Ce que Samsung n’avait pas dit sur le Galaxy Z Fold 7

500 000 pliages pour le Galaxy Z Fold 7 ! Samsung Display vient de repousser les limites de la durabilité en s’inspirant de la technologie du verre pare-balles.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Ne tournons pas autour du pot, surtout que vous avez cliqué sur cette actualité : l’écran pliable du nouveau Galaxy Z Fold 7 peut résister à 500 000 pliages, soit plus du double par rapport au Fold 6 (200 000).

Une certification officielle

C’est prouvé scientifiquement, le Z Fold 7 obtient ainsi la certification Bureau Veritas qui apporte une crédibilité scientifique à ces chiffres. Cette entreprise internationale de tests a soumis l’écran à 500 000 cycles de pliage pendant 13 jours consécutifs à 25°C. Résultat : l’écran reste parfaitement fonctionnel.

Concrètement, ces 500 000 pliages représentent plus de 10 ans d’usage normal (100 plis/jour) ou 6 ans pour les utilisateurs intensifs (200 plis/jour). De quoi enfin rassurer ceux qui hésitaient à franchir le pas vers les pliables par peur de la casse.

Quatre changements

Le secret ? Les ingénieurs de Samsung Display se sont inspirés du verre pare-balles pour créer une structure multicouche. Avec une couche UTG 50 % plus épaisse et un adhésif ultra-élastique… Cette technologie militaire utilise plusieurs couches de verre et films plastiques pour absorber et disperser l’énergie des impacts.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Samsung a aussi évoqué un nouvel adhésif aux performances de récupération 4 fois supérieures lie les couches OLED. Cette colle permet à l’écran de retrouver sa forme originale après chaque pliage sans fatigue du matériau.

Il y a également un nouveau système qui répartit uniformément les chocs sur toute la surface de l’écran. Samsung veut éviter ici les points de concentration de contrainte qui créent des fissures.

Enfin, il y a une plaque de titane haute résistance qui soutient l’ensemble. Ce métal aerospace apporte la rigidité nécessaire sans ajouter de poids excessif.

L’exploit technique impressionnant, c’est que le Galaxy Z Fold 7 gagne en durabilité tout en devenant plus fin et léger ! Samsung résout l’équation qui semblait impossible : plus de résistance avec moins de matière.

Espérons que ces chiffres forcent la concurrence (Google Pixel Fold, OnePlus Open, Honor Magic V) à revoir ses exigences de durabilité.

