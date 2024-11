330 € de prime juste avant le Black Friday : c’est la nouvelle offre à ne pas rater chez Fortuneo Banque

Fortuneo Banque a visiblement décidé de mettre le paquet avant le Black Friday : ses nouveaux clients peuvent se voir offrir jusqu’à 330 euros de prime pour toute première ouverture d’un compte avec une carte bancaire éligible. Et ce, jusqu’au 21 novembre inclus.

Pour attirer de nouveaux clients et les convaincre d’ouvrir un compte chez elles, les banques en ligne proposent souvent des offres plutôt alléchantes, à base de primes toujours plus élevées. En ce moment, celle qui nous intéresse le plus est sans conteste celle de Fortuneo Banque. Cette filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa offre en effet jusqu’à 330 euros pour toute ouverture d’un compte avec une carte éligible, et ce, alors même que le Black Friday n’a pas officiellement commencé.

Qu’a-t-on avec un compte Fortuneo ?

Une carte bancaire gratuite à partir d’un paiement par mois

Un suivi des dépenses en temps réel

Aucuns frais sur les paiements et retraits dans le monde

Jusqu’au 21 novembre inclus, Fortuneo Banque propose donc une prime pouvant atteindre 330 euros pour l’ouverture d’un compte. Lors de l’inscription, il faudra simplement choisir la Fosfo Mastercard ou la Gold Mastercard et renseigner le code promo FTN1124.

Lors de votre inscription, vous devrez tout d’abord remplir un formulaire et transmettre vos pièces justificatives. Pour bénéficier de l’offre, vous devrez vous inscrire avant le 21 novembre (inclus) en renseignant le code promo mentionné ci-dessus. L’offre s’articule comme suit : 150 euros seront offerts par la banque en ligne pour une première ouverture d’un compte de dépôt (individuel ou joint) avec une carte bancaire Gold CB Mastercard, qui doit être suivi de cinq paiements réalisés sous 90 jours. Si vous misez sur la Fosfo Mastercard, la carte plus accessible de Fortuneo, 70 euros seront offerts. Cette prime, de 70 euros ou de 150 euros, sera versée sur le compte associé à la carte dans les 30 jours après le cinquième paiement.

De plus, 100 euros en bons d’achats vous seront offerts si vous signez un mandat de mobilité bancaire, qui entraîne le transfert de l’ensemble de vos opérations. Puis, 80 euros seront versés dès que vous aurez utilisé le service d’aide à la mobilité bancaire neoChange pour le transfert de l’ensemble de vos opérations, toujours dans le cadre de la signature du mandat de mobilité bancaire. Notez enfin que le compte de dépôt et la carte bancaire devront être conservés pendant au moins un an ; dans le cas contraire, Fortuneo pourrait prélever le montant correspondant à la prime versée sur le compte.

Quels avantages chez Fortuneo Banque ?

Mais pourquoi choisir Fortuneo Banque, alors ? Tout d’abord parce qu’en tant que filiale du groupe Crédit Agricole, cette banque en ligne peut proposer des services et compétences que les banques traditionnelles possèdent déjà de leur côté. Et si Fortuneo s’adressait initialement à une clientèle plutôt aisée, cette néobanque s’est peu à peu ouverte à une audience plus large, grâce notamment à ses offres Fosfo, plus accessibles.

Concernant les prix, justement, Fortuneo Banque propose une tenue de compte gratuite, du moins si vous utilisez la carte bancaire au moins une fois par mois. Sinon, les frais peuvent aller de 3 à 5 euros par mois en fonction de la carte choisie. Qu’en est-il des cartes, justement, que l’on peut choisir pour la prime de bienvenue ? On a d’abord la Fosfo Mastercard, la plus abordable, qui est accessible sans condition de revenu. On a également la Gold Mastercard, pour laquelle il faut justifier d’au moins 1 800 € de revenus nets mensuels.

Quoi que vous choisissiez, vous n’aurez aucuns frais sur tous les paiements et retraits partout dans le monde, ni aucuns frais sur les achats en ligne effectués en devises étrangères. Le suivi des dépenses en temps réel, grâce à l’affichage instantané de toutes les opérations, est aussi disponible, de même que diverses garanties, concernant les voyages, par exemple. Pour finir, l’application de Fortuneo Banque est plutôt épurée et lisible, mais on aurait peut-être aimé un peu plus d’originalité et une identité plus marquée. Autrement, elle propose toutes les fonctionnalités basiques d’une appli bancaire et est capable de suivre des transactions en direct depuis n’importe quel palier de carte, d’effectuer des virements instantanés ou encore de créer des cartes virtuelles. La sécurité est également au cœur de l’expérience avec la possibilité de programmer la déconnexion automatique, par exemple. Pour couronner le tout, elle prend également en charge les plateformes Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay et même Fitbit Pay et Garmin.

