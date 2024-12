Ça vous dirait de commencer 2025 avec 240 € en poche ? C’est l’offre proposée par Fortuneo Banque

C’est ce moment de l’année où Fortuneo Banque dégaine son offre pour attirer de nouveaux clients : cette année, vous pouvez récupérer jusqu’à 240 euros en ouvrant un compte sur la célèbre banque en ligne, histoire de bien démarrer 2025.

Fortuneo Banque // Source : Frandroid

C’est une offre qui revient régulièrement, pour tenter de séduire de nouveaux clients. Toutes les banques en ligne, ou presque, le font. Fortuneo Banque ne déroge pas à la règle et par rapport à janvier 2024, elle décide de rajouter pas moins de 70 euros à son offre pour la nouvelle année, passant ainsi de 170 à 240 euros si vous optez pour la carte Gold. Il y a bien sûr quelques conditions à suivre pour en profiter, mais rassurez-vous, rien de bien sorcier.

Que propose Fortuneo Banque ?

Une carte gratuite et sans frais, même à l’étranger

Suivez vos dépenses en temps réel sur l’app

Même les paiements en devises sont (quasiment) toutes sans frais

L’offre proposée par Fortuneo Banque est disponible du 26 décembre 2024 au 13 janvier 2025. C’est une offre exclusivement réservée aux nouveaux clients de chez Fortuneo Banque, qui peuvent prétendre à recevoir jusqu’à 240 euros pour toute souscription à la carte Gold, ou jusqu’à 150 euros si vous optez pour la carte Fosfo. Pour ça, il faudra entrer le code FTN1224 au moment de choisir votre carte.

Une vraie banque en ligne solide pour vous accompagner

Si le fait de confier votre argent à une banque totalement digitale qui semble sortir de nulle part vous effraie, c’est compréhensible, bien sûr, mais ça ne devrait pas vous inquiéter. Car derrière Fortuneo Banque se trouve en fait une filiale du Crédit Mutuel Arkéa. Donc, vous bénéficiez d’une vraie expertise, avec des conseillers bancaires compétents et réactifs.

Il y a de nombreux avantages à souscrire chez Fortuneo : la tenue de compte est gratuite si vous utilisez votre carte bancaire au moins une fois par mois. Ce qui, avouons-le, est assez simple à faire. Par contre, si vous ne l’utilisez pas, vous devrez payer entre 3 euros et 5 euros de frais, selon la carte choisie. Les cartes concernées par les offres sont la Fosfo, accessible à tous, et la Gold, pour laquelle il faut que vous ayez un minimum de revenus de 1800 euros nets mensuels. Avec une de ces deux cartes en main, vous n’avez aucun frais sur les paiements et les retraits, ça, partout dans le monde, même sur les achats en ligne sur les devises étrangères.

Fortuneo mise gros sur son application mobile

Banque en ligne oblige, Fortuneo a très bien soigné son site web mais aussi son application mobile, disponible sur tous les smartphones un tant soit peu modernes. Vous profitez du suivi de vos dépenses en temps réel, vous pouvez souscrire des garanties comme l’assurance annulation ou interruption de votre vol (si vous avez la Gold Mastercard). Vous pouvez même utiliser votre smartphone pour payer, grâce à sa compatibilité avec des services comme Apple Pay ou Google Wallet.

Lorsque vous arrivez sur la page de l’offre, vous devez remplir un formulaire et l’envoyer en utilisant le code FTN1224. Mais il faut aussi choisir l’une des deux cartes : la Gold Mastercard ou la Fosfo. La première est la plus intéressante, car c’est elle qui propose la prime la plus haute. Vous avez 160 euros offerts pour une première ouverture de compte si vous effectuez 5 paiements via celle-ci dans les 90 jours. Pour toucher les 80 euros supplémentaires, vous devez transférer l’ensemble de vos prélèvements valides et vos virements récurrents chez Fortuneo Banque.

Si vous optez pour la carte Fosfo, le bonus maximum sera de 150 euros. Il est découpé de la même façon que précédemment, à savoir 70 euros offerts après 5 paiements réalisés dans les 90 jours avec la carte. Et 80 euros offerts pour le transfert de vos virements et prélèvements. Mais l’avantage, c’est qu’il n’y a pas de conditions de revenu ou d’épargne.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur les services qu’ont à offrir les banques en ligne, vous pouvez consulter notre comparateur dédié.

