Avis Fortuneo : que vaut la banque en ligne du géant de la bourse ?

8 /10 Note de la rédaction

Fortuneo existe depuis l’an 2000, mais la société ne proposait à l’époque qu’un service de bourse en ligne. Elle n’est devenue une banque en ligne à proprement parler qu’en 2009. L’activité historique est toutefois toujours au centre de la stratégie de Fortuneo. C’est aujourd’hui la banque en ligne qui propose les fonctionnalités "Bourse et placements" les plus poussées dans ce domaine en France, et c’est sans doute son plus gros point fort.

Caractéristiques de Fortuneo

💶Prime d’ouverture Jusqu'à 80€ offerts 📃Condition de revenu Aucune 💳Carte bancaire Mastercard standard/ Premium 💰Dépot initial À partir de 300€ 💸Frais de tenue de compte Gratuit 🤝Parrainage Oui 📱Application Android/ iOS 💲Paiement mobile Apple pay/Google pay/ Samsung pay/ Fitbit pay/ Garmin pay 🔐3D Secure Oui

Fortuneo en quelques mots

Ayant commencé ses activités dans le début des années 2000, Fortuneo s’est avant tout spécialisé dans les services des bourses en ligne. La marque appartient à son actionnaire majoritaire Arkéa, une coopérative regroupant établissements bancaires et assurantiels du Crédit Mutuel*. Sa croissance est fulgurante pendant près de 10 ans et ses acquisitions et fusions lui permettent de lancer en 2009, sa propre banque en ligne.

Fortuneo se veut une banque en ligne complète avec des services et des compétences dont les banques traditionnelles ont l’habitude. L’accent est aussi mis sur l’innovation et les nouveaux moyens de paiement en signant des partenariats avec Fitbit et Garmin. Fortuneo a reçu de nombreuses récompenses ces dernières années dans des catégories touchant au service client et sur ses produits bancaires de qualité. Aujourd’hui, la banque en ligne compte plus d’un million de clients en France, Belgique, Suisse et au Luxembourg. Elle compte également se développer encore plus en Europe.

Fortuneo : des cartes gratuites sous conditions

Fosfo Mastercard Gold CB Mastercard World Elite CB Mastercard Prix Gratuit Gratuit Gratuit Dépôt initial 300€ 1800€ 4000€ Type de débit débit différé débit différé débit différé Conditions de revenus aucun 1800€/ mois 4000€/mois Paiement à l’étranger 1,94% du montant de l'opération hors zone SEPA Gratuit et illimités Gratuit et illimités Retraits à l’étranger 1,94% du montant de l'opération Gratuit et illimités Gratuit et illimités Plafond de paiement 2000€/jours et semaine 2000€/jours et semaine 3000€/jours et semaine Plafond de retrait 500€/semaine 1000€/semaine 1600€/semaine Virement international Gratuits en zone SEPA



23€ en émission/ 12€ en émission hors zone SEPA Gratuits en zone SEPA



23€ en émission/ 12€ en émission hors zone SEPA Gratuits en zone SEPA



23€ en émission/ 12€ en émission hors zone SEPA Ouverture et clôture de compte Aucuns frais Aucuns frais Aucuns frais

Fortuneo cultive son identité de banque en ligne en n’appliquant aucuns frais de tenue de compte. Il y a même très peu de frais cachés et la grille des tarifs généraux est assez claire là-dessus. Cependant, cela ne veut pas dire que certaines opérations ne donnent pas lieu à des frais. On compte par exemple le fait qu’il faille utiliser sa carte au moins une fois par mois sous peine de recevoir des frais : 3 euros par mois pour la carte Fosfo Mastercard et 9 euros par mois pour la carte Gold CB Mastercard. Au plus haut palier, la carte World Elite Mastercard est bien gratuite, mais demande un versement de 4000 euros par mois sur le compte, autrement, une pénalité de 50 euros par trimestre est appliquée.

Outre la possibilité de souscrire à des comptes communs, Fortuneo est l’une des seules banques en ligne à proposer à ses clients la possibilité d’obtenir une carte American Express sous étude de dossier. Les clients American Express bénéficient d’offres de remboursement, de décalages des paiements et d’un niveau assurantiel supplémentaire.

Comment alimenter son compte : chèque, virement, espèces ?

En tant que Banque en ligne, Fortuneo privilégie l’option virement depuis un autre établissement bancaire. L’opération est d’ailleurs assez simple et ne demande qu’à envoyer l’argent depuis l’IBAN de la banque cible. Il est aussi possible de déposer des chèques et l’opération est simple : demander un bordereau de dépôt depuis l’espace client et une fois l’enveloppe affranchie, il suffit de l’envoyer à l’adresse indiquée ci-dessus tout en ayant au préalable signé au dos du chèque :



Fortuneo – TSA 70406 – 35 574 Chantepie Cedex.

Sachez que même si l’envoi n’est pas automatique lors de l’ouverture du compte, il est possible de commander un chéquier via une opération facilitée depuis le site ou l’application de Fortuneo.

En revanche, la banque en ligne ne propose aucun moyen de déposer de l’argent en liquide pour alimenter son compte. C’est bien dommage, d’autant que l’on aurait pu imaginer pouvoir le faire depuis les agences du Crédit Mutuel.

Un ticket d’entrée assez coûteux

Si les cartes sont effectivement gratuites, il faut cependant mettre en avant les conditions d’éligibilité à un compte chez Fortuneo. En réalité, Fortuneo fait tout pour que vous vous fassiez de la banque votre établissement principal pour votre argent. Seul le compte Fosfo Mastercard ne demande aucune condition de revenu. Il est toutefois nécessaire d’effectuer un premier versement de 300 euros pour en avoir l’usage. Les autres comptes (CB Mastercard, Gold CB Mastercard et World Elite CB Mastercard) demandent chacun un niveau de revenu à justifier, et donc un premier versement initial correspondant. Fortuneo se destine de ce fait à une clientèle disposant d’un certain niveau de revenu. L’argent versé est ensuite utilisable à l’envi et, heureusement, aucuns frais supplémentaires ne sont déduits de cette opération.

Fortuneo propose une autorisation de découvert pour tous les comptes. Ce dernier se limite aux taux nominaux annuels (TAEG) actuellement en vigueur de 7 % pour un découvert autorisé et de 16 % pour un découvert non autorisé. Ceci correspond peu ou prou aux taux pratiqués par les autres banques sur le marché.

Des primes de bienvenue régulières

Comme de nombreuses banques en ligne, Fortuneo propose régulièrement des offres de bienvenue avec des sommes plus ou moins élevées. Si vous souhaitez ouvrir un compte et bénéficier de ces offres, il est recommandé de suivre les mises à jour sur notre page Bons Plans ou sur notre compte Twitter @FrandroidBonsplans afin d’être le mieux informé.

Assurances, offres et services de Fortuneo

Fortuneo propose d’abord des niveaux d’assurance liés au niveau de carte de l’organisme Mastercard. Tous les niveaux de cartes sont concernés, mais ne disposent pas des mêmes prestations assurantielles. Pourtant, les clients bénéficient automatiquement de garanties gratuites comme une protection contre les opérations frauduleuses ou en cas de perte ou de vol. Cependant, tous les clients de la banque Fortuneo bénéficient des garanties d’assurances suivantes sur les voyages :

assurance accidents de voyage

assurance neige et montagne

assurance vol et dommages aux véhicules de location

assurance « incidents » de voyage

assurance annulation/interruption de voyage

responsabilité civile à l’étranger

*N’hésitez pas à consulter les modalités complètes sur le site de Fortuneo.

La banque en ligne ne se contente pas d’appliquer uniquement le niveau d’assurance proposé par Mastercard et dispose sa propre police d’assurance complémentaire et payante (1,5 euro/mois). Cette dernière donne une protection supplémentaire notamment contre les fraudes à la carte bancaire sur l’ensemble des comptes clients (même hors Fortuneo), des achats et des effets personnels (portable, papiers, clés, etc.).

Pas de programme de cashback propriétaire

Fortuneo ne possède pas de plateforme de cashback propre permettant d’épargner une petite partie du montant de vos achats. En revanche, la banque est partenaire de plusieurs organismes vous permettant de cumuler de l’argent au long court sur un compte dédié : iGrall, eBuyClub, Swagbucks ou Poulpeo (d’autres sont disponibles). Ce n’est cependant pas des plus pratique et on aurait aimé que Fortuneo possède sa propre plateforme de gestion de cashback comme c’est le cas chez plusieurs banques en ligne ou néobanques comme Boursorama Banque ou N26 par exemple.

Les autres services bancaires

À l’instar des banques traditionnelles, Fortuneo propose un éventail de produits bancaires, ce qui est pratique au cas où vous souhaiteriez en faire votre établissement principal. Voici les différents produits d’épargne et les taux associés que la banque en ligne propose :

Livret A, au taux de 2 %

Le Livret Jeune au taux de 1 %

Assurance-vie

Bourse

Assurance auto

Crédit immobilier

Prêt personnel

Outre le Livret A au taux très bas et ne constituant pas un placement intéressant, il est agréable de constater que Fortuneo fait l’effort d’intégrer un Livret jeune (accessible uniquement aux moins de 18 ans) avec des taux bruts annuels fixes (à partir de 0,22 %) et un plafond de 10 000 euros.

L’assurance-vie est également un très bon point par rapport à certaines banques traditionnelles avec des frais de gestion très bas (0,60 %).

Fortuneo compte aussi sur un triptyque assurance auto, crédit immobilier et prêt personnel pour compléter sa panoplie de produits bancaires. Tout est accessible très facilement depuis l’application ou la plateforme Web.

Un service client efficace

D’emblée, on constate qu’il est très facile d’obtenir une assistance avec les conseillers en ligne de chez Fortuneo. Les différents points de contact vont du téléphone aux mails. Même si nous n’avons pas trouvé la présence de chat en ligne, que ce soit sur la plateforme Web ou sur l’application. Les formulaires de contact ne restent généralement jamais sans réponse et on note très peu de messages automatiques.

Nous avons eu la bonne surprise d’avoir obtenu une réponse à une question en moins de 20 minutes, gageons que cet élément est commun à tous les clients de la banque. On note également la présence d’un centre d’aide vraiment complet avec même la fourniture de guides sous forme de PDF — notamment pour la partie Bourse en ligne — et même des vidéos vous aidant à vous repérer dans l’espace personnel.

Toujours pas de prise en compte des cryptomonnaies

Comme la majorité des banques en ligne en France, Fortuneo ne fait pas exception à l’absence de services liés aux monnaies virtuelles et alternatives. C’est d’autant plus dommage quand on connaît les activités boursières du groupe qui auraient naturellement pu intégrer cet écosystème.

Fortuneo : une application solide, mais un peu trop classique

On ne peut franchement pas dire que l’application mobile développée par Fortuneo brille par son visuel. Certes l’interface est épurée et lisible, mais on aurait peut-être aimé un peu plus d’originalité et une identité plus marquée. Autrement, elle propose toutes les fonctionnalités basiques d’une appli bancaire et est capable de suivre des transactions en direct depuis n’importe quel palier de carte. Côté paiement mobile, on apprécie la prise en charge de la quasi-totalité des plateformes du marché que sont Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay et même Fitbit Pay et Garmin Pay. Tous sont paramétrables aussi depuis une montre connectée via la fonction NFC.

Fonctionnalité très utile : il est possible de créer des cartes bancaires virtuelles. Elles permettent notamment de créer des cartes à usage unique pour régler des achats en ligne de façon sécurisée puisqu’à usage unique. Il est également possible de configurer les notifications de l’application pour que la moindre sortie ou rentrée d’argent soit affichée en temps réel ou bloquer sa carte en cas de vol ou perte par une simple option dans l’onglet « carte » ou simplement faire opposition.

Fortuneo compte aussi sur son activité boursière au sein même de son application avec l’affichage des cours en direct. Nous avons en revanche remarqué que cette fonctionnalité n’était pas aussi complète que sur la plateforme Web, préférez donc vous orienter vers des applications tierces si jamais cet élément vous intéresse.

* Frandroid.com est édité par une entreprise appartenant au groupe EBRA, dont l’unique propriétaire est le Crédit Mutuel. La rédaction reste totalement indépendante dans ses choix éditoriaux.