélo inédit développé par la société éponyme, dans le moyeu de la roue avant. Il bloque le mouvement du vélo ainsi que le système électronique (moteur, affichage, etc.), avec une alarme en cas de tentative de vol ainsi qu’une géolocalisation.

Les nouveaux vélos Hepha 8 arrivent en 2026

Les nouveaux vélos électriques Hepha 8 seront disponibles à partir du mois de mars 2026.

Le modèle haut de gamme Hepha Trekking 8 Ultra. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

La gamme de prix s’échelonne de 2 399 euros pour l’Urban 8 Long Range à 3 299 euros pour le Trekking 8 Ultra :

Urban 8 Long Range : 2 399 euros

Urban 8 Ultra : 2 899 euros

City 8 Long Range: 2 899 euros

City 8 Performance : 2 999 euros

Trekking 8 Long Range : 2 699 euros

Trekking 8 Performance : 2 999 euros

Trekking 8 Ultra : 3 299 euros