En proposant des smartphones avec un excellent rapport qualité/prix, Xiaomi a réussi à s’imposer comme un acteur décisif du marché des mobiles, y compris en France. Mais quel smartphone de Xiaomi choisir ? Le catalogue est large et propose aussi bien du haut de gamme abordable que de l’entrée de gamme à petit prix. Mi 9, Mi 9T, le Redmi Note 7, ou encore Mi A2 sous Android One… retrouvez toutes les meilleures références de la marque en 2019.

Depuis l’arrivée officielle de Xiaomi en France, il est bien plus facile de mettre la main sur les produits du célèbre constructeur chinois. Les smartphones de la marque sont réputés pour leur excellent rapport qualité/prix, mais la gamme est très large et il est très facile de se perdre entre les différents modèles. Pour vous aider à y voir plus clair, nous en avons sélectionné quelques-uns qui correspondront à votre budget.

Les modèles haut de gamme

Xiaomi Mi 9 : la puissance du Snapdragon 855

Avec le Xiaomi Mi 9, le constructeur apporte en France le premier smartphone qui embarque la nouvelle puce de la maison Qualcomm : le Snapdragon 855. Autant vous dire que ce nouveau flagship est une véritable bête de puissance. Pour exemple, il peut faire tourner Fortnite mobile en mode graphique élevé à 60 fps et en mode épique à 30 fps.

Il possède d’autres atouts qui font de lui aujourd’hui le smartphone avec le meilleur rapport qualité/prix du marché : un module triple capteur 48 + 16 + 12 mégapixels très performant, la charge sans-fil Turbo Power à 20 W, un système de charge rapide filaire en 27 W et une autonomie confortable (sans être extraordinaire) grâce à sa batterie de 3 300 mAh.

Pour tout savoir, retrouvez notre test complet du Xiaomi Mi 9.

Pourquoi choisir le Xiaomi Mi 9 ?

La puissance du Snapdragon 855

Son triple capteur performant

Compatible charge sans fil jusqu’à 20 W

Les modèles milieu de gamme

Xiaomi Mi 9T : le bon rapport qualité/prix

Le Xiaomi Mi 9T se place entre le Xiaomi Mi 9 et le Xiaomi Mi 9 SE. Il propose globalement une expérience assez similaire à son grand-frère, avec quelques différences qui lui permettent de viser un tarif plus abordable.

La première chose que l’on remarque que le Mi 9T est son capteur frontal sous forme de caméra pop-up, qui permet de libérer de la place sur son grand écran AMOLED de 6,39 pouces. Il ne profite également pas du Snapdragon 855 du Mi 9 mais opte pour un Snapdragon 730 qui lui conférera globalement une expérience similaire et surtout d’excellentes performances en jeu.

Pour le reste de ses caractéristiques, on retrouve une batterie de 4000 mAh qui lui conférera plus de 48 heures d’autonomie et un triple capteur photo de 48 + 8 (téléobjectif) + 13 (ultra grand-angle) mégapixels. Globalement, c’est une excellente solution de milieu de gamme.

Retrouvez notre test du Xiaomi Mi 9T où reçu la note de 8/10.

Pourquoi choisir le Xiaomi Mi 9T ?

Autonomie monstrueuse

Très bonnes performances en jeu

Design très original

Écran très lumineux

Xiaomi Mi 9 SE : une puissante version compacte

Le Xiaomi Mi 9 SE conserve le design de son aîné (le Mi 9), avec la même encoche en forme de goutte d’eau sur la partie supérieure de sa dalle AMOLED de 5,97 pouces et le même dos en verre avec de jolis reflets, mais dans un format plus compact. Il conserve également le module triple capteur, mais avec une configuration légèrement différente de ce qui est connu sur l’actuel flagship. On retrouve alors un capteur principal de 48 mégapixels, un second de 13 mégapixels et un troisième de 8 mégapixels servant de téléobjectif avec un zoom x2 sans perte.

Au niveau des performances, son Snapdragon 712 épaulé par 6 Go de mémoire vive fait des merveilles pour cette gamme de prix. Cette configuration permet tout simplement de profiter d’une expérience fluide sous Android 9.0 Pie avec l’interface MIUI, mais également de faire tourner quelques jeux 3D — et le tout sans chauffer. De plus, il propose également le capteur d’empreintes sous l’écran, toujours aussi réactif et pratique à utiliser au quotidien.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test détaillé du Xiaomi Mi 9 SE.

Pourquoi opter pour le Xiaomi Mi 9 SE ?

Une version compacte, mais tout de même puissante (Snapdragon 712)

Avec un écran AMOLED équipé d’un capteur d’empreintes optique

Et son module triple capteur photo

Les modèles d’entrée de gamme

Xiaomi Redmi Note 7 : une montée en gamme

Le Redmi Note 7 a une réputation à tenir, on peut d’ailleurs dire qu’il fait facilement honneur à sa gamme. Toujours en proposant rapport qualité/prix excellent, Xiaomi arrive a proposer un smartphone encore une fois complet, fonctionnel et très endurant, tout en étant plus performant.

Il intègre un écran IPS LCD de 6,3 pouces avec une définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, cette dalle est de bonne facture et agréable à l’œil. Son encoche est d’ailleurs très discrète avec sa forme de gouttelette. Ce Redmi Note 7 monte en grade et propose un SoC Snapdragon 660 épaulé par 3 ou 4 Go de mémoire vive selon la version choisie. Une configuration que l’on retrouve sur le Xiaomi Mi A2 et qui permet de bénéficier d’une expérience utilisateur fluide sous Android 9.0 Pie avec l’interface MIUI 10.

Du côté de la photo, là aussi il impressionne (pour un smartphone d’entrée de gamme) avec son double capteur 48 + 5 mégapixels. Mais son réel point fort est son autonomie. Avec sa batterie de 4000 mAh, il s’inscrit dans la digne lignée des smartphones Redmi réputés pour leur endurance sans faille.

Pour en savoir plus sur le Redmi Note 7, n’hésitez pas à lire notre test complet.

Pourquoi opter pour le Xiaomi Redmi Note 7 ?

Son excellent rapport qualité/prix

Ses performances revues à la hausse

Une partie photo convenable pour son prix

Une autonomie au-dessus du lot

Xiaomi Mi A2 : l’alternative Android Pure

Le Mi A2 est l’un des rares smartphones de Xiaomi estampillé Android One. Cela signifie une interface pure pour Android avec des mises à jour de sécurité régulières. Trois versions du Mi A2 sont disponibles : 4 Go/32 Go, 4 Go/64 Go et 6 Go/128 Go.

Il embarque un grand écran Full HD+ de 5,99 pouces qui occupe 78 % de la façade du téléphone, une batterie de 3 000 mAh pour une autonomie raisonnable, mais surtout un SoC Qualcomm Snapdragon 660 cadencé à 2,2 GHz qui offre des performances plus que satisfaisantes sur un smartphone de milieu de gamme. Concernant la partie photo, il propose un double capteur principal de 12 + 20 mégapixels et une caméra frontale de 20 mégapixels.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Xiaomi Mi A2 sur FrAndroid.

Pourquoi s’orienter vers un Xiaomi Mi A2 ?

Le combo Xiaomi + Android One

Un grand écran sans encoche

Des performances plus que satisfaisantes

Xiaomi Redmi 7 : une alternative idéale pour les petites bourses

Après un Xiaomi Redmi Note 7 déjà excellent, le constructeur chinois nous apporte une solution encore plus abordable que la précédente. Évidemment, quelques sacrifices ont été nécessaires pour réduire la facture, mais cela n’empêche pas le Xiaomi Redmi 7 de proposer un rapport performances/prix imbattable. Pour moins de 170 euros, on retrouve tout de même un smartphone équipé d’une puce Snapdragon 632, ce qui est extrêmement rare sur ce segment tarifaire. De ce fait, il propose une expérience utilisateur fluide sous Android 9.0 Pie avec l’interface MIUI, mais offre également la possibilité de jouer à quelques jeux 3D.

Le design reste très similaire à la version « Note », néanmoins avec un écran de moins bonne qualité, notamment par sa définition HD+ de 1520 x 720 pixels et son manque flagrant de luminosité qui le rend difficilement consultable en plein soleil. Toutefois, l’autonomie est là pour faire pencher la balance. Avec une batterie de 4 000 mAh, le nouveau smartphone d’entrée de gamme du constructeur chinois peut facilement tenir pendant plus de deux jours d’utilisation.

En bref, c’est tout simplement le smartphone idéal pour quiconque cherche un téléphone autour de 170 euros, sans pouvoir monter à 200 euros. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours lire notre test du Xiaomi Redmi 7.

Pourquoi opter pour le Xiaomi Redmi 7 ?

Son rapport performances/prix imbattable

Son autonomie très confortable

Tout simplement le smartphone idéal pour les petites bourses

Les forfaits mobiles à petit prix

Qui est Xiaomi ?

Xiaomi est une entreprise fondée en 2010, par Lei Jun, un milliardaire chinois, avec comme objectif la vente de smartphones de bonne qualité à des prix défiants toute concurrence. Au départ, assez méconnue dans l’Hexagone, la marque se fait de plus en plus connaître même au-delà des cercles technophiles. La communauté est très active notamment autour de MIUI, une interface Android totalement modifiée.

L’implantation de Xiaomi en France se déroule pour l’instant très bien avec, entre autres, l’ouverture de divers magasins physiques.