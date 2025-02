Test du Xiaomi Redmi Note 14 5G : une très bonne recette pour le prix demandé

En plus des trois nouveaux smartphones Redmi Note estampillées "Pro", l'offre de smartphones de milieu de gamme de Xiaomi de ce début 2025 est complétée par deux modèles "pas Pro" dont un compatible 5G et vendu 300 €.

Après avoir testé le Redmi Note 14 Pro+ et le Redmi Note 14 Pro 5G, c’est au tour du Redmi Note 14 5G de passer entre nos mains douces et néanmoins exigeantes.

En quoi ce modèle se distingue-t-il de son grand frère, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G, commercialisé 130 € plus cher ? Malgré les concessions faites sur son équipement, le smartphone peut il encore prétendre offrir un bon rapport performances / prix et ainsi constituer un choix pertinent dans cette gamme de prix ? C’est ce que nous allons voir en détail.

Fiche technique

Modèle Xiaomi Redmi Note 14 5G Dimensions 75,7 mm x 162,4 mm x 7,99 mm Taille de l’écran 6,67 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 395 ppp Technologie AMOLED SoC Qualcomm Dimensity 7025-Ultra Puce graphique IMG BXM-8-256 Stockage interne 128 Go, 256 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 108 Mp

Capteur 2 : 8 Mp

Capteur 3 : 2 Mp Capteur photo frontal 20 Mp Bluetooth 5.3 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5110 mAh Poids 190 g Couleurs Noir, Vert, Mauve Fiche produit

Design plat ou arrondi ? Les deux !

Extérieurement, le Xiaomi Redmi Note 14 5G est en quelque sorte une fusion entre le Redmi Note 13 Pro 5G, avec ses bords plats, et le Redmi Note 14 Pro 5G, avec son dos arrondi sur ses 4 bords. Et il faut reconnaître que le résultat s’avère plutôt sophistiqué et séduisant.

En revanche, pour ce qui est du bloc optique, le smartphone fait plus penser au Redmi Note 13 Pro 5G. En effet, les trois objectifs sont regroupés dans un bloc presque carré et placé dans le coin supérieur gauche (alors que le bloc optique du Redmi Note 14 Pro 5G est plus arrondi et centré).

Cela peut constituer un (petit) inconvénient, car le smartphone n’est pas très stable, si on l’utilise lorsqu’il est posé sur un bureau. Rien de dramatique toutefois.

Le Xiaomi Redmi Note 14 5G mesure 16,2 x 7,6 x 0,8 cm, pour un poids de 190 grammes. Il est disponible en trois coloris : noir, vert ou violet. Son dos, en plastique, est doux et mat, et a l’avantage de retenir très peu les traces de doigts.

À l’avant, l’écran dispose d’une protection de type Corning Gorilla Glass 5, moins efficace que le revêtement Gorilla Glass Victus 2 qui recouvre l’écran du Redmi Note 14 Pro 5G. D’ailleurs, il a fallu moins de deux semaines pour voir apparaître une assez belle rayure sur l’écran de notre exemplaire de test, malgré le soin que nous prenons avec les appareils que nous testons ! L’ajout d’un film de protection pourrait être judicieux.

Certifié IP64, le smartphone est donc totalement étanche à la poussière, mais pas à l’eau (contrairement au Redmi Note 14 Pro 5G, qui est certifié IP68 et peut donc être immergé sans risque). Il peut toutefois être utilisé sous la pluie sans aucun risque de dysfonctionnement.

Pour le reste, on retrouve le traditionnel capteur d’empreintes digitales, placés au bas de l’écran. Si on le désire, il est également possible d’utiliser la reconnaissance du visage pour sortir du mode veille.

Xiaomi Redmi Note 14 5G // Source : Xavier Regord – Frandroid

Un écran qui fait le job, sans extravagance

En ce qui concerne l’affichage, le Xiaomi Redmi Note 14 5G fait dans le classique. Ainsi, l’écran exploite une matrice OLED de 6,67 pouces, qui supporte une définition Full HD+, soit 2400 x 1080 pixels (contre 2712 x 1220 pixels pour le Redmi Note 14 Pro 5G).

Sans surprise, la fréquence maximale est de 120 Hz. Par défaut, le taux de rafraichissement s’adapte – 60 Hz ou 120 Hz – selon l’application en cours d’utilisation. Mais, on a bien sur la possibilité de fixer la fréquence manuellement à 60 Hz ou 120 Hz. Compte tenu du prix du smartphone, on ne peut pas vraiment déplorer le fait que l’écran ne supporte pas la technologie LTPO, qui aurait permis de faire varier la fréquence de l’affichage de façon beaucoup plus fine, améliorant ainsi l’autonomie.

Xiaomi Redmi Note 14 5G // Source : Xavier Regord – Frandroid

D’autre part, si la luminosité maximale annoncée par Xiaomi est de 1200 nits (avec un pic à 2100 nits), les mesures que nous avons réalisées à l’aide de notre sonde et du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays, montrent que l’écran est en mesure d’afficher – par défaut – des images avec une luminosité d’environ 455 nits, et que celle-ci grimpe aux environs de 1044 nits en SDR (et 1076 nits en HDR), lorsqu’on active le mode Luminosité Automatique (adaptative). Ces valeurs sont dans la moyenne pour un smartphone d’entrée / milieu de gamme.

La colorimétrie, quant à elle, s’avère assez satisfaisante, avec une température des couleurs moyenne neutre à souhait (6425 K) et un Delta E moyen à peine supérieur à 3 (3,65 en l’occurrence) dans le mode Standard (le meilleur), ce qui indique une assez bonne fidélité globale des couleurs.

En revanche, la couverture colorimétrique est un peu moins satisfaisante, puisque l’écran n’est en mesure de reproduire que 76 % du gamut DCI-P3. Toutefois, en pratique, cela ne grève pas vraiment la beauté des couleurs affichées.

Xiaomi Redmi Note 14 5G // Source : Xavier Regord – Frandroid

Logiciel : le minimum syndical en matière d’IA

Le Redmi Note 14 5G fonctionne sous Android 14, avec la surcouche HyperOS de Xiaomi. Bon point, les mises à jour du système sont garanties pour les quatre prochaines années (et 6 ans pour les mises à jour de sécurité).

Xiaomi Redmi Note 14 5G // Source : Xavier Regord – Frandroid

Pas de services IA aussi riches que sur le Redmi Note 14 Pro+ 5G. Il faut ici se contenter de l’assistant Gemini de Google et de deux fonctions IA, présentes parmi les outils de retouche d’images. Il s’agit en l’occurrence de l’effaceur d’objets et d’un outil qui permet de modifier l’aspect du ciel d’une photo.

Ces deux outils sont très faciles d’utilisation et s’avèrent efficaces. On note que toute la colorimétrie de l’image est modifiée pour s’adapter au nouveau type de ciel qu’on a sélectionné.

Performances : un GPU à la traîne

Le processeur Mediatek Dimensity 7025 Ultra qui équipe le Xiaomi Redmi Note 14 5G est une évolution du Dimensity 6300 qui figure dans le TCL 50 Pro NXTPaper que nous avons testé il y a peu de temps.

En effet, cette puce intègre deux cœurs Cortex A78 cadencés à 2,5 GHz et 6 autres cœurs Cortex A55, qui fonctionnent à 2.0 GHz. Le processeur Dimensity 7025 Ultra est donc moins véloce donc que celui présent au sein du Redmi Note 14 Pro 5G (Dimensity 7300 Ultra). Il est complété par 8 Go de mémoire.

Globalement, dans le cadre d’une utilisation bureautique et multimédia de tous les jours (surfer sur le Web et les réseaux sociaux, regarder des photos et des vidéos, etc.), les performances du smartphones s’avèrent suffisantes pour assurer une bonne réactivité du système.

Mais, si on est joueur, il faut savoir que les possibilités du GPU sont quelque peu limitées. En effet, si nous avons pu utiliser dans de bonnes conditions des jeux comme Diablo Immortal ou Raiden Fighter, il a été en revanche impossible d’installer Fortnite en raison des trop modestes performances de la puce graphique (nous avions pu l’installer et l’utiliser sur le Redmi Note 14 Pro 5G et sur le TCL 50 Pro NXTPaper).

Cela se voit d’ailleurs parfaitement si on analyse les résultats que nous avons obtenus avec les différents benchmarks du marché. Par exemple, avec Antutu, si les performances du CPU sont à la hauteur de celles des puces des autres smartphones de prix équivalent, le score du GPU est parmi les plus bas.

Xiaomi Redmi Note 14 5G // Source : Xavier Regord – Frandroid

Photo : un capteur de 108 mégapixels efficace

Comme souvent, sur ce type de smartphone de milieu de gamme, trois objectifs sont présents au dos du boîtier. Et, comme très souvent, seuls deux d’entre eux ont une réelle utilité (le grand-angle et l’ultra grand-angle), car le troisième permet de prendre des photos en mode macro, discipline photographique pour le moins marginale.

Ces objectifs sont associés aux capteurs suivants :

Grand-angle : 108 mégapixels

Ultra grand angle : 8 mégapixels

Pour réduire les risques de photos floues, l’objectif principal est doté d’un dispositif de stabilisation optique (OIS). Son ouverture est de f/1,7. De plus, on note que si la définition de son capteur est inférieure à celle des Redmi Note Pro (200 mégapixels), les images issues des deux capteurs ont quasiment la même définition (4000 x 3000 pixels pour le Redmi Note 14 5G contre 4080 x 3060 pixels pour le Redmi Note 14 Pro 5G).

La différence réside dans l’utilisation de la technologie Pixel Binning 16-en-1 pour le capteur 200 mégapixels, contre Pixel Binning 9-en-1 pour le modèle de 108 mégapixels. Rappelons que le but de cette technologie est de créer des « super pixels », capables de capter 9 ou 16 fois plus de luminosité, ce qui est particulièrement avantageux dans des environnements faiblement éclairés (en intérieur ou en extérieur, de nuit).

Grand angle

De jour, la qualité des clichés générés par le capteur principal est indéniable. La précision est au rendez-vous et les couleurs sont réalistes.

De nuit, comme on peut le constater sur les quelques exemples ci-dessous, la technologie Pixel Binning s’avère également très efficace.

Et, malgré l’absence d’un téléobjectif (ce qui parfaitement normal pour un smartphone de ce prix !), le constructeur clame haut et fort que le smartphone est capable de produire des photos avec zoom numérique 3x sans perte de qualité (par rapport à un véritable zoom optique équivalent). Dans les faits, cela se vérifie la plupart du temps, en plein jour. Il est même possible de pousser le zoom numérique jusqu’en 5x et de toujours bénéficier d’une qualité tout à fait appréciable.

Mais, si on essaye de se rapprocher encore plus de son sujet, avec un zoom numérique 10x, l’image ressemble alors plus à une œuvre d’art abstraite, à un dessin ou une BD qu’à une photographie.

Xiaomi Redmi Note 14 5G – Zoom 10x

De nuit, on peut faire appel au zoom numérique, si on se limite à un facteur de grossissement maximum de 3x. Les photos sont plutôt satisfaisantes, surtout si on regarde sur le petit écran d’un smartphone (sur un moniteur, on remarque que le piqué des images n’est pas aussi bon que celui des images capturées en plein jour).

Ultra grand-angle

Lorsque les conditions d’éclairage sont bonnes, l’objectif ultra grand angle produit lui aussi des images de bonne qualité, malgré leur définition plus petite que celles générées par le capteur principal (3264 x 2448 pixels).

Xiaomi Redmi Note 14 5G – Ultra grand angle

De nuit, la qualité des photos prises avec l’objectif ultra grand angle va dépendre de la présence, ou pas, de sources lumineuses à proximité. Si celles-ci sont trop peu nombreuses ou trop éloignées, les photos produites ont de grandes chances d’être floues. Dans le cas contraire, les résultats peuvent être exploitables.

Macro

Passons rapidement sur l’objectif macro et son (tout petit) capteur de 2 mégapixels, qui permettent de faire des gros plans (pour peu que l’objet photographié soit parfaitement immobile).

Selfies

Enfin, avec sa définition de 20 mégapixels, l’objectif frontal permet de réaliser des selfies précis, avec ou sans effet Bokeh (effet de flou, plus ou moins fort, appliqué à l’arrière plan en mode Portrait). Dans les deux cas, on dispose de diversions fonctions d’embellissement du visage, si on désire obtenir des clichés plus flatteurs.

Enfin, comme sur le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G, on dispose des options permettant de capturer des photos dynamiques ou de prendre un très grand nombre de clichés en un temps minimum (mode rafale).

Vidéos

Le moins qu’on puisse dire, c’est que les facultés du Xiaomi Redmi Note 14 5G sont très limitées lorsqu’il s’agit de filmer ! En effet, les séquences ne peuvent être capturées qu’en Full HD (1080p), et avec seulement 30 images par seconde.

Audio : la prise casque, le retour

Les deux haut-parleurs qui équipent le Xiaomi Redmi Note 14 5G restituent le son en stéréo. Ils offrent un rendu audio correct, avec – comme très souvent – des basses quasi inexistantes, ce qui peut rendre ce dernier légèrement désagréable à fort volume.

Il est donc préférable d’utiliser un casque ou des écouteurs. Et la bonne surprise, dans ce domaine, réside dans la présence d’une prise casque (alors que le Redmi Note 14 Pro 5G et Pro+ 5G en sont dépourvus). Ce détail est toujours intéressant pour ceux qui possèdent déjà un casque filaire et qui ne désirent pas le remplacer par un modèle Bluetooth.

Xiaomi Redmi Note 14 5G // Source : Xavier Regord – Frandroid

Réseau et communication

Le Xiaomi Redmi Note 14 5G peut recevoir deux cartes nano SIM. Bon point, l’un des deux emplacements peut aussi accueillir une carte mémoire microSD, toujours pratique si on désire stocker un très grand nombre de photos et de vidéos.

Pour le reste, le smartphone est compatible avec les technologies Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 et NFC.

Batterie : une bonne autonomie en streaming vidéo

A l’instar du Redmi Note Pro 14 5G, la capacité de la batterie du Redmi Note 14 5G est de 5110 mAh.

À l’aide du benchmark intégré à l’application PC Mark, nous avons mesuré une autonomie de 12 heures et 11 minutes, avec une luminosité d’affichage de 250 nits et une fréquence d’affichage adaptative (le mode activé par défaut). C’est donc le temps qu’il faut pour que le niveau de la batterie passe de 100% à 20%, en faisant tourner en boucle diverses applications bureautiques et multimédias.

Ce résultat s’avère légèrement moins bon (d’une heure) que celui observé avec le Redmi Note 14 Pro 5G. Dans le cadre d’une utilisation « normale », la batterie devrait donc autoriser un fonctionnement pendant une journée et demie, voire deux jours (en utilisation légère), ce qui place le smartphone dans la moyenne.

Nous avons également évalué l’autonomie en streaming vidéo, dans les mêmes conditions, en lisant en boucle un film de 2 heures en Wi-Fi depuis Netflix. Au bout de 2 heures, le niveau de la batterie a baissé de 11%. Ensuite, la batterie était encore chargée à hauteur de 78 % après 4 heures de lecture (-22%) et enfin à hauteur de 66 % après 6 heures (-34 %). La baisse du niveau de charge de la batterie semble donc constante, ce qui permet d’envisager une autonomie totale d’un peu moins de 18 heures, ce qui est plutôt satisfaisant.

La recharge filaire s’effectue avec un adaptateur – non fourni – de 45 W au maximum. Selon Xiaomi, ce dernier devrait permettre de regonfler la batterie à bloc en 57 minutes.

Xiaomi Redmi Note 14 5G // Source : Xavier Regord – Frandroid

Le Redmi Note 14 5G est d’ores et déjà disponible en boutique, au prix de 303 €, en version 8 Go de mémoire et 256 Go de stockage (la seule proposée pour ce modèle).

Toutefois, il est disponible à 273 € sur le site du constructeur, avec la possibilité de bénéficier de 20 € de réduction supplémentaires, voire même de 20% de réduction si on est étudiant (jusqu’au 2 mars).