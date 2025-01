Le Galaxy S25 Ultra vaut-il la peine face au Galaxy 24 Ultra ? Comparaison technique

Le Samsung Galaxy S25 Ultra marque une rupture inattendue : en arrondissant ses bords et en effaçant ses angles, le fleuron coréen abandonne l’héritage des Galaxy Note pour s’aligner sur le design des S25 classiques. Et ce n’est pas tout, faisons le tour des différences avec le Galaxy S24 Ultra.

Galaxy S25 Ultra // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Comme chaque année, Samsung profite de l’Unpacked de janvier pour renouveler toute sa gamme. Et comme chaque année, l’Ultra est la star. C’est le modèle qui se vend le mieux lors du démarrage commercial, c’est le chouchou des fans de Samsung, le mieux armé des Galaxy.

Cette année, le nouveau fleuron de Samsung change de design, avec un rapprochement esthétique notable vers les modèles standards de la gamme.

Comparaison des fiches techniques

Caractéristiques Galaxy S24 Ultra Galaxy S25 Ultra Dimensions 162,3 x 79 x 8,6 mm 162.8 x 77,6 x 8,2 mm Poids 232 g 218 g Écran 6,8 pouces AMOLED 2X 6,9 pouces AMOLED 2X Définition QHD+ (3120 x 1440) QHD+ (3120 x 1440) Taux de rafraîchissement 1-120 Hz adaptatif 1-120 Hz adaptatif Luminosité maximale 2600 nits 2600 nits Protection écran Gorilla Glass Armor Gorilla Glass Armor 2 Protection dos Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus 2 Cadre Titane Titane Processeur Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Elite RAM 12 Go 12 Go Stockage 256 Go / 512 Go / 1 To 256 Go / 512 Go / 1 To Capteur principal 200 MP f/1.7 OIS 200 MP f/1.7 OIS Ultra grand-angle 12 MP f/2.2 50 MP f/1.9 Téléobjectif 1 10 MP f/2.4 zoom x3 OIS 10 MP f/2.4 zoom x3 OIS Téléobjectif 2 10 MP f/4.9 zoom x10 OIS 50 MP f/3.4 zoom x5 OIS Caméra frontale 12 MP f/2.2 12 MP f/2.2 Batterie 5000 mAh 5000 mAh Charge filaire 45W 45W Charge sans fil 10W 10W Charge sans fil inversée 4,5W 4,5W Biométrie Capteur ultrasonique sous écran Capteur ultrasonique sous écran S Pen Oui intégré Oui intégré OS One UI 6.1 (Android 14) One UI 7 (Android 15) Connectivité 5G Wi-Fi 7 5G Wi-Fi 7 Double SIM 2x nano-SIM ou 1x nano-SIM + eSIM 2x nano-SIM ou 1x nano-SIM + eSIM Certification IP68 IP68 Coloris standards Titane noir Gris titane Violet titane Jaune titane Bleu titane Noir titane Gris titane Coloris exclusifs Samsung.com – Noir absolu Vert titane Or rose Prix de lancement 1469€ (256 Go) 1469€ (256 Go) Mises à jour 7 ans 7 ans Indice de réparabilité 8.4/10 8.5/10

Un nouveau design qui fait sens

Samsung opère ici un virage. Exit les bordures anguleuses qui caractérisaient la gamme Ultra depuis ses débuts. Le S25 Ultra adopte des lignes plus douces, plus arrondies, qui le rapprochent esthétiquement des S25 et S25+.

Galaxy S25 et S25 Ultra // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Un choix qui pourrait dérouter les aficionados de la première heure, mais qui s’inscrit dans une logique d’uniformisation de la gamme. Les tranches sont désormais plus plates, malgré toujours la déformation induite par le S-Pen sur la tranche inférieure, celui-ci en dépassant légèrement.

Galaxy S25 Ultra et S25 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Cette évolution esthétique s’accompagne d’une cure d’amincissement bienvenue. Avec ses 162,8 x 77,6 x 8,2 mm, le S25 Ultra est 15 % plus fin que son prédécesseur.

La différence se ressent immédiatement en main, d’autant plus que le poids passe de 232 à 218 grammes. Une bonne chose d’autant plus remarquable que Samsung a réussi à intégrer un écran plus grand (6,9 pouces contre 6,8) dans le même gabarit, grâce à des bordures encore affinées. Celui-ci demeure QHD et 120 Hz.

Galaxy S25 Ultra // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Le choix des matériaux témoigne d’une montée en gamme calculée. Le cadre en titane, déjà présent sur le S24 Ultra, s’accompagne désormais du Gorilla Glass Armor 2 en façade, avec un traitement anti-reflet, tandis que le Gorilla Glass Victus 2 protège la face arrière.

Une puissance maîtrisée

L’intégration du Snapdragon 8 Elite sur l’ensemble de la gamme en France marque la fin d’une ère. Plus de distinction Exynos/Snapdragon selon les marchés : tous les utilisateurs bénéficieront des mêmes performances. Et quelles performances !

Les gains sont importants par rapport au S24 Ultra : +37 % en CPU, +32 % en GPU et +43 % pour le NPU. Ces chiffres se traduiront certainement par une fluidité encore plus marquée au quotidien, particulièrement perceptible dans les tâches gourmandes comme le traitement photo ou le gaming.

Samsung promet aussi une amélioration de son système de refroidissement avec une chambre à vapeur 40 % plus grande. À quoi ça sert ? À moins chauffer pardi, ce qui est une bonne chose, le Snapdragon 8 Elite est d’ailleurs bien plus efficace sur ce terrain que son prédécesseur.

Galaxy S25 Ultra // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Les 12 Go de RAM en configuration standard assurent un multitâche sans compromis, avec des options de stockage de 256 Go à 1 To.

Le Wi-Fi est toujours en Wi-Fi 7, avec le support de la bande 6 GHz. Ce qui signifie que vous pourrez pleinement profiter de la nouvelle génération de Wi-Fi.

Un bémol : Samsung reste protecteur, la capacité de la batterie reste figée à 5 000 mAh. On sent que l’affaire du Galaxy Note 7 hante encore le constructeur coréen, les constructeurs chinois utilisent désormais des batteries d’une capacité 6 500 à même 7 000 mAh et surtout passent en masse à la technologie carbone-silicium (batteries plus petites et plus autonomes), pas que ne franchit pas Samsung.

L’évolution photo qui ne dit pas son nom

C’est peut-être dans le domaine de la photo que les évolutions sont les plus subtiles, mais pas moins pertinentes.

Galaxy S25 Ultra // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Le capteur principal de 200 MP (f/1.7) reste inchangé, tout comme le téléobjectif x3 de 10 MP. La vraie nouveauté vient de l’ultra grand-angle, qui passe à 50 MP avec une ouverture f/1.9. Samsung annonce des clichés 24 % plus lumineux, une amélioration bienvenue pour ce type d’optique souvent en difficulté en basse lumière.

Le second téléobjectif de 50 MP (f/3.4) offre désormais un zoom x5 natif, avec la possibilité d’atteindre un zoom x10 en qualité optique grâce au recadrage intelligent. Une approche différente de celle du S24 Ultra, mais qui devrait offrir plus de polyvalence aux photographes exigeants.

Les innovations en vidéo ne sont pas en reste. L’introduction du « filtre spatio-temporel » (nom marketing qui cache une technologie d’optimisation en basse lumière) permet de mieux gérer les scènes complexes, notamment lorsqu’il faut exposer correctement à la fois l’arrière-plan et un sujet en mouvement. L’export en LOG ravira les vidéastes professionnels, tandis que le HDR 10-bit devient la norme (toujours jusqu’en 4K 60 ips).

Un positionnement prix qui ne bouge pas

Samsung maintient sa grille tarifaire, avec un ticket d’entrée à 1469 € pour la version 256 Go. Un prix qui reste élevé, mais qui se justifie par les améliorations apportées et le positionnement ultra haut de gamme de l’appareil.

1469 euros pour la version 256 Go

1589 euros pour la version 512 Go

1829 euros pour la version 1 To

Les coloris classiques (Bleu titane, Noir titane, Gris titane) sont complétés par des versions exclusives sur samsung.com (Noir absolu, Vert titane, Or rose), une stratégie désormais classique pour le constructeur.

Ce que l’on en pense

Le Galaxy S25 Ultra réussit à se réinventer tout en conservant son ADN. Évidemment, ça, c’est la version optimiste.

L’uniformisation du design avec le reste de la gamme S25 est une bonne décision qui paye : l’appareil gagne en élégance ce qu’il perd en singularité. Les améliorations techniques, bien que ciblées, touchent les points essentiels : performances, photo, ergonomie. Elles restent tout de même très limitées.

Cela reste une évolution en douceur qui pourrait décevoir ceux qui attendaient une révolution technologique. Pourtant, c’est précisément cette approche mesurée qui fait la force du S25 Ultra.

Samsung affine sa formule plutôt que de la réinventer, avec un résultat qui devrait satisfaire aussi bien les nouveaux utilisateurs que les possesseurs de modèles plus anciens cherchant à franchir le pas. Pour ceux qui ont le Galaxy S24 Ultra, attendez une à deux générations avant de considérer un changement… et encore.