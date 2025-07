Samsung Galaxy Z Fold 7 vs Galaxy Z Fold 6 : le comparatif complet

Plus fin, plus léger, plus pratique : le Galaxy Z Fold 7 corrige tous les défauts de ses prédécesseurs. Samsung vient-il enfin de créer le smartphone pliable parfait ?

Samsung vient de réussir son pari le plus audacieux. Il faut dire que la concurrence chinoise, chez Honor, Oppo ou encore Huawei, s’est intensifiée.

Le Galaxy Z Fold 7 corrige tous les défauts qui freinaient l’adoption : il est plus fin, plus léger et donc bien plus agréable à utiliser au quotidien. Après six générations d’essais, voici enfin le smartphone pliable qu’on attendait.

Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 : tout ce qu’il faut savoir sur l’Unpacked

L’Unpacked de Samsung est terminé, vous trouverez un résumé complet sur cet article. On vous invite également à regarder notre vidéo des Galaxy Z Fold et Flip 7, mais aussi à lire la prise en main d’Omar du Galaxy Z Fold 7, ainsi que le Galaxy Z Flip 7. Du côté des montres, voici la prise en main de la Galaxy Watch 8 ainsi que la Galaxy 8 Classic.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Un design qui change tout

Le Z Fold 7 abandonne son côté mastodonte pour devenir un vrai smartphone de tous les jours. Avec ses 8,9 mm d’épaisseur une fois fermé, il devient 26 % plus fin que le Z Fold 6. Plus impressionnant encore : à 215 grammes, il perd 24 grammes par rapport à son prédécesseur. Dans la poche, la différence devrait être saisissante. Et surtout, Samsung rattrape enfin la concurrence chinoise sur ce point.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Frandroid

L’écran externe de 6,5 pouces adopte enfin un format 21:9 qui ressemble à un vrai smartphone. Fini ce format étroit difficile à utiliser du Z Fold 6. Taper un message devient naturel, naviguer sur le web redevient agréable. Samsung a compris que l’écran externe devait être pleinement fonctionnel, pas juste décoratif.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

À l’intérieur, l’écran de 8 pouces offre une expérience tablette comme on a l’habitude. Au bout de sept générations, on connaît les atouts d’un tel format.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Frandroid

La dalle OLED conserve sa luminosité de 2600 nits et son taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Les bordures s’amincissent pour une meilleure immersion, que ce soit pour regarder des vidéos ou travailler en multitâche.

Samsung Galaxy Z Fold 6 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Un capteur photo qui rattrape enfin le retard

Samsung équipe le Z Fold 7 d’un capteur principal de 200 mégapixels avec un grand capteur 1/1,13 pouce et une ouverture f/1,7. Comparé au 50 mégapixels f/1,8 du Z Fold 6, le bond est spectaculaire. Les photos de nuit devraient enfin rivaliser avec les meilleurs smartphones du marché.

La stabilisation optique reste présente, accompagnée d’un autofocus plus rapide. Les modules ultra grand-angle (12 MP f/2,2) et téléobjectif (10 MP f/2,4 avec zoom optique x3) conservent leurs spécifications. Samsung mise tout sur ce capteur principal pour rattraper son retard en photo.

Les compromis du design ultra-fin

Cette cure d’amaigrissement impose certains sacrifices. Le S Pen disparaît de l’équation, une décision qui risque de décevoir les utilisateurs professionnels. Samsung privilégie clairement l’usage grand public au détriment des fonctionnalités de niche.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

La caméra selfie interne revient au design classique avec encoche, abandonnant la technologie sous-écran du Z Fold 6. Un recul technologique assumé pour optimiser l’épaisseur et la fiabilité. Ces choix montrent que Samsung préfère un appareil plus fin. Ils ont fait un choix technologique ici.

Des performances à la hausse

Le Snapdragon 8 Elite remplace le Snapdragon 8 Gen 3, ce qui devrait apporter des gains de performance importants et une meilleure efficacité énergétique. Avec 12 Go de RAM en standard et des options de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To, les performances restent au rendez-vous.

La batterie de 4400 mAh peut sembler juste pour alimenter deux écrans, mais les optimisations du nouveau processeur devraient compenser. La charge rapide de 25 watts reste identique, un choix conservateur face à la concurrence qui propose parfois 60 watts ou bien plus. Ici, c’est la déception, on aurait pu au moins prétendre à du 45 watts.

Un prix justifié par les améliorations

À 2099 euros pour la version 256 Go, le Z Fold 7 coûte 100 euros de plus que son prédécesseur. Une augmentation « raisonnable » compte tenu des améliorations apportées : design repensé, écrans optimisés, capteur photo quatre fois plus défini.

Néanmoins, cela reste cher, surtout avec un Z Fold 6 à 1700 euros au moment où nous écrivons ces lignes.

Samsung garantit 7 ans de mises à jour système et de sécurité, un engagement fort qui sécurise l’investissement. La certification IP48 protège contre la poussière et les projections d’eau, même si une vraie étanchéité aurait été appréciée.

Le pliable enfin mature

Comme vous pouvez le constater, le Galaxy Z Fold 7 représente la maturité du segment des smartphones pliables. Samsung accélère face à la concurrence chinoise. Le résultat ? Un appareil qui a beaucoup évolué sur cette génération.

Cette approche pragmatique pourrait enfin convaincre le grand public. Plus fin, plus léger, plus pratique : le Z Fold 7 efface les derniers freins à l’adoption. Samsung vient peut-être de créer le premier pliable vraiment mainstream. Enfin, à 2000 euros, il y a encore un frein financier énorme.