BYD a trouvé un nouveau moyen de réduire le prix de l’une de ses voitures électriques les moins chères

Lancé quelques mois plus tôt en Europe, le BYD Atto 2 évolue en Chine et s’offre une nouvelle version moins chère avec une petite batterie. La voiture électrique chinoise y aura-t-elle aussi le droit en France ?

BYD Atto 2

BYD continue sur sa lancée, et on ne peut pas dire que le constructeur chinois soit du genre à chômer. Encore inconnu en Europe il y a cinq ans, il est arrivé officiellement chez nous en 2023 et depuis, il multiplie les nouveautés électriques.

Une nouvelle version plus abordable

Parmi elles, citons notamment le petit Atto 2, qui chasse directement sur les terres des Peugeot e-2008, Ford Puma Gen-E et autres Renault 4 E-Tech. Ce dernier est arrivé en France au début de l’année 2025, et nous avions pu en prendre le volant quelques mois plus tard. Mais il faut savoir que cette voiture n’est pas totalement inédite. En fait, il s’agit d’une version adaptée à l’Europe du Yuan Up, déjà commercialisé en Chine depuis 2024.

Et voilà que le constructeur chinois, actuellement le numéro 1 mondial de la voiture électrique vient de lever le voile sur une nouvelle version. Le petit SUV compact s’offre en effet une toute nouvelle batterie, qui affiche une capacité de 32 kWh seulement.

Pour mémoire, seule la variante avec le pack de 45 kWh est actuellement commercialisée dans l’Empire du Milieu. En France, nous avons aussi le droit à une plus grande batterie de 50 kWh. Cela afin de rassurer les automobilistes les plus inquiets.

BYD Atto 2

Car les deux déclinaisons affichent une autonomie respective de 312 et 343 kilomètres selon le cycle d’homologation WLTP. Évidemment, le chiffre sera nettement plus bas avec la nouvelle batterie de 32 kWh, comme l’explique le site CNEVPost. Ce dernier annonce une autonomie maximale de 301 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 255 kilomètres en Europe. Un chiffre qui est bien plus bas que la R4 E-Tech, qui annonce quant à elle 308 kilomètres en cycle mixte WLTP.

Cependant, le constructeur ne communique pas encore sur le temps de charge, qui devrait logiquement être aussi un peu plus court. Pour rappel, il faut actuellement 37 minutes pour passer de 10 à 80 % sur une borne rapide en courant continu à une puissance de 65 kW. Ce qui n’est pas forcément terrible, puisque la Peugeot e-2008 atteint les 100 kW et ne demande que 30 minutes. Reste à savoir si BYD a apporté quelques améliorations à ce point sur cette nouvelle version de l’Atto 2.

Quelques petits changements

BYD n’a pas encore précisé la nature de la batterie, mais il est très probable qu’il s’agisse de la technologie Blade LFP (lithium – fer – phosphate). Celle-ci est conçue en interne par les 100 000 ingénieurs de la marque, et elle équipe toutes les voitures de la gamme. Nous devrions donc logiquement la retrouver sur l’Atto 2.

Ce n’est pas tout, car le petit SUV électrique a aussi un autre moyen de réduire son prix. Cette version 32 kWh fait désormais l’impasse sur le système de conduite autonome God’s Eye C, basé sur la solution DiPilot 100.

Ce dernier avait été dévoilé un peu plus tôt dans l’année, et il équipe désormais toutes les voitures du constructeur chinois. Mais CNEVPost indique qu’il est possible que cette technologie n’ait pas rencontré le succès escompté et que BYD soit en train de revoir sa stratégie. Il est aussi toutefois possible que ce choix soit simplement dû à une volonté de réduire fortement le prix. Car la marque fait face à une chute des ventes de voitures de la gamme Yuan, dont fait partie l’Atto 2.

BYD Atto 2

Cette nouvelle mouture pourrait changer la donne, avec son prix affiché à partir de 74 800 yuans, soit environ 9 103 euros selon le taux de change actuel. Cette déclinaison pourrait tout à fait finir par faire le chemin jusqu’en Europe, au cours des prochains mois. Cependant, le tarif devrait être revu à la hausse, en raison des droits de douane. La voiture n’aura pas le droit au bonus écologique, sauf si elle finit par être produite dans l’usine de la marque en Hongrie.

Rappelons que la BYD Atto 2 démarre à partir de 29 990 euros en France avec la petite batterie et 31 990 euros avec la grande batterie. La nouvelle batterie encore plus petite en Chine pourrait donc abaisser le prix de quelques milliers d’euros.