BYD s’envole, Tesla vacille : la nouvelle donne sur le marché électrique

Alors que Tesla plonge, BYD cartonne avec des ventes qui continuent de grimper. Ses immatriculations de voitures électriques se sont envolées au mois d’avril dans le monde.

BYD Atto 2 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Tous les constructeurs automobiles ne sont pas logés à la même enseigne, c’est un fait indéniable. Et cela se confirme tout particulièrement depuis plusieurs mois. Car si certains subissent de plein fouet une crise sans précédent, d’autres en revanche cartonnent littéralement. Et c’est notamment le cas d’une marque en particulier, que rien ne semble pouvoir arrêter.

BYD sur la route du succès

Vous l’avez sans doute deviné, il s’agit de BYD. Car tandis que les ventes de Tesla plongent en Europe et que la firme n’est pas au meilleur de sa forme, c’est tout l’inverse pour la firme chinoise.

Si elle est restée en 2024 le numéro 2 mondial de la voiture électrique, il est plus que probable qu’elle atteigne la première place dès cette année. Car le constructeur chinois ne connaît pas la crise, en témoignent les chiffres de ventes pour le mois d’avril. Ces derniers viennent tout juste d’être publiés par le site Gasgoo, et ils sont très encourageants.

Le mois dernier, BYD a vendu pas moins de 380 089 voitures neuves à travers le monde, toutes motorisations confondues. Il faut cependant garder en tête que la firme ne commercialise désormais plus que des modèles hybrides et électriques. En un an, les immatriculations ont grimpé de 21,34 %, et de 0,71 % par rapport au mois de mars 2025. Si l’on regarde uniquement les ventes de voitures particulières, les chiffres sont également très bons puisque BYD a totalisé 372 615 transactions.

Ce qui représente une augmentation de 19,41 % en un an. Mais qu’en est-il des ventes de voitures purement électriques ? Et bien c’est également très bien. Ce sont en effet 195 740 exemplaires qui ont été écoulés dans le monde entier en avril 2025. Ce qui représente une hausse de 45,57 % en un an et de 17,84 % en comparaison avec le mois précédent. Depuis le début de l’année, le constructeur chinois basé à Shenzhen a écoulé 612 128 autos zéro-émission (à l’échappement).

En revanche, les ventes de voitures hybrides rechargeables ont chuté en avril, de l’ordre de 0,40 %. C’est très peu, mais cela montre tout de même que cette motorisation continue de s’essouffler peu à peu. Pour mémoire, elle sera interdite à la vente en Europe à partir de 2035, et elle est déjà vivement critiquée pour son impact sur l’environnement. Sur le Vieux Continent, BYD propose peu de modèles PHEV, hormis la Seal U DM-i, aux côtés de la version électrique que nous avions pu essayer.

Tesla se fait dépasser

Mais où se situe BYD par rapport à son rival Tesla ? Et bien voilà que le constructeur chinois dépasse officiellement le constructeur américain. Il devient ainsi désormais le numéro 1 mondial de la voiture électrique, et de très loin. Et pour cause, la firme d’Elon Musk a vendu seulement 336 618 autos au cours du premier trimestre. Alors que son concurrent asiatique a dépassé les 416 388. Une différence de taille, qui pourrait encore se creuser.

Car les immatriculations de la firme chinoise ont augmenté de 40,86 % par rapport à la même période en 2024. Chez Tesla, on accuse une baisse drastique de 12,9 % en un an. Autant dire que c’est la soupe à la grimace chez le constructeur, qui paie le prix d’une gamme vieillissante et des prises de position politiques d’Elon Musk. À tel point que des salariés lui ont demandé de se calmer. Car Tesla a enregistré sur le premier trimestre le pire recul depuis trois ans.

BYD Sealion 5 // Source : BYD

Enfin, en ce qui concerne les ventes pour l’étranger, BYD a également cartonné. Le constructeur a écoulé 78 705 véhicules en dehors de la Chine entre janvier et avril inclus. Ce qui correspond à une augmentation impressionnante de 91,9 %. Et ce n’est pas encore fini, car l’entreprise prévoit de nouveaux lancements en Europe, dont la nouvelle Dolphin Surf. Il s’agit pour mémoire de la version européenne de la Seagull déjà commercialisée en Chine depuis plusieurs années.