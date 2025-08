Le Samsung Galaxy A17 est d’ores et déjà en vente malgré l’absence de communication officielle sur ce smartphone à moins de 300 euros.

Samsung Galaxy A17 // Source : Samsung (montage Frandroid)

Pas d’annonce, pas de communiqué, pas de publication sur les réseaux sociaux. Et pourtant, le Samsung Galaxy A17 est bel et bien disponible à la vente. Le nouveau smartphone pas cher du géant coréen est en effet disponible sur Boulanger au prix de 229,99 euros.

Samsung Galaxy A17 // Source : Samsung

Les caractéristiques du Samsung Galaxy A17

On y découvre par la même occasion la fiche technique du Samsung Galaxy A17, à moins de 300 euros.

Écran Amoled de 6,7 pouces, Full HD+ (1080 x 2340 pixels), 90 Hz.

Exynos 1330.

4 Go de RAM.

128 Go de stockage (extensible jusqu’à 2 To via microSD).

Trois caméras à l’arrière de 50 Mpx (grand-angle), 5 Mpx (ultra grand-angle) et 2 Mpx (probablement macro).

Caméra selfie de 13 Mpx.

Batterie de 5000 mAh.

Android 15 avec One UI 7, l’intégration de Gemini Live mise en avant et la promesse de 6 ans de suivi logiciel (mises à jour majeures et patchs de sécurité).

IP54 (résistance aux éclaboussures).

164,4 x 77,9 x 7,5 mm.

192 grammes.

Compatible 5G.

Samsung Galaxy A17 // Source : Samsung

Malgré l’absence de communication officielle, Samsung et boulanger mettent tout de même en avant un slogan pour ce Galaxy A17 5G. « Fin. Élégant. Sublime. »

Comme l’indique GSMArena, plusieurs sites marchands en Europe ont commencé à répertorier le Galaxy A17. On a bel et bien affaire à un vrai lancement et pas à une boulette de Boulanger. À moins que l’intégralité des revendeurs ait commis la même erreur au même moment. Vous en conviendrez, cela paraît invraisembable.

Enfin, le Samsung Galaxy A17 se décline en trois coloris : bleu, gris et noir.

