E.Leclerc fait son Black Friday : retrouvez le TOP 14 des produits Tech en forte promotion

Le Black Friday commence dans quelques jours, et E.Leclerc profite de l’occasion pour casser le prix de quelques produits high tech, et va jusqu’à récompenser ses adhérents. Pour vous y retrouver parmi toutes les offres, nous avons sélectionné les meilleures que l’on recommande les yeux fermés.

Comme le veut la coutume, le mois de novembre lance le Black Friday. C’est un moment privilégié pour s’équiper d’appareils à bon prix et de faire ses emplettes de Noel. Il y a une tonne d’offres chez les e-commerçants, notamment sur le site E.Leclerc. Vous pouvez dénicher de bonnes offres concernant les smartphones, tablettes, PC portables, téléviseurs 4K et objets connectés.

Les meilleures bonnes affaires chez E. Leclerc pendant la Black Friday Week

LG OLED55B4

Dalle Oled à 100 Hz, HDMI 2.1, prise en charge des meilleures normes vidéos… Le TV LG OLED55B4 a clairement tout pour plaire. Surtout lorsque son prix passe de 1 299 euros à 899 euros à la Black Week.

Le TV LG OLED55B4 en quelques mots

Une dalle OLED 4K de 55 pouces + 100 Hz

Une compatibilité avec les formats HDR10, HLG et Dolby Vision

Des ports HDMI 2.1 compatibles VRR, ALLM, G-Sync et FreeSync

Initialement à 1 299 euros, puis réduit à 1 099 euros, le téléviseur LG OLEDB4 en 55 pouces voit son prix passer à 899 euros chez E. Leclerc.

Hisense 55E7NQ Pro

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle télévision de qualité sans vous ruiner, le modèle 55E7NQ Pro du constructeur Hisense (4K, Q led et 144 Hz) pourrait bien vous charmer, d’autant plus qu’elle profite de 109 euros de remise immédiate à la Black Week.

Les avantages du Hisense 55E7NQ Pro

Une fréquence de rafraîchissement max de 144 Hz

Il est compatible Dolby Vision et HDR10+

Profite d’un bon contraste et d’une colorimétrie affinée avec le Qled

Avec un prix barré à 599 euros, le TV Hisense 55E7NQ Pro s’affiche à présent à 490 euros sur le site E. Leclerc.

Lenovo LOQ 15IAX9

Si vous recherchez un ordinateur portable pour jouer tranquillement à vos jeux préférés, sans débourser plus de 1 000 euros, nous avons la solution : le Lenovo LOQ 15IAX9 avec RTX 4060 passe sous les 850 euros.

Les points forts du Lenovo LOQ 15IAX9

Un écran Full HD de 15,6 pouces à 144 Hz

Une RTX 4060 associée à un i5-12450HX

24 Go de RAM DDR5 + 512 Go SSD NVMe

Au lieu d’un prix barré à 1 099 euros, le PC portable Lenovo LOQ 15IAX9 se négocie aujourd’hui à 849 euros chez E. Leclerc.

HP 15-fc0094nf

Besoin d’un nouveau PC portable sans avoir à dépenser une fortune ? Ce laptop HP 15-fc0094nf doté d’une puce AMD Ryzen 7 7730U semble tout choisi, surtout maintenant qu’il peut vous revenir 31 % moins chers.

Que propose le HP 15-fc0094nf ?

Un laptop léger avec un écran tactile en Full HD

Avec les performances d’une puce AMD Ryzen 7 7730U

Accompagné de 16 Go RAM et 512 Go SSD

Le PC portable HP 15-fc0094nf bénéficie d’une belle remise et s’affiche chez E. Leclerc à 549 euros au lieu de 799 euros habituellement.

Ninebot Segway E2 E

Si vous hésitiez encore à investir dans une trottinette électrique, E. Leclerc vous facilite la tâche pendant le Black Friday en proposant la Ninebot KickScooter E2 E à seulement 199 euros.

La Segway KickScooter E2 E, c’est quoi ?

Une trottinette légère, facile à plier et à transporter

Un moteur de 250 W pour une vitesse max de 20 km/h

Une autonomie correcte pour les petits trajets

Lancée à 329 euros, la trottinette électrique Ninebot Segway KickScooter E2 E est en ce moment remisée à 199 euros chez E. Leclerc.

Samsung Galaxy Watch FE

La Samsung Galaxy Watch FE propose une expérience relativement haut de gamme, le tout à un prix plus contenu grâce à quelques petites concessions faites ici et là. Testés 7/10 par nos soins, cette tocante est une bonne alliée au quotidien et bénéficie de 39 % de remise.

On aime la Samsung Galaxy Watch FE pour…

Son design soigné et ses finitions réussies

Sa navigation fluide

Ses mesures de santé globalement précises

La Samsung Galaxy Watch FE est disponible au prix de 229 euros, mais en ce moment, on la trouve en promotion à 139 euros sur le site E.Leclerc.

Samsung Galaxy Tab A9+

Si vous souhaitez investir dans une tablette à un prix contenu, la nouvelle Galaxy Tab A9+ de Samsung pourrait bien vous plaire. Conçue pour les petits budgets, la voilà dans un pack à moins de 200 euros durant la Black Week.

Samsung Galaxy Tab A9 +, c’est quoi ?

Une dalle de 11 pouces qui monte jusqu’à 90 Hz

La présence de quatre haut-parleurs avec Dolby Atmos

Une expérience fluide

Le pack Samsung Galaxy Tab A9+ se trouve en ce moment à 199 euros au lieu de 259 euros de base, sur le site E. Leclerc.

Samsung Galaxy S23 FE

Le Samsung Galayx S23 FE se rapproche d’un smartphone haut de gamme, mais avec quelques petits sacrifices pour s’afficher à un prix plus modéré. Pour la Black Friday Week, il devient plus abordable après 260 euros de remise.

Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S23 FE

Un joli design avec un très bel écran Amoled

Une bonne qualité photo

Une partie logicielle soignée avec OneUI 6 et Android 14

Le Samsung Galaxy S23 FE dans sa version 128 Go est sorti au prix de 699 euros, mais avec cette offre E. Leclerc, vous pouvez l’obtenir à 439 euros.

Xiaomi Redmi Note 13 5G

Écran de bonne facture, bonnes performances, autonomie généreuse… Le Xiaomi Redmi Note 13 5G cumule les atouts, et devient encore plus intéressant après 100 euros de réduction.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Redmi Note 13 5G

Une dalle Amoled FHD+ de 6,67 pouces + 120 Hz

Une puce Dimensity 6080 compatible 5G

Une bonne autonomie

Auparavant proposé à 299,99 euros, le Xiaomi Redmi Note 13 5G est maintenant proposé à 199,99 euros sur E. Leclerc.

Samsung Galaxy A25 5G

Le A25 est l’un de ses fiers représentants des Samsung Galaxy A, et aspire à offrir une expérience fluide et simple, des performances correctes et un design classique, mais réussi, pour un prix relativement contenu, surtout durant la Black Friday Week.

Qu’est-ce qu’on aime sur le Samsung Galaxy A25 ?

Son bel écran Amoled à 120 Hz

Ses quatre années de mises à jour majeures

Son bon capteur principal

Commercialisé à 319 euros, le Samsung Galaxy A25 (128 Go) est dorénavant proposé à 218,50 euros sur le site E. Leclerc.

JBL 2.1 Deep Bass MK2

Si vous souhaitez rendre plus impactant et immersif vos films et séries, sans y mettre le prix fort, la JBL Deep Bass est la bonne solution. Cette barre de son est puissante, mais surtout plus abordable à moins de 300 euros.

Ce qu’il faut retenir de la JBL 2.1 Deep Bass MK2

Des basses puissantes et profondes

Un rendu sonore 2.1 et un son surround grâce à sa compatibilité Dolby Digital

Compatible Bluetooth

Proposée à 399 euros, la JBL 2.1 Deep Bass MK2 est remisée à 299 euros sur le site E. Leclerc.

Google Pixel 8a

En attendant le Google Pixel 9a, le Pixel 8a est le meilleur photophone dans sa catégorie de prix. En plus d’offrir les mêmes performances et la même durée de suivi logiciel que le reste de la gamme, son appareil photo propose un zoom numérique x8 totalement bluffant !

Le Google Pixel 8a à quoi à offrir ?

Un écran 120 Hz bien calibré et lumineux

Aussi performant que le Pixel 8 et avec 7 ans de MAJ

Le meilleur zoom numérique de son segment

De base à 549 euros, le Google Pixel 8a (128 Go) peut vous revenir à 429 euros sur le site E.Leclerc grâce à 113 euros ajouté sur votre carte de fidélité.

Xiaomi 13T

Chez Xiaomi, la gamme T est l’alternative des modèles plus haut de gamme avec une fiche technique équilibrée en conservant un prix contenu. Le 13T en fait partie, et ne déroge pas à règle. Il semble un très bon choix pour en faire votre smartphone puisqu’il ne coûte pas plus de 400 euros.

Le Xiaomi 13 T, c’est quoi ?

Une dalle Oled FHD+ à 144 Hz

Un SoC puissant

Une batterie conséquente et une charge 67 W

Le Xiaomi 13T est un smarpthone vendu au départ à 649 euros, mais grâce à la Black Week, on le retrouve sur 399 euros sur le site E.Leclerc. Et ce grâce à 250 euros en bon d’achat sur la carte.

Google Pixel 9

Le Google Pixel 9 est un smartphone au design soigné, épaulé par de nombreuses fonctions liées à l’intelligence artificielle, sans compter une puissance à la hauteur de ses prétentions. Disponible depuis quelques mois, le voilà déjà 100 euros moins cher.

Les avantages du Google Pixel 9

ÒSon écran OLED de 6,3″ qui affiche 2424 x 1080 pixels à 120 Hz

La marque promet 7 ans de mises à jour, c’est énorme

Un nouveau design moderne et un côté photo au top

Vendu à 899 euros, le Google Pixel 9 (128 Go) est actuellement affiché à 799 euros sur le site E. Leclerc. La déduction se fait sur la carte de fidélité.

