Redmi Note 14 4G vs Redmi Note 14 5G : comment choisir le meilleur Xiaomi Redmi Note ?

Xiaomi fait partie des rares constructeurs à continuer à commercialiser des smartphones 4G. Alors comment se compare le Redmi Note 14 4G à son cousin compatible 5G ? Réponse dans ce nouveau versus !

Que ce soit par principe, parce que son opérateur ne propose pas de 5G ou pour économiser une poignée d’euros, le choix du Redmi Note 14 4G peut s’entendre. D’ailleurs, on va le voir, les différences techniques entre les deux modèles sont assez maigres. Le Redmi Note 14 4G, noté 7/10 chez nous, est commercialisé pour 199 euros. Le Redmi Note 14 5G, noté 7/10 également), à partir de 299 euros. Quel est le meilleur smartphone ? Réponse dans ce comparatif.

Les fiches techniques des Xiaomi Redmi Note 14 4G et Redmi Note 14 5G

Modèle Xiaomi Redmi Note 14 4G Xiaomi Redmi Note 14 5G Dimensions 78,15 mm x 164,84 mm x 8,16 mm 75,7 mm x 162,4 mm x 7,99 mm Taille de l’écran 6,67 pouces 6,67 pouces Définition 2400 x 1080 pixels 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 395 ppp 395 ppp Technologie AMOLED AMOLED SoC Mediatek Helio G99-Ultra Qualcomm Dimensity 7025-Ultra Puce graphique Mali-G57 MC2 IMG BXM-8-256 Stockage interne 128, 256 Go 128, 256, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 108

Capteur 2 : 2

Capteur 3 : 2 Mp Capteur 1 : 108

Capteur 2 : 8

Capteur 3 : 2 Mp Capteur photo frontal 20 Mp 20 Mp Bluetooth 5.3 5.3 5G Non Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5500 mAh 5110 mAh Poids 200 g 190 g Couleurs Noir, Bleu, Vert Noir, Vert, Mauve Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

De faux jumeaux

Les Redmi Note 14 sont très similaires, que l’on parle de la version 4G ou 5G. Les deux affichent des dimensions distinctes, mais l’enrobage reste globalement le même. Il faut toutefois noter que le modèle 5G est légèrement plus léger (190 grammes) que le 4G (196 grammes).

Mais là où la version 4G profite d’un cadre en aluminium, le Redmi Note 14 5G en reste à du plastique — sans doute dans une logique de maîtrise des coûts. Cela ne se remarque pas vraiment à l’usage, d’autant que le rendu mat parvient à faire illusion sur le matériau utilisé.

Le smartphone le plus cher a néanmoins un bel atout face à son cousin : une certification IP64, contre IP54 pour le modèle 4G, qui améliore sensiblement la résistance aux éclaboussures et à la poussière. Pour les plus maladroits, ça peut faire la différence.

Enfin, et nous en parlerons plus bas, les bordures de l’écran du Redmi Note 14 5G sont bien plus fines que celles qui ornent la version 4G.

Un écran plus lumineux ?

L’écran du Redmi Note 14 5G couvre une plus grande surface que celui du Redmi Note 14 4G. Ce n’est sans doute pas grand-chose, mais cela se remarque lorsqu’on les compare côte à côte. En revanche, on reste sur deux dalles AMOLED profitant d’une fréquence de 120 Hz.

La luminosité est cependant meilleure sur la version 5G. Enfin, ça c’est sur le papier. D’après notre sonde, le Redmi Note 14 4G a fourni des meilleurs résultats (1300 nits contre 1050 nits). Il apparaît d’ailleurs que la colorimétrie est meilleure sur le modèle 4G.

Comme quoi, mieux vaut ne pas trop se fier aux apparences.

Un logiciel toujours très chargé

Que ce soit chez l’un ou chez l’autre, les deux smartphones tournent sous Android 14 et la surcouche HyperOS de dernière génération. Une interface toujours très riche en possibilités de personnalisations, mais également percluse d’applications préinstallées et de publicités irritantes.

Au vu de la maigre performances des deux modèles, l’IA n’est évidemment pas au rendez-vous. Du moins pas au-delà de la simple intégration de Gemini. Même Circle to search n’est pas le bienvenu sur les Redmi Note 14 4G ou 5G.

Enfin, concernant la politique de mises à jour, les deux modèles recevront quatre mises à niveau majeures d’Android (jusqu’à Android 18) et six années de correctifs de sécurité en tout. À ce prix, c’est particulièrement généreux.

Deux smartphones aux performances assez pauvres

Commençons par l’évidence : la puce Dimensity 7025 du Redmi Note 14 5G est plus performante que la Helio G99 du modèle 4G. C’est indéniable, et cela concerne aussi bien la partie processeur que la partie graphique. Le smartphone est d’ailleurs livré avec 8 Go de RAM, contre 6 Go pour la version la plus abordable. Et, à ce tarif, ça fait une vraie différence.

Si les deux mobiles ne sont pas particulièrement vilains pour de la navigation simple, ils manquent de fluidité pour passer d’une appli à une autre, et évidemment en jeu, où leur marge de manœuvre est très limitée, surtout pour les titres 3D exigeants.

Retenez bien cet aspect : les Redmi Note 14 sont essentiellement faits pour scroller sur les réseaux, pas pour passer son temps sur Fortnite (même si cela est possible, en très basse qualité).

Des photophones limités

La seule différence entre les deux versions du Redmi Note 14 réside dans l’intégration d’un capteur secondaire sur le modèle 5G : un ultra grand-angle qui, nous allons le voir rapidement, n’est pas incroyable.

Xiaomi Redmi Note 14 4G :

Grand-angle : 108 Mpx, ƒ/1.8 ;

Macro : 2 Mpx, ƒ/2.4 ;

Profondeur : 2 Mpx, ƒ/2.4 ;

Selfie : 20 Mpx, ƒ/2.2.

Xiaomi Redmi Note 14 5G :

Grand-angle : 108 Mpx, ƒ/1.8 ;

Ultra grand-angle : 8 Mpx, ƒ/2.2 ;

Macro : 2 Mpx ;

Selfie : 20 Mpx, ƒ/2.2.

En journée, les Redmi Note 14 sont assez honorables en photo. Les couleurs sont plutôt justes, l’exposition est bonne, et le niveau de détail satisfaisant si l’on ne se penche pas trop près de l’écran. Pour des images destinées, en grande majorité, à être consultées sur un smartphone, le compte y est pour un mobile d’entrée de gamme.

L’ultra grand-angle du modèle 5G est, comme on l’a dit, assez anecdotique. Bien sûr, ça peut servir en vacances pour immortaliser un paysage majestueux. Mais, dans les faits, la différence de qualité optique avec le grand-angle est telle qu’on ne trouvera jamais tout à fait de cas d’usages recommandable.

Une autonomie semblable

Sans grande surprise, l’autonomie offerte par les deux modèles est assez semblable. D’après les mesures réalisées par GSM Arena avec leur protocole standardisé, le modèle 4G a un petit avantage d’une heure sur son cousin (12h47 contre 11h50). Dans tous les cas, il sera difficile d’en tirer plus d’une grosse journée d’utilisation. Cela reste toutefois dans la moyenne du marché.

Pour la recharge en revanche, le Redmi Note 14 5G prend l’ascendant avec une recharge complète en un tout petit peu plus d’une heure, contre 1h20 pour la version 4G.

Xiaomi Redmi Note 14 4G ou Redmi Note 14 5G : lequel choisir ?

Le Redmi Note 14 est un smartphone destiné aux personnes qui cherchent une bonne affaire et, d’après nous, les différences offertes par le modèle 5G ne sont pas suffisamment lourdes pour justifier un écart de 100 euros.

Pour 199 euros, le bilan du Redmi Note 14 4G est meilleur. S’il manque de performances, il propose un bon écran et va à l’essentiel en photographie. Par ailleurs, il offre une autonomie légèrement supérieure à la version 5G.

S’il vous faut absolument un smartphone 5G, il existe d’autres références autrement plus intéressantes sur le marché que le Redmi Note 14 5G, pour à peine plus cher (le Nothing Phone (3a), notamment).