La célèbre banque en ligne poursuit sa collaboration avec la NBA et sort pour l’occasion deux nouvelles cartes pour séduire les fans de basket.

Revolut dévoile deux nouvelles cartes pour les fans de NBA // Source : Revolut

Revolut, c’est plus de 60 millions de clients dans le monde. La banque en ligne continue de séduire un public toujours plus varié. Après s’être adressée à son jeune public avec des offres avantageuses, c’est désormais les sportifs que Revolut souhaite convaincre. La banque en ligne renforce son partenariat avec la ligue nord-américaine de basket (NBA), initié lors du NBA Paris Game 2024, en dévoilant des cartes aux couleurs du sport.

Deux designs pour deux offres

Les avantages ici ne seront pas d’ordres financiers, mais purement esthétiques, avec l’arrivée de deux cartes répondant à des offres bancaires déjà existantes chez Revolut. Les détenteurs des offres Metal et Ultra pourront avoir la possibilité d’acheter une carte métallisée reprenant les lignes du terrain de basket, au prix de 59,99€. Les utilisateurs d’une formule plus classique pourront, quant à eux, profiter d’une carte en plastique reprenant les couleurs et motifs d’un ballon de basket. Pour arborer fièrement sa passion sportive, il ne leur en coûtera que 19,99 euros.

Aperçu des nouvelles cartes Revolut aux couleurs de la NBA. // Source : Revolut

Pour ceux qui seraient tentés, ces cartes peuvent être commandées directement depuis l’application Revolut et sont accessibles dans la majorité des pays de l’Union européenne dont la France.

